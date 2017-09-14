detroytred написав:

тупо знущаються та намагаються карати! Отих робочих волів, які тягнуть воза. За всіх

Це нонсенс. Це тупік тупіків. Якщо це увійде в систему, в практику. Це писець...

На що вони розраховують! Отже ж всі все розуміють і наслідки отакої практики.

Імхо. Якщо це не прєсєкут на корню, то писець.

Це навіть некомпетентні розуміють.Поясню на досвіді: раніше некомпетентні начальники (рощуміючі про сук) за подібних ситуацій просто або тупо поверещали-посварили за невиконану задачу, або і так і було частіше просто забили -- ну не виконав, так і не виконав (адже їжаку було зрозуміло, що виконати апріорі було неможливо), йди готуйся, відпочивай до чергових отаких задач.В тому числі за цих отаких начальників.