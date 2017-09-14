Додано: Чет 13 чер, 2024 04:16

Было предложено множество причин отсутствия добровольцев в Квебеке; однако многие видные канадские историки предполагают, что основной причиной является решение правительства Онтарио запретить преподавание французского языка в Постановлении 17

Почти все французские канадцы выступали против призыва на военную службу; они чувствовали, что не питают особой лояльности ни к Великобритании, ни к Франции . Возглавляемые Анри Бурассой , они чувствовали, что их единственная лояльность — это Канада. Английские канадцы поддержали военные действия, поскольку чувствовали более тесные связи с Британской империей.

В 1930-е годы Маккензи Кинг (премьер в 1921-1926, 1926-1930, 1935-1948) продемонстрировала то, что канадский историк полковник Джон А. Инглиш назвал «постоянным отвращением к воинской повинности» и «явно непоколебимой убежденностью в эффективности умиротворения » , рассматривая новую мировую войну как «окончательную катастрофу», для которой никакая цена не была слишком высокой, чтобы ее можно было избежать. [4] В 1935 году король выступал против санкций против Италии за вторжение в Эфиопию ; в 1936 году он заявил, что Канада не примет участия, если Великобритания решит предпринять военные действия в ответ на немецкую ремилитаризацию Рейнской области ; а в 1938 году он горячо поддержал Мюнхенское соглашение как необходимую цену за мир.

он записал в своем дневнике, что если Гитлер не выиграет войну, то Сталин непременно это сделает. Кинг считал, что еще одна мировая война приведет к всемирному революционному перевороту и что избежать войны было бы гораздо лучшим исходом. [6] Признаком истинного отношения Кинга к войне стал апрель 1943 года, когда были обнаружены массовые могилы польских офицеров , убитых НКВД в Катынском лесу и вокруг него. Кинг написал в своем дневнике, что поляки спровоцировали войну в 1939 году, отказавшись позволить Гитлеру вернуть Вольный город Данциг обратно в состав Германии; Таким образом, Кинг написал, что Катынская резня и все страдания поляков с начала войны были их собственной виной.

во время Второй мировой войны большее признание франко-канадских подразделений, а также неформальное использование их языка уменьшило яростное сопротивление Квебека военным усилиям.

В Британской Колумбии , где тревога по поводу « желтой опасности » была серьезной проблемой, многие были против призыва на военную службу, опасаясь, что призыв канадцев китайского и японского происхождения приведет к азиатско-канадским требованиям права голоса , на что белое население Британской Колумбии было категорически против.

Зомби широко осуждались теми, кто добровольно пошел на службу за границу, и назывались трусами. [20] Канадские военные были разделены на два класса: военнослужащие класса «А», которые добровольно отправились за границу, и военнослужащие класса «R», известные как зомби. [21] В тренировочных лагерях офицеры и унтер-офицеры постоянно унижали, оскорбляли и унижали зомби, заставляя их «активничать», создавая напряженные отношения и в лучшие времена.

Закон также разрешал призыв на военную службу для защиты Канады, но не позволял отправлять призывников на службу за границу.

27 апреля 1942 г. состоялся плебисцит по вопросу: «Вы выступаете за освобождение правительства от каких-либо обязательств, вытекающих из каких-либо прошлых обязательств, ограничивающих методы набора мужчин на военную службу?»

Отражая квазифашистские настроения националистической интеллигенции Квебека, ораторы Лиги часто выражали одобрение вишистской Франции , ссылаясь на ее «Национальную революцию» как на модель для Квебека, и выражали «тревожную антисемитскую тенденцию». [36] Один митинг Лиги в Монреале закончился тем, что ораторы обвинили еврейскую общину Канады в том, что она втянула страну в войну с нацистской Германией, которая не касалась франко-канадцев. Мероприятие почти переросло в погром , участники которого избивали евреев на улицах Монреаля и разбивали витрины еврейских магазинов; только оперативное вмешательство полиции Монреаля положило конец насилию.

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Помимо Квебека, шесть преимущественно франко-канадских городов в Нью-Брансуике и Онтарио также проголосовали «против», как и несколько немецко- и украиноязычных городов,

Во время Второй мировой войны армия США установила, что время, необходимое солдату для того, чтобы испытать боевую усталость (боевое истощение) во время боевых действий на передовой, составляло от 60 до 240 дней, в зависимости от интенсивности и частоты боевых действий.

Реакция на боевой стресс, как правило, кратковременна, и ее не следует путать с острым стрессовым расстройством , посттравматическим стрессовым расстройством или другими долговременными расстройствами, связанными с боевым стрессом, хотя любое из них может начаться как реакция на боевой стресс.

Никак не мог собраться с ответом по канадской мобилизации.Не буду писать подробно, но на мой взгляд эта история никак не доказывает невозможность обязательной мобилизации.Там слишком много сопутствующих обстоятельств. В частности, этнические противоречия в Канаде. В частности, и вопросы языка:Это во время 1МВ. Франко-канадцы тогда составляли 28% населения.Перед и во время 2МВ к сохранявшимся разногласиям франко- и англо-канадцев добавились ещё ряд причин. В частности, сильные антивоенные настроения.И ещё о взглядах Кинга:Сохранялись и этнические противоречия, хотяПри этомЧто касается "зомби":При этом "зомби" это не наши "ухилянты". Они призывались, служили, но не подлежали отправке за границу - вполне официально -О военной мобилизации с отправкой за границу вопрос встал толькоВопрос вызвал достаточно сильное сопротивление:Все цитаты, касающиеся времени пред и во время 2МВ отсюда -Не буду дальше цитировать и так слишком много.Кстати,Но