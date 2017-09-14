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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 86148615861686178618>
Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2024 11:44

  холява написав:
  vitaliiangel написав:холява приветствую. прокомментируйте, кто на ваш взгляд вызывает уважение на видео сверху.


Я вибачаюсь , але у домі за містом , старий комп , відео не бачу .

ну там з 5 мільонів одного мобілізовують, імовірність біля нуля, особливо якщо взяти до уваги травневі успіхи з поповнення резервних вакансій що аж учбівки переповненні, це вже на прозапас будуть концервувати на зберігання.
А справжні Успіхи вже не протирають "кабанчиків" а кнопають лопатами
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2024 12:43

Аналогично по ппраллельным классам и кругу общения
Трое
Из так сказать ста примерно человек с кем общался недавно(не 10-15 лет назад) и не шапочно
На работе ещё двое под Бахмутом остались, но это из вида "а ты знаешь, вот тот парень, что там работал погиб"
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2024 12:43

  flyman написав:
  холява написав:
  vitaliiangel написав:холява приветствую. прокомментируйте, кто на ваш взгляд вызывает уважение на видео сверху.


Я вибачаюсь , але у домі за містом , старий комп , відео не бачу .

ну там з 5 мільонів одного мобілізовують, імовірність біля нуля, особливо якщо взяти до уваги травневі успіхи з поповнення резервних вакансій що аж учбівки переповненні, це вже на прозапас будуть концервувати на зберігання.
А справжні Успіхи вже не протирають "кабанчиків" а кнопають лопатами


Думаю що всім треба готуватись до служби в ЗСУ .
Добре як не візьмуть , як хтось має вади по здоров,ю . Але переважній більшості згідно ВУС треба готуватись .Не тому що я так бажаю , а тому що людей не вистачає .

Успіх , згідно філософії , може попасти і на більш користні посади , бо я думаю що язик його до ярма доведе .
холява
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2024 12:45

  vitaliiangel написав:

Это убийцу Курочкина, Гонгадзе или самого Кивы так крутят хором?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2024 12:54

  барабашов написав:
  vitaliiangel написав:

Это убийцу Курочкина, Гонгадзе или самого Кивы так крутят хором?

десь в Бурятії бурята
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2024 13:08

арта у русских закончится в 2029
мож тогда чуток передохнём
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vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2024 13:18

вы нам не подходите...

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vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2024 13:47

vitaliiangel на основі чого ці дані? Чи включають вони артилерійські стволи?
Нуль на складах - це повний нуль, чи нуль того, що можна відновити?
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2024 13:54

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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2024 13:56

  sashaqbl написав:vitaliiangel на основі чого ці дані? Чи включають вони артилерійські стволи?
Нуль на складах - це повний нуль, чи нуль того, що можна відновити?

автор
https://forbes.ua/authors/volodimir-datsenko
https://x.com/volodymyr_d_
там есть и-мэйл можно спросить

вообще у него много на эту тему
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Востаннє редагувалось vitaliiangel в Чет 13 чер, 2024 14:06, всього редагувалось 2 разів.
vitaliiangel
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  #<1 ... 86148615861686178618>
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