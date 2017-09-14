vitaliiangel написав:холява приветствую. прокомментируйте, кто на ваш взгляд вызывает уважение на видео сверху.
Я вибачаюсь , але у домі за містом , старий комп , відео не бачу .
ну там з 5 мільонів одного мобілізовують, імовірність біля нуля, особливо якщо взяти до уваги травневі успіхи з поповнення резервних вакансій що аж учбівки переповненні, це вже на прозапас будуть концервувати на зберігання. А справжні Успіхи вже не протирають "кабанчиків" а кнопають лопатами
Аналогично по ппраллельным классам и кругу общения Трое Из так сказать ста примерно человек с кем общался недавно(не 10-15 лет назад) и не шапочно На работе ещё двое под Бахмутом остались, но это из вида "а ты знаешь, вот тот парень, что там работал погиб"
vitaliiangel написав:холява приветствую. прокомментируйте, кто на ваш взгляд вызывает уважение на видео сверху.
Я вибачаюсь , але у домі за містом , старий комп , відео не бачу .
ну там з 5 мільонів одного мобілізовують, імовірність біля нуля, особливо якщо взяти до уваги травневі успіхи з поповнення резервних вакансій що аж учбівки переповненні, це вже на прозапас будуть концервувати на зберігання. А справжні Успіхи вже не протирають "кабанчиків" а кнопають лопатами
Думаю що всім треба готуватись до служби в ЗСУ . Добре як не візьмуть , як хтось має вади по здоров,ю . Але переважній більшості згідно ВУС треба готуватись .Не тому що я так бажаю , а тому що людей не вистачає .
Успіх , згідно філософії , може попасти і на більш користні посади , бо я думаю що язик його до ярма доведе .