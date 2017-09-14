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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8615861686178618>
Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2024 13:59

  vitaliiangel написав:
  sashaqbl написав:vitaliiangel це яка така?

шо за бестактность? дрессировщик обезьян например.

Це Голова ВР - ця посада зайнята ;-)
sens
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2024 13:59

  budivelnik написав:
  flyman написав:
  _hunter написав:Тут вчера просили альтернативные цифры моб-резерва? - сегодня, как по заказу - Наталуха их озвучил :D - 5 лямов 😳

при втратах 31 тис. за два роки це ж 322 роки вистачить
1 Так я по демографічній піраміді вивів 6,8 млн резерву- на цих сторінках тиждень тому
2 По алгоритму марсове поле втрати на вчора 36000-54000 від початку війни ( нижня цифра-всі враховані-верхня цифра з урахуванням безвісти пропавших)
3 Заміни потребують не тільки загинувші...
ще є поранені *2 від загинувших приблизно 100 000
по досягенню 60 років - мінімум 100 000 в рік
по народженню третьої дитини або по догляду за родичем - тут десь 50 000
От і виходить
від 250 000 на рік....

Так і по досягненню 27 років (на початку війни їм було 25 років) вже рахуйте в плюс.
А тепер з новим законом це група осіб з 23 років на початку війни (зараз їм 25 років).
Тобто відносно початку війни добавили ресурс 23-27 років замість тих 58-60 років.
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2024 14:00

  flyman написав:
  sashaqbl написав:
  budivelnik написав:Давайте будемо відвертими....
Заповнити 100 000 місць бусифікацією ( максимум 100 випадків розтиражованих по 1000 разів в різних ЗМІ) - не вдасться...
Бо 100 000 - це 100 000

Залежить, що розуміти під бусифікацією. Коли по вулиці людина йде без документів, її затримує патруль і везе в ТЦК з подальшою мобілізацією - це вже бусифікація чи ні? Якщо так, то таких 90+%.

чому патруль везе не у відділок поліції складати адмінпротокол?

Відповідь у постанові #560 від 18.05.24
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2024 14:00

vitaliiangel дякую. Зазвичай люди дають посилання на джерело інформації, а не картинки.
Хоча ви ж переважно з мавпами маєте справу...
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2024 14:01

  flyman написав:
  барабашов написав:
  vitaliiangel написав:

Это убийцу Курочкина, Гонгадзе или самого Кивы так крутят хором?

десь в Бурятії бурята

Фууууххх.
Слава Слугам что это в болотах за Байкалом, а не в Козине или Конче.
А если сын Мосейчучки вдруг вернётся оновить актуальные данные, ну или старшОй Ахметова допустим отдохнувший с Монте-Карлы - его хоть не будут так встречать где нибудь в Чопе?
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2024 14:04

  sens написав:
  vitaliiangel написав:
  sashaqbl написав:vitaliiangel це яка така?

шо за бестактность? дрессировщик обезьян например.

Це Голова ВР - ця посада зайнята ;-)

Есть ещё вакантные места Клименко и Умерова
Или над гестаповцами, что кастетом пакуют врачей прям в военкоматах и в маршрутках другие начальники пацанами с Тверской 4 поставлены?
Востаннє редагувалось барабашов в Чет 13 чер, 2024 14:07, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2024 14:05

  flyman написав:
  барабашов написав:
  vitaliiangel написав:

Это убийцу Курочкина, Гонгадзе или самого Кивы так крутят хором?

десь в Бурятії бурята

Це центральний вокзал в Одесі, там де 6 тролейбус до Черняхівського ходить
sens
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2024 14:08

  sashaqbl написав:vitaliiangel дякую. Зазвичай люди дають посилання на джерело інформації, а не картинки.
Хоча ви ж переважно з мавпами маєте справу...

для людей с интеллектом найти источник дело нескольких секунд. На 1й картинке он указан снизу слева.
Зображення
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Чет 13 чер, 2024 14:11, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2024 14:09

  vitaliiangel написав:арта у русских закончится в 2029
мож тогда чуток передохнём
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тут лунають голоси, що якщо буде РПВ, то РФ вжуууххх, і наклепає за 2-3 роки танків та рокєт, як до того вона разом із СРСР за 50, а бурятів подвоїцця
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2024 14:12

  барабашов написав:Фууууххх.
Слава Слугам что это в болотах за Байкалом, а не в Козине или Конче.
А если сын Мосейчучки вдруг вернётся оновить актуальные данные, ну или старшОй Ахметова допустим отдохнувший с Монте-Карлы - его хоть не будут так встречать где нибудь в Чопе?

хіба що в Улан-Чопі чи Усть-Тячіві
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  #<1 ... 8615861686178618>
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