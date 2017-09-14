Додано: Чет 13 чер, 2024 15:56

Що було б коли ці ракети Україна отримала в 2022 !?

Про це пише Forbes.



Видання зазначає, що російська база "Бельбек" під Севастополем стає пасткою виснаження для найкращої системи протиповітряної оборони російських ВПС. ЗСУ завдають ударів по нових ракетних батареях окупантів приблизно так само швидко, як вони встигають розгортатися.



Forbes нагадує, що у середині травня Сили оборони вдарили по "Бельбеку" 10 ракетами. Знімки місця удару підтвердили знищення радара й двох пускових установок С-400. Також повідомлялось, що ATACMS пошкодили чотири бойові літаки на сусідньому аеродромі.



"Бельбек і Севастополь є важливими базами для російських військово-повітряних сил і того, що залишилося від Чорноморського флоту РФ, тому не дивно, що росіяни швидко замінили зруйновані компоненти С-400", — йдеться у матеріалі.



Однак вже 11 червня Сили оборони знову атакували батарею С-400, пише видання. Невизначені боєприпаси — ймовірно, знову M39A1 ATACMS — вдарили по "Бельбеку". Також під ударом опинились дві батареї ППО поблизу — ще одна С-400 та С-300.



Повідомлялося, що Сили оборони застосували щонайменше 10 ATACMS, і жодна з ракет не була перехоплена. В результаті були знищені два радари від С-300 і С-400, дані про наслідки для третьої РЛС уточнюються.



Аналітики Oryx до вівторка 11 червня підтверджували, що Росія вже втратила два командні пункти, чотири радари та 16 пускових установок С-400.



"Після вівторка втрати можуть бути набагато більшими. Загалом, цілком можливо, що українські ракетні нальоти знищили частини чотирьох або п'яти батарей С-400. За іронією долі, С-400 була розроблена як протиракетна система, але вона, очевидно, не працює. Російські С-400 не можуть захистити сусідні дружні сили — і вони також не можуть захистити себе", — йдеться у статті.



Видання пише, що російські військово-повітряні сили мають понад 50 батарей С-400, тож вони не закінчаться. Але ці батареї марні для воєнних дій Росії в Україні, якщо вони не зможуть витримати українських ракетних атак. Чим більше С-400 росіяни розмістять в Україні, тим більше С-400 вони, вочевидь, втратять.



Forbes зазначає, що "стурбовані майбутнім" російські оглядачі очікують, що попереду — ще гірші атаки. Вони передбачають, що після ударів по батареях ППО "в гру вступить авіація на базі F-16, яка має під крилами широкий спектр боєприпасів".



"Перші F-16 мають прибути в Україну з тижня на тиждень. Не дивуйтеся, якщо ці спритні літаки швидко піднімуться в повітря для завдання ударів по російських базах в Криму. ППО цих об’єктів вже була послідовно знищена ракетами ATACMS", — підсумовує воєнний оглядач видання Девід Екс.