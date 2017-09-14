Ірина_ написав:Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:
Працівникам ТЦК пропонують скоротити повноваження
Як вважаєте чи покращить це ситуацію? Які механізми, на Ваш погляд, дієві?
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Додано: Чет 13 чер, 2024 14:16
Додано: Чет 13 чер, 2024 14:20
без пред"явлення документів, злякалися поліції, треба бути насторожі, хто зна хто там
Додано: Чет 13 чер, 2024 14:40
Цікаво, найбільше виють про беспредєл ТЦК ті, хто самі ложили на закони...
Додано: Чет 13 чер, 2024 14:46
Додано: Чет 13 чер, 2024 15:06
alibob так, звісно. Якщо їм вигідно, то вони готові і поліцію, і хуйла і чорта лисого викликати.
Додано: Чет 13 чер, 2024 15:14
UA
Один з моїх, не дуже близьких, знайомих пропав без вісти,а так більше з близького кола на щастя нікого
Додано: Чет 13 чер, 2024 15:34
соловьи разбойники
Додано: Чет 13 чер, 2024 15:45
Президент США Джо Байден схвалив надання Україні ще одного комплексу Patriot, який наразі розміщений в Польщі. Однак у Варшаві не погодилися передати Києву цю систему протиповітряної оборони. Джерело:
Цікаво Польша грає
Додано: Чет 13 чер, 2024 15:56
Що було б коли ці ракети Україна отримала в 2022 !?
Про це пише Forbes.
Видання зазначає, що російська база "Бельбек" під Севастополем стає пасткою виснаження для найкращої системи протиповітряної оборони російських ВПС. ЗСУ завдають ударів по нових ракетних батареях окупантів приблизно так само швидко, як вони встигають розгортатися.
Forbes нагадує, що у середині травня Сили оборони вдарили по "Бельбеку" 10 ракетами. Знімки місця удару підтвердили знищення радара й двох пускових установок С-400. Також повідомлялось, що ATACMS пошкодили чотири бойові літаки на сусідньому аеродромі.
"Бельбек і Севастополь є важливими базами для російських військово-повітряних сил і того, що залишилося від Чорноморського флоту РФ, тому не дивно, що росіяни швидко замінили зруйновані компоненти С-400", — йдеться у матеріалі.
Однак вже 11 червня Сили оборони знову атакували батарею С-400, пише видання. Невизначені боєприпаси — ймовірно, знову M39A1 ATACMS — вдарили по "Бельбеку". Також під ударом опинились дві батареї ППО поблизу — ще одна С-400 та С-300.
Повідомлялося, що Сили оборони застосували щонайменше 10 ATACMS, і жодна з ракет не була перехоплена. В результаті були знищені два радари від С-300 і С-400, дані про наслідки для третьої РЛС уточнюються.
Аналітики Oryx до вівторка 11 червня підтверджували, що Росія вже втратила два командні пункти, чотири радари та 16 пускових установок С-400.
"Після вівторка втрати можуть бути набагато більшими. Загалом, цілком можливо, що українські ракетні нальоти знищили частини чотирьох або п'яти батарей С-400. За іронією долі, С-400 була розроблена як протиракетна система, але вона, очевидно, не працює. Російські С-400 не можуть захистити сусідні дружні сили — і вони також не можуть захистити себе", — йдеться у статті.
Видання пише, що російські військово-повітряні сили мають понад 50 батарей С-400, тож вони не закінчаться. Але ці батареї марні для воєнних дій Росії в Україні, якщо вони не зможуть витримати українських ракетних атак. Чим більше С-400 росіяни розмістять в Україні, тим більше С-400 вони, вочевидь, втратять.
Forbes зазначає, що "стурбовані майбутнім" російські оглядачі очікують, що попереду — ще гірші атаки. Вони передбачають, що після ударів по батареях ППО "в гру вступить авіація на базі F-16, яка має під крилами широкий спектр боєприпасів".
"Перші F-16 мають прибути в Україну з тижня на тиждень. Не дивуйтеся, якщо ці спритні літаки швидко піднімуться в повітря для завдання ударів по російських базах в Криму. ППО цих об’єктів вже була послідовно знищена ракетами ATACMS", — підсумовує воєнний оглядач видання Девід Екс.
Додано: Чет 13 чер, 2024 18:13
А что такое? Издание специально забыло про С-500, который предназначен для борьбы с ATACAMS? По-моему этот комплекс легко можно спутать и с С-300, и с С-400.
Видимо обозреватель не попадал под наземные ракетные обстрелы С-300 и С-400. Их точность и возможно даже мощность постоянно растут, а число заметно не уменьшается с начала войны.
Кремль знает точно все про F-16. Разведка у них традиционно на высоком уровне. А пиздеж в сми про F-16 играет не всегда за Украину. Особенно тогда, когда нечего противопоставить распространенной вагнеровской оперативной тактике откусывать украинские территории небольшими кусочками. При этом потери кремль основные несет за счет т.н. штурмовиков (многочисленного слабо образованного мяса из числа любителей), оставляя целыми и боеспособными своих военных профессионалов, обеспечивающих беспрерывное дистанционное уничтожение наших солдат и технику.
Что-то у меня пессимистическое настроение сейчас. В Харькове похолодало.
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