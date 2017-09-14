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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 13 чер, 2024 18:35
холява написав:
Думаю що всім треба готуватись до служби в ЗСУ .
Добре як не візьмуть , як хтось має вади по здоров,ю . Але переважній більшості згідно ВУС треба готуватись .Не тому що я так бажаю , а тому що людей не вистачає .
Згоден.
Позиції ВСУ не покращуються. Ми втрачаємо кожен день території. Стратегія мені не зрозуміла, можливо її досі немає. Тому що перемогти росію ми не здатні при стані усіх сил 1 до 10. І покращити цей стан сил не вдалось. В нас проблема як у Грузії, або Чечні - нас значно менше, ніж агресора.
Поки росія обходиться найманцями, а ми вже дійшли до мобілізації людей похилого віку. І я думаю, що це не на виконання положень Конституції стосовно дій при зовнішній агресії. Кращі вже загинули, починаючі з 2014 року.
Але мене турбує більше нещодавне відкриття. Кремль сьогодні зовсім не цікавить економічна доцільність продовжувати цю війну. Він воює - тому що воює. І це раніше завжди давало йому щось вартісного після війни - кращі умови, непідсудність та інше.
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Додано: Чет 13 чер, 2024 18:38
Xenon написав:
❗️Юань стане основною іноземною валютою Росії, - Центробанк РФ
Біржовий курс юань/рубль тепер задаватиме траєкторію для всіх інших валютних пар, зокрема євро та долара.
Дедоларізація ... і стати вассалом Китаю ...
Велика країна, чьо уж та ...
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Додано: Чет 13 чер, 2024 18:42
ПОВНА СРАКА? Що чекає на українську енергосистему зараз та взимку - коментар експерта
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Додано: Чет 13 чер, 2024 18:44
Військовий юмор
Будуть тікати розсипляться
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Додано: Чет 13 чер, 2024 19:14
budivelnik написав:
............
+ активізувалась рекрутингова система, яка вже показує що може набрати 30% від загальної необхідної кількості виключно ДОБРОВОЛЬЦЯМИ...
............
Подтвердить цифрами можно?
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Додано: Чет 13 чер, 2024 19:32
buratinyo написав: Ukrainian написав:
Видання пише, що російські військово-повітряні сили мають понад 50 батарей С-400, тож вони не закінчаться. Але ці батареї марні для воєнних дій Росії в Україні, якщо вони не зможуть витримати українських ракетних атак. Чим більше С-400 росіяни розмістять в Україні, тим більше С-400 вони, вочевидь, втратять.
Forbes зазначає, що "стурбовані майбутнім" російські оглядачі очікують, що попереду — ще гірші атаки. Вони передбачають, що після ударів по батареях ППО "в гру вступить авіація на базі F-16, яка має під крилами широкий спектр боєприпасів".
"Перші F-16 мають прибути в Україну з тижня на тиждень.
Не дивуйтеся, якщо ці спритні літаки швидко піднімуться в повітря для завдання ударів по російських базах в Криму. ППО цих об’єктів вже була послідовно знищена ракетами ATACMS", — підсумовує воєнний оглядач видання Девід Екс.
А что такое? Издание специально забыло про С-500, который предназначен для борьбы с ATACAMS? По-моему этот комплекс легко можно спутать и с С-300, и с С-400.
Видимо обозреватель не попадал под наземные ракетные обстрелы С-300 и С-400. Их точность и возможно даже мощность постоянно растут, а число заметно не уменьшается с начала войны.
Кремль знает точно все про F-16. Разведка у них традиционно на высоком уровне. А пиздеж в сми про F-16 играет не всегда за Украину. Особенно тогда, когда нечего противопоставить распространенной вагнеровской оперативной тактике откусывать украинские территории небольшими кусочками. При этом потери кремль основные несет за счет т.н. штурмовиков (многочисленного слабо образованного мяса из числа любителей), оставляя целыми и боеспособными своих военных профессионалов, обеспечивающих беспрерывное дистанционное уничтожение наших солдат и технику.
Что-то у меня пессимистическое настроение сейчас. В Харькове похолодало.
С-500 може виявитись такою самою фуфлею як і с-400
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Додано: Чет 13 чер, 2024 19:41
buratinyo
Поки росія обходиться найманцями, а ми вже дійшли до мобілізації людей похилого віку. І я думаю, що це не на виконання положень Конституції стосовно дій при зовнішній агресії. Кращі вже загинули, починаючі з 2014 року.
Скільки ви будете оцю дурь нести?
Хто де закінчився? Молодь ще навіть не починалась. Старі служать, бо найлегше на роботі їх вихопити.
Які з 2014 року кращі загинули? У нас відносно суттєві цифри загиблих були в 14 і початок 15-го. Потім гинуло кожен рік менше ніж від горілки.
Пройшло майже 10 років. Нові кращі не виросли?
У нас тут новий бетон ???
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Додано: Чет 13 чер, 2024 19:42
Интересно все
Самое с 7.30
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Додано: Чет 13 чер, 2024 19:50
...бо що толку з тої писанини?
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Додано: Чет 13 чер, 2024 19:51
buratinyo написав:
"Перші F-16 мають прибути в Україну з тижня на тиждень.
Не дивуйтеся, якщо ці спритні літаки швидко піднімуться в повітря для завдання ударів по російських базах в Криму. ППО цих об’єктів вже була послідовно знищена ракетами ATACMS", — підсумовує воєнний оглядач видання Девід Екс.
А что такое? Издание специально забыло про С-500, который предназначен для борьбы с ATACAMS? [/quote]
Чому спеціально призначені С-500 не збили жодної з 10 ATACAMS, які поцілили в Криму?))
buratinyo написав:
Кремль знает точно ... Разведка у них традиционно на высоком уровне.
Військові кажуть зворотнє. Наша розвідка удєлала кацапів на днях.
buratinyo написав:
Что-то у меня пессимистическое настроение сейчас.
Менше читайте кацапоЗМІ та їхні соцмережі.
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