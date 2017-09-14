Додано: Чет 13 чер, 2024 20:43

ЛАД написав: budivelnik написав: ............

Виводиться з ЗСУ по різним причинам +/-250 000 в рік, то для того щоб кількість ЗСУ не зменшувалась треба мобілізувати 250 000 в рік...

Зараз десь по 20 000 в місяць і мобілізують ( більше не вийде бо не пропускають навчальні табори)

+ активізувалась рекрутингова система, яка вже показує що може набрати 30% від загальної необхідної кількості виключно ДОБРОВОЛЬЦЯМИ...

а якщо в когось у владі вистарчить клепки замінити страшилки про бусифікацію - обіцянками покращення мотивації - то все взагалі закриють рекрутингом.

В мене є своє бачення чим закінчитьс оновлення до 18 липня-опишу пізніше - трошки забагато роботи зараз

............ ............Виводиться з ЗСУ по різним причинам +/-250 000 в рік, то для того щоб кількість ЗСУ не зменшувалась треба мобілізувати 250 000 в рік...Зараз десь по 20 000 в місяць і мобілізують ( більше не вийде бо не пропускають навчальні табори)+ активізувалась рекрутингова система, яка вже показує що може набрати 30% від загальної необхідної кількості виключно ДОБРОВОЛЬЦЯМИ...а якщо в когось у владі вистарчить клепки замінити страшилки про бусифікацію - обіцянками покращення мотивації - то все взагалі закриють рекрутингом.В мене є своє бачення чим закінчитьс оновлення до 18 липня-опишу пізніше - трошки забагато роботи зараз............ Подтвердить цифрами можно? Подтвердить цифрами можно?

Звичайно що можна..От тільки хотілось би спочатку почути ваше бачення(заперечення чи погодження) , бо ви тут з одним критиком скооперувались і нападаєте з двох сторінВін пише що 300 осіб в добу через рекрутингові центри -це я недоумок бо вони тільки розкручуютьсяа ви пишите що рекрутингові центри вже 69 днів відкриті і тому моїх 300 в добу-це дуже багато.Тому спершу викладіть свою версію . а потім я з цифрами по ній пройдусьСвій алгоритм можу описати вжеа - якщо перший рекрутинговий був відкритий 69 днів тому. то з часом дивлячись на результати його діяльності почали відкриватись і інші..тому зараз рекрутингових більше ніж було 69 днів томуб - чим довше відкритий рекрутинговий в кожному місті-тим більша кількість осіб про нього взнає і кількість тих хто звертається зростає пропорційно часу відкриття цього рекрутингового...в - чим більше рекрутингових відкрито чи довше тим по експоненті зростає кількість тих хто звертається в добу, тому в останні 20 днів кількість звернень в рекрутингові центри по моїм підрахункам в 2 рази вища ніж в перших 49 днів.300 звернень в добу(звертаються ДОБРОВІЛЬНО=ДОБРОВОЛЬЦІ)=9000 звернень в місяць з тенденцією до зростанняА 9000 в місяць=45% від необхідної(планової) суми мобілізованих вже сьогодні, що говорить про те , щорекрутингові центри в наступний місяць/два можуть повністю підімняти під себе ТЦК.ПСя розумію що деякі любителі пушкіна мене звинуватять на підставі того щоза 69 днів було 6100 звернень , а це менше ніж 9000 в місяць...на що я відрефлексую