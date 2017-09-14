Досье передано в Международный уголовный суд в Гааге. Там утверждается, что Россия и ее власти намеревались убить и причинить вред большому количеству мирных жителей.
В документе говорится, что во время осады Мариуполя погибли 22 тысячи человек. В городе разрушены или повреждены 90% медицинских учреждений и жилых домов, а пункты раздачи продовольствия и маршруты гуманитарной эвакуации подвергались бомбардировкам.
Мирные жители оставались без воды, газа и электричества при температуре ниже 10°C, — это считается военным преступлением. «Мы могли видеть, что российское нападение состояло из четырех этапов: начиная с атак на гражданскую инфраструктуру и заканчивая отключением электроэнергии, отопления и воды», — заявила Катриона Мердок, партнер Global Rights Compliance. Она добавила, что затем жителям было отказано в гуманитарных коридорах, а помощь не была доставлена.
budivelnik написав:............ Виводиться з ЗСУ по різним причинам +/-250 000 в рік, то для того щоб кількість ЗСУ не зменшувалась треба мобілізувати 250 000 в рік... Зараз десь по 20 000 в місяць і мобілізують ( більше не вийде бо не пропускають навчальні табори) + активізувалась рекрутингова система, яка вже показує що може набрати 30% від загальної необхідної кількості виключно ДОБРОВОЛЬЦЯМИ... а якщо в когось у владі вистарчить клепки замінити страшилки про бусифікацію - обіцянками покращення мотивації - то все взагалі закриють рекрутингом. В мене є своє бачення чим закінчитьс оновлення до 18 липня-опишу пізніше - трошки забагато роботи зараз ............
Подтвердить цифрами можно?
Звичайно що можна.. От тільки хотілось би спочатку почути ваше бачення(заперечення чи погодження) , бо ви тут з одним критиком скооперувались і нападаєте з двох сторін Він пише що 300 осіб в добу через рекрутингові центри -це я недоумок бо вони тільки розкручуються а ви пишите що рекрутингові центри вже 69 днів відкриті і тому моїх 300 в добу-це дуже багато.
Тому спершу викладіть свою версію . а потім я з цифрами по ній пройдусь
Свій алгоритм можу описати вже а - якщо перший рекрутинговий був відкритий 69 днів тому. то з часом дивлячись на результати його діяльності почали відкриватись і інші..тому зараз рекрутингових більше ніж було 69 днів тому б - чим довше відкритий рекрутинговий в кожному місті-тим більша кількість осіб про нього взнає і кількість тих хто звертається зростає пропорційно часу відкриття цього рекрутингового... в - чим більше рекрутингових відкрито чи довше тим по експоненті зростає кількість тих хто звертається в добу, тому в останні 20 днів кількість звернень в рекрутингові центри по моїм підрахункам в 2 рази вища ніж в перших 49 днів.
300 звернень в добу(звертаються ДОБРОВІЛЬНО=ДОБРОВОЛЬЦІ)=9000 звернень в місяць з тенденцією до зростання А 9000 в місяць=45% від необхідної(планової) суми мобілізованих вже сьогодні, що говорить про те , щорекрутингові центри в наступний місяць/два можуть повністю підімняти під себе ТЦК.
ПС я розумію що деякі любителі пушкіна мене звинуватять на підставі того що за 69 днів було 6100 звернень , а це менше ніж 9000 в місяць... на що я відрефлексую недоумком народився-недоумком помреш
Востаннє редагувалось budivelnik в Чет 13 чер, 2024 20:57, всього редагувалось 1 раз.
Досье передано в Международный уголовный суд в Гааге. Там утверждается, что Россия и ее власти намеревались убить и причинить вред большому количеству мирных жителей.
В документе говорится, что во время осады Мариуполя погибли 22 тысячи человек. В городе разрушены или повреждены 90% медицинских учреждений и жилых домов, а пункты раздачи продовольствия и маршруты гуманитарной эвакуации подвергались бомбардировкам.
Мирные жители оставались без воды, газа и электричества при температуре ниже 10°C, — это считается военным преступлением. «Мы могли видеть, что российское нападение состояло из четырех этапов: начиная с атак на гражданскую инфраструктуру и заканчивая отключением электроэнергии, отопления и воды», — заявила Катриона Мердок, партнер Global Rights Compliance. Она добавила, что затем жителям было отказано в гуманитарных коридорах, а помощь не была доставлена.
В Чернигове это было создано на пару недель раньше, чем в Мариуполе ...
budivelnik написав:бо ви тут з одним критиком скооперувались і нападаєте з двох сторін Він пише що 300 осіб в добу через рекрутингові центри -це я недоумок бо вони тільки розкручуються а ви пишите що рекрутингові центри вже 69 днів відкриті і тому моїх 300 в добу-це дуже багато.
діду, тебе точно вже в армію не візьмуть, бо старчєский маразм прогресує... ВСЬОГО фактично по всій країні за 2-3 місяці мобілізували 150 чоловік через рекрутинг, ще близько тисячі "на розгляді", це 300 в місяць! а не в день. які нах 9000 в місяць, всі твої цифри - абсолютна вигадка і брехня.
budivelnik написав:бо ви тут з одним критиком скооперувались і нападаєте з двох сторін Він пише що 300 осіб в добу через рекрутингові центри -це я недоумок бо вони тільки розкручуються а ви пишите що рекрутингові центри вже 69 днів відкриті і тому моїх 300 в добу-це дуже багато.
діду, тебе точно вже в армію не візьмуть, бо старчєский маразм прогресує... ВСЬОГО фактично по всій країні за 2-3 місяці мобілізували 150 чоловік через рекрутинг, ще близько тисячі "на розгляді", це 300 в місяць! а не в день. які нах 9000 в місяць, всі твої цифри - абсолютна вигадка і брехня.
Всі побачили що я написав за 23 хвилин до відповіді в своєму повідомленні відкоригованому в 20:57?
ПС Свій алгоритм можу описати вже а - якщо перший рекрутинговий був відкритий 69 днів тому. то з часом дивлячись на результати його діяльності почали відкриватись і інші..тому зараз рекрутингових більше ніж було 69 днів тому б - чим довше відкритий рекрутинговий в кожному місті-тим більша кількість осіб про нього взнає і кількість тих хто звертається зростає пропорційно часу відкриття цього рекрутингового... в - чим більше рекрутингових відкрито чи довше тим по експоненті зростає кількість тих хто звертається в добу, тому в останні 20 днів кількість звернень в рекрутингові центри по моїм підрахункам в 2 рази вища ніж в перших 49 днів.
300 звернень в добу(звертаються ДОБРОВІЛЬНО=ДОБРОВОЛЬЦІ)=9000 звернень в місяць з тенденцією до зростання А 9000 в місяць=45% від необхідної(планової) суми мобілізованих вже сьогодні, що говорить про те , щорекрутингові центри в наступний місяць/два можуть повністю підімняти під себе ТЦК.
ПС я розумію що деякі любителі пушкіна мене звинуватять на підставі того що за 69 днів було 6100 звернень , а це менше ніж 9000 в місяць... на що я відрефлексую недоумком народився-недоумком помреш
Тільки парторг виявився розумнішим і підставив свого молодшого...
vitaliiangel написав: Я так понимаю в армии такой опции нет?
Важко відповісти на це питання. Бо що таке *колектив і гендиректор* у війську? Колектив, до якого гендиректор прислухається?
Комчастини по суті сам формує колектив... Значну його частину. Хоча теоретично повинні формувати кадровики -- суто згідно критеріїв відповідності посаді. І давним давно це правило в основному працювало. Кадри вирішували все -- було таке прислів'я. А тепер на практиці комчастини формує собі феод... Роль кадровиків звелася суто до оформлення документів.
То який колектив може зібратися і прийти?))) Тільки невеличка частина ... Бо основна маса не може сформуватися, тому що незгодних прибирають або вони самі входять. Уж що що, а маніпулювати людьми кожен командир, який доріс до рівня частини, вміє віртуозно.
Гляньте які зміни відбулися при звільненні Залужного... Отакенні заміни навкруги. Так це ж рівень керування... Де не така висока залежність. А що ж тоді в окремій частині... Царство. По суті царство з царем.
"Перші F-16 мають прибути в Україну з тижня на тиждень. Не дивуйтеся, якщо ці спритні літаки швидко піднімуться в повітря для завдання ударів по російських базах в Криму. ППО цих об’єктів вже була послідовно знищена ракетами ATACMS", — підсумовує воєнний оглядач видання Девід Екс.
А что такое? Издание специально забыло про С-500, который предназначен для борьбы с ATACAMS?
Чому спеціально призначені С-500 не збили жодної з 10 ATACAMS, які поцілили в Криму?))
Хорошее замечание. Про Крым ничего не скажу. Далеко он от меня. А вот про Белгород иногда просматриваю новости из их каналов. И что можно сказать про их брехню?
1. Постоянно пишут про сбитие наших ATACAMS и даже снарядов от РСЗО!!! и публикуют фотки остатков ракет с иностранной маркировкой. Может врут, а может что-то и сбивают. Я не знаю! Но для этого нужны С-500 или возможно доведенные и модернизированные до этого уровня ракеты для С-300 и С-400. 2. Публикуемые фотки разрушений в Белгороде и области меня не удовлетворили. Мне бы очень хотелось видеть достойное разрушений в Харькове алаверды. Но, к сожалению, такого пока не публиковали с момента начала применения этих ракет после разрешения администрации Байдена
detroytred написав:Бо основна маса не може сформуватися, тому що незгодних прибирають або вони самі входять.
ну тут надо разделять потому что средняя по больнице. Если человек несогласен в принципе со всеми существующими порядками или личностью командира, то таки да лучше для всех если он уйдёт. Невозможно угодить всем. И такие вечнонедовольные отравляют атмосферу своим нытьём и бесконечным поиском правды.
Но бывает другая ситуация, например весь коллектив заставляют работать внеурочно, лишают премии, отпусков, накладываются штрафы. Тогда коллектив идёт к своему и далее по вертикали к более вышестоящему начальству к конкретной претензией. Намного реже жалуются на некомпетентность руководителя, это сложно доказывать, и со стороны может быть воспринято как выяснения отношений. Описанное крайние инструменты корпоративной демократии, дальше только суд. Но эти инструменты работают. Достаточно собраться всему или большей части коллектива и внятно выразить что не так. С забастовками я не сталкивался.
detroytred написав:маніпулювати людьми кожен командир, який доріс до рівня частини, вміє віртуозно.
не все ж дебилы? люди видят когда ими манипулируют.