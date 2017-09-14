RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 86188619862086218622>
Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2024 19:55

  buratinyo написав:Позиції ВСУ не покращуються. Ми втрачаємо кожен день території.

Безмозгла казала, що кацапи захопили Кринки. Спеціально уточнила у тих, хто зараз там. По факту Кринки під контролем ЗСУ, а кацапи зайшли в кілька будинків на околицях.
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5057
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1190 раз.
Подякували: 1332 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2024 20:28

Россия могла применить «тактику голода» при осаде Мариуполя — это военное преступление

Об этом говорится в заключении юристов Global Rights Compliance, работающих совместно с правительством Украины, пишет (https://www.theguardian.com/world/artic ... ion-to-icc) The Guardian.

Досье передано в Международный уголовный суд в Гааге. Там утверждается, что Россия и ее власти намеревались убить и причинить вред большому количеству мирных жителей.

В документе говорится, что во время осады Мариуполя погибли 22 тысячи человек. В городе разрушены или повреждены 90% медицинских учреждений и жилых домов, а пункты раздачи продовольствия и маршруты гуманитарной эвакуации подвергались бомбардировкам.

Мирные жители оставались без воды, газа и электричества при температуре ниже 10°C, — это считается военным преступлением. «Мы могли видеть, что российское нападение состояло из четырех этапов: начиная с атак на гражданскую инфраструктуру и заканчивая отключением электроэнергии, отопления и воды», — заявила Катриона Мердок, партнер Global Rights Compliance. Она добавила, что затем жителям было отказано в гуманитарных коридорах, а помощь не была доставлена.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23715
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2401 раз.
Подякували: 3354 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2024 20:43

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:............
Виводиться з ЗСУ по різним причинам +/-250 000 в рік, то для того щоб кількість ЗСУ не зменшувалась треба мобілізувати 250 000 в рік...
Зараз десь по 20 000 в місяць і мобілізують ( більше не вийде бо не пропускають навчальні табори)
+ активізувалась рекрутингова система, яка вже показує що може набрати 30% від загальної необхідної кількості виключно ДОБРОВОЛЬЦЯМИ...
а якщо в когось у владі вистарчить клепки замінити страшилки про бусифікацію - обіцянками покращення мотивації - то все взагалі закриють рекрутингом.
В мене є своє бачення чим закінчитьс оновлення до 18 липня-опишу пізніше - трошки забагато роботи зараз
............
Подтвердить цифрами можно?
Звичайно що можна..
От тільки хотілось би спочатку почути ваше бачення(заперечення чи погодження) , бо ви тут з одним критиком скооперувались і нападаєте з двох сторін
Він пише що 300 осіб в добу через рекрутингові центри -це я недоумок бо вони тільки розкручуються
а ви пишите що рекрутингові центри вже 69 днів відкриті і тому моїх 300 в добу-це дуже багато.

Тому спершу викладіть свою версію . а потім я з цифрами по ній пройдусь

Свій алгоритм можу описати вже
а - якщо перший рекрутинговий був відкритий 69 днів тому. то з часом дивлячись на результати його діяльності почали відкриватись і інші..тому зараз рекрутингових більше ніж було 69 днів тому
б - чим довше відкритий рекрутинговий в кожному місті-тим більша кількість осіб про нього взнає і кількість тих хто звертається зростає пропорційно часу відкриття цього рекрутингового...
в - чим більше рекрутингових відкрито чи довше тим по експоненті зростає кількість тих хто звертається в добу, тому в останні 20 днів кількість звернень в рекрутингові центри по моїм підрахункам в 2 рази вища ніж в перших 49 днів.

300 звернень в добу(звертаються ДОБРОВІЛЬНО=ДОБРОВОЛЬЦІ)=9000 звернень в місяць з тенденцією до зростання
А 9000 в місяць=45% від необхідної(планової) суми мобілізованих вже сьогодні, що говорить про те , щорекрутингові центри в наступний місяць/два можуть повністю підімняти під себе ТЦК.

ПС
я розумію що деякі любителі пушкіна мене звинуватять на підставі того що
за 69 днів було 6100 звернень , а це менше ніж 9000 в місяць...
на що я відрефлексую
недоумком народився-недоумком помреш
Востаннє редагувалось budivelnik в Чет 13 чер, 2024 20:57, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27749
З нами з: 15.01.09
Подякував: 279 раз.
Подякували: 2948 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2024 20:52

  vitaliiangel написав:
Россия могла применить «тактику голода» при осаде Мариуполя — это военное преступление

Об этом говорится в заключении юристов Global Rights Compliance, работающих совместно с правительством Украины, пишет (https://www.theguardian.com/world/artic ... ion-to-icc) The Guardian.

Досье передано в Международный уголовный суд в Гааге. Там утверждается, что Россия и ее власти намеревались убить и причинить вред большому количеству мирных жителей.

В документе говорится, что во время осады Мариуполя погибли 22 тысячи человек. В городе разрушены или повреждены 90% медицинских учреждений и жилых домов, а пункты раздачи продовольствия и маршруты гуманитарной эвакуации подвергались бомбардировкам.

Мирные жители оставались без воды, газа и электричества при температуре ниже 10°C, — это считается военным преступлением. «Мы могли видеть, что российское нападение состояло из четырех этапов: начиная с атак на гражданскую инфраструктуру и заканчивая отключением электроэнергии, отопления и воды», — заявила Катриона Мердок, партнер Global Rights Compliance. Она добавила, что затем жителям было отказано в гуманитарных коридорах, а помощь не была доставлена.

В Чернигове это было создано на пару недель раньше, чем в Мариуполе ...
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9830
З нами з: 31.08.09
Подякував: 535 раз.
Подякували: 1253 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2024 21:20

  budivelnik написав:бо ви тут з одним критиком скооперувались і нападаєте з двох сторін
Він пише що 300 осіб в добу через рекрутингові центри -це я недоумок бо вони тільки розкручуються
а ви пишите що рекрутингові центри вже 69 днів відкриті і тому моїх 300 в добу-це дуже багато.

діду, тебе точно вже в армію не візьмуть, бо старчєский маразм прогресує...
ВСЬОГО фактично по всій країні за 2-3 місяці мобілізували 150 чоловік через рекрутинг, ще близько тисячі "на розгляді", це 300 в місяць! а не в день.
які нах 9000 в місяць, всі твої цифри - абсолютна вигадка і брехня.
sergey_stasyuk555
Аватар користувача
 
Повідомлень: 60
З нами з: 21.05.23
Подякував: 20 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2024 21:25

  sergey_stasyuk555 написав:
  budivelnik написав:бо ви тут з одним критиком скооперувались і нападаєте з двох сторін
Він пише що 300 осіб в добу через рекрутингові центри -це я недоумок бо вони тільки розкручуються
а ви пишите що рекрутингові центри вже 69 днів відкриті і тому моїх 300 в добу-це дуже багато.

діду, тебе точно вже в армію не візьмуть, бо старчєский маразм прогресує...
ВСЬОГО фактично по всій країні за 2-3 місяці мобілізували 150 чоловік через рекрутинг, ще близько тисячі "на розгляді", це 300 в місяць! а не в день.
які нах 9000 в місяць, всі твої цифри - абсолютна вигадка і брехня.
Всі побачили що я написав за 23 хвилин до відповіді в своєму повідомленні відкоригованому в 20:57?
ПС
Свій алгоритм можу описати вже
а - якщо перший рекрутинговий був відкритий 69 днів тому. то з часом дивлячись на результати його діяльності почали відкриватись і інші..тому зараз рекрутингових більше ніж було 69 днів тому
б - чим довше відкритий рекрутинговий в кожному місті-тим більша кількість осіб про нього взнає і кількість тих хто звертається зростає пропорційно часу відкриття цього рекрутингового...
в - чим більше рекрутингових відкрито чи довше тим по експоненті зростає кількість тих хто звертається в добу, тому в останні 20 днів кількість звернень в рекрутингові центри по моїм підрахункам в 2 рази вища ніж в перших 49 днів.

300 звернень в добу(звертаються ДОБРОВІЛЬНО=ДОБРОВОЛЬЦІ)=9000 звернень в місяць з тенденцією до зростання
А 9000 в місяць=45% від необхідної(планової) суми мобілізованих вже сьогодні, що говорить про те , щорекрутингові центри в наступний місяць/два можуть повністю підімняти під себе ТЦК.

ПС
я розумію що деякі любителі пушкіна мене звинуватять на підставі того що
за 69 днів було 6100 звернень , а це менше ніж 9000 в місяць...
на що я відрефлексую
недоумком народився-недоумком помреш

Тільки парторг виявився розумнішим і підставив свого молодшого...
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27749
З нами з: 15.01.09
Подякував: 279 раз.
Подякували: 2948 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2024 21:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Бежевец рассказал, что на сегодня центры рекрутинга получили более 7000 обращений, и есть около 2000 кандидатов, для которых уже ищут вакансии.

Таким образом до 40% обратившихся людей и дальше «находятся в этом рекрутинговом процессе», добавил он
бажаючих на бухгалтера, завхоза мабуть не визнали корисними для зсу :)
d44
 
Повідомлень: 362
З нами з: 07.03.14
Подякував: 4 раз.
Подякували: 71 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2024 21:53

  vitaliiangel написав: Я так понимаю в армии такой опции нет?

Важко відповісти на це питання.
Бо що таке *колектив і гендиректор* у війську? Колектив, до якого гендиректор прислухається?

Комчастини по суті сам формує колектив... Значну його частину.
Хоча теоретично повинні формувати кадровики -- суто згідно критеріїв відповідності посаді. І давним давно це правило в основному працювало. Кадри вирішували все -- було таке прислів'я.
А тепер на практиці комчастини формує собі феод...
Роль кадровиків звелася суто до оформлення документів.

То який колектив може зібратися і прийти?)))
Тільки невеличка частина ...
Бо основна маса не може сформуватися, тому що незгодних прибирають або вони самі входять.
Уж що що, а маніпулювати людьми кожен командир, який доріс до рівня частини, вміє віртуозно.

Гляньте які зміни відбулися при звільненні Залужного... Отакенні заміни навкруги. Так це ж рівень керування... Де не така висока залежність.
А що ж тоді в окремій частині...
Царство. По суті царство з царем.
detroytred
 
Повідомлень: 28886
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2024 21:57

  fler написав:
  buratinyo написав:
"Перші F-16 мають прибути в Україну з тижня на тиждень. Не дивуйтеся, якщо ці спритні літаки швидко піднімуться в повітря для завдання ударів по російських базах в Криму. ППО цих об’єктів вже була послідовно знищена ракетами ATACMS", — підсумовує воєнний оглядач видання Девід Екс.


А что такое? Издание специально забыло про С-500, который предназначен для борьбы с ATACAMS?

Чому спеціально призначені С-500 не збили жодної з 10 ATACAMS, які поцілили в Криму?))


Хорошее замечание. Про Крым ничего не скажу. Далеко он от меня. А вот про Белгород иногда просматриваю новости из их каналов. И что можно сказать про их брехню?

1. Постоянно пишут про сбитие наших ATACAMS и даже снарядов от РСЗО!!! :) и публикуют фотки остатков ракет с иностранной маркировкой. Может врут, а может что-то и сбивают. Я не знаю! Но для этого нужны С-500 или возможно доведенные и модернизированные до этого уровня ракеты для С-300 и С-400.
2. Публикуемые фотки разрушений в Белгороде и области меня не удовлетворили. Мне бы очень хотелось видеть достойное разрушений в Харькове алаверды. Но, к сожалению, такого пока не публиковали с момента начала применения этих ракет после разрешения администрации Байдена
buratinyo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1685
З нами з: 28.04.16
Подякував: 2900 раз.
Подякували: 516 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2024 22:06

  detroytred написав:Бо основна маса не може сформуватися, тому що незгодних прибирають або вони самі входять.
ну тут надо разделять потому что средняя по больнице. Если человек несогласен в принципе со всеми существующими порядками или личностью командира, то таки да лучше для всех если он уйдёт. Невозможно угодить всем. И такие вечнонедовольные отравляют атмосферу своим нытьём и бесконечным поиском правды.

Но бывает другая ситуация, например весь коллектив заставляют работать внеурочно, лишают премии, отпусков, накладываются штрафы. Тогда коллектив идёт к своему и далее по вертикали к более вышестоящему начальству к конкретной претензией. Намного реже жалуются на некомпетентность руководителя, это сложно доказывать, и со стороны может быть воспринято как выяснения отношений. Описанное крайние инструменты корпоративной демократии, дальше только суд. Но эти инструменты работают. Достаточно собраться всему или большей части коллектива и внятно выразить что не так. С забастовками я не сталкивался.
  detroytred написав:маніпулювати людьми кожен командир, який доріс до рівня частини, вміє віртуозно.
не все ж дебилы? люди видят когда ими манипулируют.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23715
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2401 раз.
Подякували: 3354 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 86188619862086218622>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
11 46240
Переглянути останнє повідомлення
Чет 06 чер, 2024 01:05
katso
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 206352
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 667819
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.