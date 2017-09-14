У війську сверхурочно і т.д. -- не є негативним. Навпаки. За таке ніхто не піде вимагати змін. І це, до речі, я вважаю правильним. Армія не АТБ. В ній межа -- аби не було знущання та занадтого безглуздя.
А стосовно іншого ... так все занадто прогнило... Колись були суди честі, зібрання ... але вони кудись зникли))) За неактуальністю)))
Стосовно ж маніпулювання. Вміння маніпулювати полягає не в тому, щоб його не побачили, а в досягненні результату хоч і навіть всі бачать.
wild.tomcat написав:............... питання не в тому, скільки років тому хтось кудись виїхав і ким він себе вважає, а чи має він україніський паспорт чи ні. все дуже просто - є паспорт, значить громадянин з усіма наслідками. що кому заважало здати паспорт, то вже персональні проблеми власників. з точки зору держави україна вони нічим не відрізняються від вас зі мною. я вам більше скажу, більшість з них, очевидно, не здавала паспорт не лише тому, що він їм не муляв, але й тому, наприклад, що знали, що колись тут матимуть якусь спадщину. з паспортом україни отримати тут спадшину краще ніж без, з якимось іншим. вірно ж?
Вы ошибаетесь, видимо потому, что у вас нет таких знакомых. Тут уже приводили примеры. Могу ещё один. Знаю семью, уехавшую в Германию уже почти 30 лет назад. 4 человека - муж с женой, дочь и сын. Естественно, давно (лет 20 или больше) имеют немецкое гражданство. Не знаю точно, отказались ли уже от укр. гражданства родители, но ладно, им уже много лет. Если хотите, могу уточнить. Но сын точно не отказывался. Никакого наследства у них здесь нет (можете не сомневаться, абсолютно точно). Сыну оно просто не нужно - зачем платить за то, чтобы избавиться от чего-то, что тебе совершенно не мешает, хотя и не нужно. Да ещё и тратить на это время и силы. Единственное что, он не мог сюда приезжать - боялся, что призовут в армию. Ну так оно ему и не особо надо было. Разве что, посмотреть на "родину предков". Но он не сильно сентиментальный. Сейчас ему под 40. Интересно, он до сих пор в какой-нибудь нашей статистике учитывается как военнообязанный?
якщо виїхав 30 років тому, а зараз під 40, як він може десь рахуватися, якщо навіть як призовник ніде не ставав на облік? і якщо громадяни німеччини 20+ років, то мали відмовитися, перед отриманням, на той час, німеччина, здається, не допускала подвійного громадянства для своїх громадян, чи змінилося щось зараз то ...
wild.tomcat написав:............... питання не в тому, скільки років тому хтось кудись виїхав і ким він себе вважає, а чи має він україніський паспорт чи ні. все дуже просто - є паспорт, значить громадянин з усіма наслідками. що кому заважало здати паспорт, то вже персональні проблеми власників. з точки зору держави україна вони нічим не відрізняються від вас зі мною. я вам більше скажу, більшість з них, очевидно, не здавала паспорт не лише тому, що він їм не муляв, але й тому, наприклад, що знали, що колись тут матимуть якусь спадщину. з паспортом україни отримати тут спадшину краще ніж без, з якимось іншим. вірно ж?
Вы ошибаетесь, видимо потому, что у вас нет таких знакомых. Тут уже приводили примеры. Могу ещё один. Знаю семью, уехавшую в Германию уже почти 30 лет назад. 4 человека - муж с женой, дочь и сын. Естественно, давно (лет 20 или больше) имеют немецкое гражданство. Не знаю точно, отказались ли уже от укр. гражданства родители, но ладно, им уже много лет. Если хотите, могу уточнить. Но сын точно не отказывался. Никакого наследства у них здесь нет (можете не сомневаться, абсолютно точно). Сыну оно просто не нужно - зачем платить за то, чтобы избавиться от чего-то, что тебе совершенно не мешает, хотя и не нужно. Да ещё и тратить на это время и силы. Единственное что, он не мог сюда приезжать - боялся, что призовут в армию. Ну так оно ему и не особо надо было. Разве что, посмотреть на "родину предков". Но он не сильно сентиментальный. Сейчас ему под 40. Интересно, он до сих пор в какой-нибудь нашей статистике учитывается как военнообязанный?
якщо виїхав 30 років тому, а зараз під 40, як він може десь рахуватися, якщо навіть як призовник ніде не ставав на облік? і якщо громадяни німеччини 20+ років, то мали відмовитися, перед отриманням, на той час, німеччина, здається, не допускала подвійного громадянства для своїх громадян, чи змінилося щось зараз то ...
Неправильный вопрос задаёте. Правильный вопрос звучит "дотягивается ли дубинка" - если нет - как в том анекдоте "пусть банк переживает за мой кредит"
detroytred написав:А стосовно іншого ... так все занадто прогнило...
прогнило по сравнению с чем? я читал мемуары Деникина (он в основном про армию пишет), и там тоже "всё прогнило". Надеюсь вы читали. Вот вам несколько отрывков и ссылка на полный текст.
Среди служилых людей с давних пор не было элемента настолько обездоленного, настолько необеспеченного и бесправного, как рядовое русское офицерство. Буквально нищенская жизнь, попрание сверху прав и самолюбия; венец карьеры для большинства подполковничий чин и болезненная, полуголодная старость. Офицерский корпус с половины 19 века совершенно утратил свой сословно-кастовый характер. Со времени введения общеобязательной воинской повинности и обнищания дворянства, военные училища широко распахнули свои двери для "разночинцев" и юношей, вышедших из народа, окончивших гражданские учебные заведения. Таких в армии было большинство. Мобилизации в свою очередь влили в офицерский состав большое число лиц свободных профессий, принесших с собою новое миросозерцание.
О повальном бегстве из строя "всего наиболее энергичного и способного" говорил и генерал Эверт. А генерал Мышлаевский добавил: "с полным основанием можно сказать, что наши военные училища пополняют не столько войска, сколько пограничную стражу, главные управления и даже в значительной мере гражданские учреждения ". Мышлаевский, в качестве начальника Главного штаба, имевшего постоянное соприкосновение с бытом войск, указывал на новые явления : на "недоумение и беспокойство в верхних и средних слоях офицерского состава ", вызванное, по его мнению, непопулярностью вновь введенного аттестационного порядка, принудительным увольнением по предельному возрасту и "неопределенностью новых требований"; на пропаганду среди "самого молодого офицерского состава", которая уже "достигла некоторых успехов".
Страшный некомплект в офицерском составе гвардейской пехоты вызвал такое, например, уродливое явление: ряды ее временно пополняли офицерами-добровольцами гвардейской кавалерии, но не допускали армейских пехотных офицеров. Помню, когда в сентябре 1916 года, после жестоких боев на фронте Особой и 8 армий, генерал Каледин настоял на укомплектовании гвардейских полков несколькими выпусками юнкерских училищ, - офицеры эти, неся наравне с гвардейцами тяжелую боевую службу, явились в полках совершенно чужеродным элементом и не были допущены по-настоящему в полковую среду.
В Україні дефіцит будівельників сягає 40%, через що забудовники почали залучати мігрантів, – Forbes.
Робітників наймають із Пакистану, Непалу, Індії, Бангладеша, Філіппін та країн Африки.
За два роки кількість офіційно зареєстрованих працівників у будівельному секторі скоротилася на 25,4%, майже до 300 000 осіб, – свідчать дані Конфедерації роботодавців України. Загалом 74% компаній в Україні відчувають дефіцит кадрів. Ще минулої осені було 55%.
это о том есть ли моб.ресурс Если его экономике не хватает (где всё добровольно), сейчас принудиловка придёт и всем хватит. Когда на гражданке дефицит кадров, потенциально это означает, что скоро кормить армию будет некому. Вот к чему принудиловка приводит.
В Україні дефіцит будівельників сягає 40%, через що забудовники почали залучати мігрантів, – Forbes.
Робітників наймають із Пакистану, Непалу, Індії, Бангладеша, Філіппін та країн Африки.
За два роки кількість офіційно зареєстрованих працівників у будівельному секторі скоротилася на 25,4%, майже до 300 000 осіб, – свідчать дані Конфедерації роботодавців України. Загалом 74% компаній в Україні відчувають дефіцит кадрів. Ще минулої осені було 55%.
это о том есть ли моб.ресурс Если его экономике не хватает (где всё добровольно), сейчас принудиловка придёт и всем хватит. Когда на гражданке дефицит кадров, потенциально это означает, что скоро кормить армию будет некому. Вот к чему принудиловка приводит.
Пишуть же що "Робітників наймають із Пакистану, Непалу, Індії, Бангладеша, Філіппін та країн Африки."
В Україні дефіцит будівельників сягає 40%, через що забудовники почали залучати мігрантів, – Forbes.
Робітників наймають із Пакистану, Непалу, Індії, Бангладеша, Філіппін та країн Африки.
А это правда вообще? Как бы им там Эмираты или Катар ближе с их дурными зарплатами. Кто-то их тут видел массово на стройках? Или полуправда - нашли одного из Пакистана, одного из Непала - о, хороший заголовок получается!
барабашов написав:Аналогично по ппраллельным классам и кругу общения Трое Из так сказать ста примерно человек с кем общался недавно(не 10-15 лет назад) и не шапочно На работе ещё двое под Бахмутом остались, но это из вида "а ты знаешь, вот тот парень, что там работал погиб"