ЛАД написав:

wild.tomcat написав: ...............

питання не в тому, скільки років тому хтось кудись виїхав і ким він себе вважає, а чи має він україніський паспорт чи ні. все дуже просто - є паспорт, значить громадянин з усіма наслідками. що кому заважало здати паспорт, то вже персональні проблеми власників. з точки зору держави україна вони нічим не відрізняються від вас зі мною.

я вам більше скажу, більшість з них, очевидно, не здавала паспорт не лише тому, що він їм не муляв, але й тому, наприклад, що знали, що колись тут матимуть якусь спадщину. з паспортом україни отримати тут спадшину краще ніж без, з якимось іншим. вірно ж? ...............питання не в тому, скільки років тому хтось кудись виїхав і ким він себе вважає, а чи має він україніський паспорт чи ні. все дуже просто - є паспорт, значить громадянин з усіма наслідками. що кому заважало здати паспорт, то вже персональні проблеми власників. з точки зору держави україна вони нічим не відрізняються від вас зі мною.я вам більше скажу, більшість з них, очевидно, не здавала паспорт не лише тому, що він їм не муляв, але й тому, наприклад, що знали, що колись тут матимуть якусь спадщину. з паспортом україни отримати тут спадшину краще ніж без, з якимось іншим. вірно ж?

Вы ошибаетесь, видимо потому, что у вас нет таких знакомых.Тут уже приводили примеры. Могу ещё один.Знаю семью, уехавшую в Германию уже почти 30 лет назад. 4 человека - муж с женой, дочь и сын. Естественно, давно (лет 20 или больше) имеют немецкое гражданство. Не знаю точно, отказались ли уже от укр. гражданства родители, но ладно, им уже много лет. Если хотите, могу уточнить. Но сын точно не отказывался. Никакого наследства у них здесь нет (можете не сомневаться, абсолютно точно). Сыну оно просто не нужно - зачем платить за то, чтобы избавиться от чего-то, что тебе совершенно не мешает, хотя и не нужно. Да ещё и тратить на это время и силы. Единственное что, он не мог сюда приезжать - боялся, что призовут в армию. Ну так оно ему и не особо надо было. Разве что, посмотреть на "родину предков". Но он не сильно сентиментальный.Сейчас ему под 40. Интересно, он до сих пор в какой-нибудь нашей статистике учитывается как военнообязанный?