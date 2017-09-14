budivelnik написав:............ Виводиться з ЗСУ по різним причинам +/-250 000 в рік, то для того щоб кількість ЗСУ не зменшувалась треба мобілізувати 250 000 в рік... Зараз десь по 20 000 в місяць і мобілізують ( більше не вийде бо не пропускають навчальні табори) + активізувалась рекрутингова система, яка вже показує що може набрати 30% від загальної необхідної кількості виключно ДОБРОВОЛЬЦЯМИ... а якщо в когось у владі вистарчить клепки замінити страшилки про бусифікацію - обіцянками покращення мотивації - то все взагалі закриють рекрутингом. В мене є своє бачення чим закінчитьс оновлення до 18 липня-опишу пізніше - трошки забагато роботи зараз ............
Подтвердить цифрами можно?
Звичайно що можна.. От тільки хотілось би спочатку почути ваше бачення(заперечення чи погодження) , бо ви тут з одним критиком скооперувались і нападаєте з двох сторін Він пише що 300 осіб в добу через рекрутингові центри -це я недоумок бо вони тільки розкручуються
Кто такое писал? Или вы на ходу придумали?
а ви пишите що рекрутингові центри вже 69 днів відкриті і тому моїх 300 в добу-це дуже багато. Тому спершу викладіть свою версію . а потім я з цифрами по ній пройдусь
Я такого тоже не писал. Не знаю, когда и где открыли первый рекрутинговый центр. Я написал, что первое смс-сообщение от такого центра в Харькове я получил 04.04.2024. Своей версии у меня нет и быть не может, т.к. мне не докладывают о работе рекрутинговых центров. А брать данные с потолка и подгонять их под свои желания не привык.
Свій алгоритм можу описати вже
Ваш алгоритм с допусками "перший ... відкритий 69 днів тому", и то ли "пропорційно часу", то ли "по експоненті зростає" это даже не гадание на кофейной гуще, а просто ваши благие желания.
Давно привык, что хамство - ваша вторая натура. Как привыкли в молодости прапорщиком, так и продолжаете. Но не ожидал, что станете хамить в ответ даже не на возражение, а на спокойный вопрос. Жалобу на ваш пост написал. Буду сильно удивлён, если даже за такое откровенное хамство вас не забанят. Если нет, то я буду высказываться о ваших способностях более откровенно.
buratinyo написав:......... 2. Публикуемые фотки разрушений в Белгороде и области меня не удовлетворили. Мне бы очень хотелось видеть достойное разрушений в Харькове алаверды. Но, к сожалению, такого пока не публиковали с момента начала применения этих ракет после разрешения администрации Байдена
wild.tomcat написав:............... питання не в тому, скільки років тому хтось кудись виїхав і ким він себе вважає, а чи має він україніський паспорт чи ні. все дуже просто - є паспорт, значить громадянин з усіма наслідками. що кому заважало здати паспорт, то вже персональні проблеми власників. з точки зору держави україна вони нічим не відрізняються від вас зі мною. я вам більше скажу, більшість з них, очевидно, не здавала паспорт не лише тому, що він їм не муляв, але й тому, наприклад, що знали, що колись тут матимуть якусь спадщину. з паспортом україни отримати тут спадшину краще ніж без, з якимось іншим. вірно ж?
Вы ошибаетесь, видимо потому, что у вас нет таких знакомых. Тут уже приводили примеры. Могу ещё один. Знаю семью, уехавшую в Германию уже почти 30 лет назад. 4 человека - муж с женой, дочь и сын. Естественно, давно (лет 20 или больше) имеют немецкое гражданство. Не знаю точно, отказались ли уже от укр. гражданства родители, но ладно, им уже много лет. Если хотите, могу уточнить. Но сын точно не отказывался. Никакого наследства у них здесь нет (можете не сомневаться, абсолютно точно). Сыну оно просто не нужно - зачем платить за то, чтобы избавиться от чего-то, что тебе совершенно не мешает, хотя и не нужно. Да ещё и тратить на это время и силы. Единственное что, он не мог сюда приезжать - боялся, что призовут в армию. Ну так оно ему и не особо надо было. Разве что, посмотреть на "родину предков". Но он не сильно сентиментальный. Сейчас ему под 40. Интересно, он до сих пор в какой-нибудь нашей статистике учитывается как военнообязанный?
якщо виїхав 30 років тому, а зараз під 40, як він може десь рахуватися, якщо навіть як призовник ніде не ставав на облік? і якщо громадяни німеччини 20+ років, то мали відмовитися, перед отриманням, на той час, німеччина, здається, не допускала подвійного громадянства для своїх громадян, чи змінилося щось зараз то ...
Я написал, что он, возможно, числится в какой-нибудь нашей статистике, конечно, не в военкоматской. Он же по нашим законам гражданин Украины. Не знаю, как в Германии с двойным гражданством, не интересовался, но точно знаю, что они получили немецкое гражданство при том, что укр. паспорт у них оставался. Сегодня звонить уже поздно, но раз интересно, позвоню, расспрошу.
Резкое снижение числа заключенных, которое привело к закрытию некоторых колоний в России, связано не с гуманизацией законодательства, а с войной, которую страна третий год ведет против Украины. Заключенных с лета 2022 года массово отправляют на фронт — сначала этим занимался ЧВК «Вагнер», а сейчас их дело продолжает Министерство обороны. Остальных переводят в другие колонии — зачастую менее благополучные.
bbc.com/russian/articles/c722xqnz0g5o
Один из слоганов вагнеровцев гласит: «Наш бизнес — смерть, и бизнес идет хорошо». «Медиазона» и Русская служба «Би-би-си» изучили бизнес на смерти, получив документы о выплатах погибшим наемникам — как вольным, так и завербованным в колониях. Благодаря этим данным мы можем точно воссоздать хронологию потерь вагнеровцев в битве за Бахмут, а также сказать, сколько заключенных ушло на фронт и из каких колоний, сколько из них погибло и кто вернулся в Россию после «Бахмутской мясорубки». Мы уверены, что эти документы настоящие: мы проверили их по нашему списку погибших, реестру наследственных дел, чатам родственников вагнеровцев и утекшим в сеть полицейским базам. Большинство вагнеровцев погибло в «Бахмутской мясорубке»: больше 19,5 тысячи человек. 17 тысяч из них — это помилованные хуйлом заключенные. В самые кровопролитные дни «ЧВК Вагнера» теряла больше 200 человек в день, абсолютный максимум — 213 человек. это отрывки из большой статьи
ЛАД написав:katso Никак не мог собраться с ответом по канадской мобилизации. Не буду писать подробно, но на мой взгляд эта история никак не доказывает невозможность обязательной мобилизации. ...
Так и что из Ваших доводов следует? Да, у них было куча своих причин - франко-канадцы, китайцы, война за морем и вообще 100 лет назад, странно если было б как у нас один-в-один. А у нас этого нет но есть свое. Но есть же и что-то общее в этих двух случаях, правда? А общее-то что они начали народ ловить - пошли проблемы, мы начали ловить - тоже пошли проблемы, ну как бы напрашивается что корневая причина не в китайцах.
В Україні дефіцит будівельників сягає 40%, через що забудовники почали залучати мігрантів, – Forbes.
Робітників наймають із Пакистану, Непалу, Індії, Бангладеша, Філіппін та країн Африки.
За два роки кількість офіційно зареєстрованих працівників у будівельному секторі скоротилася на 25,4%, майже до 300 000 осіб, – свідчать дані Конфедерації роботодавців України. Загалом 74% компаній в Україні відчувають дефіцит кадрів. Ще минулої осені було 55%.
это о том есть ли моб.ресурс Если его экономике не хватает (где всё добровольно), сейчас принудиловка придёт и всем хватит. Когда на гражданке дефицит кадров, потенциально это означает, что скоро кормить армию будет некому. Вот к чему принудиловка приводит.
Какую зарплату мигрантам эти Войцеховские и Кушниры планируют платить, что мусульмане и цыгане приехали в воюющую страну вкалывать в поте лица и главное есть ли у них квалификация делать базовую и сложную работу в нашем строительстве, где либо надо монолит ровно вылить и газоблоекм заполнить, либо несущую стену довольно большую ровно выложить чтоб на неё плиту положить, про то кто коммуникации будет прокладывать и с каким профессиональным уровнем - вообще промолчу. Сарай из фанеры, как живут в Бомбее, Дакке и Карачи тут строят даже не для кур и собаки, а инструмент от дождя схоронить. А африканцы наработают на стройке. Наштукатурят и намонтируют Будут катать квадратное и воровать медное и всё, что можно на стройрынке продать и пропить Их лучше сразу на пилотов-камикадзе Ми-4/6/8 учить, Ростов с одним известным африканским патриотом тцк лететь дамбить
В Україні дефіцит будівельників сягає 40%, через що забудовники почали залучати мігрантів, – Forbes.
Робітників наймають із Пакистану, Непалу, Індії, Бангладеша, Філіппін та країн Африки.
За два роки кількість офіційно зареєстрованих працівників у будівельному секторі скоротилася на 25,4%, майже до 300 000 осіб, – свідчать дані Конфедерації роботодавців України. Загалом 74% компаній в Україні відчувають дефіцит кадрів. Ще минулої осені було 55%.
это о том есть ли моб.ресурс Если его экономике не хватает (где всё добровольно), сейчас принудиловка придёт и всем хватит. Когда на гражданке дефицит кадров, потенциально это означает, что скоро кормить армию будет некому. Вот к чему принудиловка приводит.
Вы не обратили внимание на выделенные слова. Вполне возможно, что Hotab правильно написал: "Это о том, что народ прячется". И работает неофициально. Хотя удивительно. Не знаю, неужели настолько выросли объёмы строительства в ИФ и Львове? Судя по Харькову должно быть масса безработных строителей - у нас строек просто нет. Есть ещё вариант. На востоке объёмы строительства резко упали и строители безработные. Стройкомпании, возможно, вообще не дают отчётность. На западе, где строили меньше и строителей было меньше, сейчас объёмы выросли, а часть строителей ещё и призвали, дефицит растёт. Но это мои предположения, подтвердить их, может, и удалось бы, но искать статистику не буду.
ЛАД написав:katso Никак не мог собраться с ответом по канадской мобилизации. Не буду писать подробно, но на мой взгляд эта история никак не доказывает невозможность обязательной мобилизации. ...
Так и что из Ваших доводов следует? Да, у них было куча своих причин - франко-канадцы, китайцы, война за морем и вообще 100 лет назад, странно если было б как у нас один-в-один. А у нас этого нет но есть свое. Но есть же и что-то общее в этих двух случаях, правда? А общее-то что они начали народ ловить - пошли проблемы, мы начали ловить - тоже пошли проблемы, ну как бы напрашивается что корневая причина не в китайцах.
У них проблемы начались до того, как "начали ловить". И были вызваны совсем другими причинами - у них правительство и народ были вообще против участия в войне. А у нас, вроде, все за "границы 91". И причины очень важны. Один и тот же результат может объясняться совершенно разными причинами. И это совсем не обязательно принципиальная непригодность системы обязательной мобилизации. Не буду приводить пример мобилизации в Союзе во время ВОВ, но почитайте о мобилизации в Великобритании. Например, здесь (первое попавшееся) - https://zimamagazine.com/2022/09/mobilizaciya-kak-eto-ranshe-delalos-v-britanii/. Интересно в статье сравнить мобилизацию 1916-1918 и 1939-1945. Во втором случае прошло значительно легче. Стоит учесть, что в обоих случаях до мобилизации обходились добровольной армией. Но в случае действительно большой войны добровольным призывом ограничиться не удалось. Вплоть до призыва женщин. Можно посмотреть ещё 5-мин. ролик https://1plus1.ua/ru/uroki-istorii-u-snidanku-z-11/videos/2024/mobilizacia-pid-cas-drugoi-svitovoi-dosvid-velikoi-britanii-uroki-istorii. Там, правда, пара фраз явно вызванных текущим моментом, но в общем, интересно.