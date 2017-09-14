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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 86208621862286238624 ... 8626>
Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2024 01:04

  ЛАД написав:katso
Никак не мог собраться с ответом по канадской мобилизации.
Не буду писать подробно, но на мой взгляд эта история никак не доказывает невозможность обязательной мобилизации.
...


Так и что из Ваших доводов следует? Да, у них было куча своих причин - франко-канадцы, китайцы, война за морем и вообще 100 лет назад, странно если было б как у нас один-в-один. А у нас этого нет но есть свое. Но есть же и что-то общее в этих двух случаях, правда? А общее-то что они начали народ ловить - пошли проблемы, мы начали ловить - тоже пошли проблемы, ну как бы напрашивается что корневая причина не в китайцах.
katso
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2024 01:18

  vitaliiangel написав:
В Україні дефіцит будівельників сягає 40%, через що забудовники почали залучати мігрантів, – Forbes.

Робітників наймають із Пакистану, Непалу, Індії, Бангладеша, Філіппін та країн Африки.

За два роки кількість офіційно зареєстрованих працівників у будівельному секторі скоротилася на 25,4%, майже до 300 000 осіб, – свідчать дані Конфедерації роботодавців України. Загалом 74% компаній в Україні відчувають дефіцит кадрів. Ще минулої осені було 55%.
это о том есть ли моб.ресурс Если его экономике не хватает (где всё добровольно), сейчас принудиловка придёт и всем хватит. Когда на гражданке дефицит кадров, потенциально это означает, что скоро кормить армию будет некому. Вот к чему принудиловка приводит.

Какую зарплату мигрантам эти Войцеховские и Кушниры планируют платить, что мусульмане и цыгане приехали в воюющую страну вкалывать в поте лица и главное есть ли у них квалификация делать базовую и сложную работу в нашем строительстве, где либо надо монолит ровно вылить и газоблоекм заполнить, либо несущую стену довольно большую ровно выложить чтоб на неё плиту положить, про то кто коммуникации будет прокладывать и с каким профессиональным уровнем - вообще промолчу.
Сарай из фанеры, как живут в Бомбее, Дакке и Карачи тут строят даже не для кур и собаки, а инструмент от дождя схоронить.
А африканцы наработают на стройке.
Наштукатурят и намонтируют
Будут катать квадратное и воровать медное и всё, что можно на стройрынке продать и пропить
Их лучше сразу на пилотов-камикадзе Ми-4/6/8 учить, Ростов с одним известным африканским патриотом тцк лететь дамбить
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2024 01:24

  vitaliiangel написав:
В Україні дефіцит будівельників сягає 40%, через що забудовники почали залучати мігрантів, – Forbes.

Робітників наймають із Пакистану, Непалу, Індії, Бангладеша, Філіппін та країн Африки.

За два роки кількість офіційно зареєстрованих працівників у будівельному секторі скоротилася на 25,4%, майже до 300 000 осіб, – свідчать дані Конфедерації роботодавців України. Загалом 74% компаній в Україні відчувають дефіцит кадрів. Ще минулої осені було 55%.
это о том есть ли моб.ресурс Если его экономике не хватает (где всё добровольно), сейчас принудиловка придёт и всем хватит. Когда на гражданке дефицит кадров, потенциально это означает, что скоро кормить армию будет некому. Вот к чему принудиловка приводит.

Вы не обратили внимание на выделенные слова.
Вполне возможно, что Hotab правильно написал: "Это о том, что народ прячется". И работает неофициально.
Хотя удивительно. Не знаю, неужели настолько выросли объёмы строительства в ИФ и Львове? Судя по Харькову должно быть масса безработных строителей - у нас строек просто нет.
Есть ещё вариант.
На востоке объёмы строительства резко упали и строители безработные. Стройкомпании, возможно, вообще не дают отчётность.
На западе, где строили меньше и строителей было меньше, сейчас объёмы выросли, а часть строителей ещё и призвали, дефицит растёт.
Но это мои предположения, подтвердить их, может, и удалось бы, но искать статистику не буду.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2024 02:03

  katso написав:
  ЛАД написав:katso
Никак не мог собраться с ответом по канадской мобилизации.
Не буду писать подробно, но на мой взгляд эта история никак не доказывает невозможность обязательной мобилизации.
...


Так и что из Ваших доводов следует? Да, у них было куча своих причин - франко-канадцы, китайцы, война за морем и вообще 100 лет назад, странно если было б как у нас один-в-один. А у нас этого нет но есть свое. Но есть же и что-то общее в этих двух случаях, правда? А общее-то что они начали народ ловить - пошли проблемы, мы начали ловить - тоже пошли проблемы, ну как бы напрашивается что корневая причина не в китайцах.

У них проблемы начались до того, как "начали ловить". И были вызваны совсем другими причинами - у них правительство и народ были вообще против участия в войне. А у нас, вроде, все за "границы 91".
И причины очень важны. Один и тот же результат может объясняться совершенно разными причинами. И это совсем не обязательно принципиальная непригодность системы обязательной мобилизации.
Не буду приводить пример мобилизации в Союзе во время ВОВ, но почитайте о мобилизации в Великобритании. Например, здесь (первое попавшееся) - https://zimamagazine.com/2022/09/mobilizaciya-kak-eto-ranshe-delalos-v-britanii/. Интересно в статье сравнить мобилизацию 1916-1918 и 1939-1945. Во втором случае прошло значительно легче.
Стоит учесть, что в обоих случаях до мобилизации обходились добровольной армией. Но в случае действительно большой войны добровольным призывом ограничиться не удалось. Вплоть до призыва женщин.
Можно посмотреть ещё 5-мин. ролик https://1plus1.ua/ru/uroki-istorii-u-snidanku-z-11/videos/2024/mobilizacia-pid-cas-drugoi-svitovoi-dosvid-velikoi-britanii-uroki-istorii. Там, правда, пара фраз явно вызванных текущим моментом, но в общем, интересно.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2024 06:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:Ресурс на сьогодні
24 роки -350974
25 років-373758

Це кого відносите до ресурсу? Обі статі? Народжуваність:
1998 419238
1999 389208
2000 385126
2001 376478
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0 ... 0%BD%D1%96

А ще відняти тих, які в ТОТ, які виїхали як до війни, так і під час, то добре якщо наявних по 100 тис. хлопців середніх кондицій по 1 р.н. набереться.
А навчати пань "чоловічим" професіям то не завжди результативно - он київський метрополітен набирав довго та навчав машиністок на поїзди, то в результаті аж 1 навчили.
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2024 07:25

Якщо українські удари по російських засобах протиповітряної оборони у тимчасово окупованому Криму триватимуть, півострів може стати непридатним для використання армією РФ у якості плацдарму.

Російські військові нині змушені перекидати в Крим додаткові засоби протиповітряної оборони для захисту існуючих баз і логістичної інфраструктури. Про це пишуть аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

За словами начальника Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України Кирила Буданова, в рамках зусиль зі зміцнення російської "парасольки" протиповітряної оборони над Кримом, російські війська розмістили на півострові систему ППО С-500. Вона фактично є модернізованою версією ЗРК С-300. Буданов охарактеризував цю систему як "експериментальну" і додав, що російські війська раніше не використовували її у бойових діях.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Невідомі дрони атакували військовий аеродром у Росії

Тим часом видання Forbes 12 червня повідомило, що після кількох успішних ударів ЗСУ по російських установках аеродром Бельбек у Криму стає "пасткою виснаження" для російської ППО. Аналітики зазначають, що під час нещодавніх ударів Повітряні сили знищили елементи чотирьох або п'яти батарей С-400. Водночас там уточнили, що Росія має більше 50 таких батарей.
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2024 07:37

Ой+
добре якщо наявних по 100 тис. хлопців середніх кондицій по 1 р.н. набереться.



Хай навіть так. в кожному році народження є 100 тис потенційних кандидатів. Хіба доречно казати «у нас закінчився людський ресурс»?
Вважаю війна ще буде десь рік. Який треба протриматись, максимально вибиваючи військові і економічні ресурси кацапії. Лише тоді кровожери вгамуються і будуть реальні пропозиції перемовин. Невідновні втрати в техніці (кораблі, новітня авіація) , НПЗ та інше.
А не оце що зараз.
Барабашов

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Та скажи вже прямо, що ти дуже хочеш відчути 10-дюймову салямі, тому мрієш про чорнобривця з Гани. «В контейнері на шубах на озерці, без реєстрації та смс».
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2024 07:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Вважаю війна ще буде десь рік.

Якщо би так, то це ще добре. 842 дні назад і я не думав, що повномасштабна буде дотепер тривати. А тепер то просто уяви не маю коли можемо мати якесь прийнятне перемир'я.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2024 08:07

  ЛАД написав:
  vitaliiangel написав:
В Україні дефіцит будівельників сягає 40%, через що забудовники почали залучати мігрантів, – Forbes.

Робітників наймають із Пакистану, Непалу, Індії, Бангладеша, Філіппін та країн Африки.

За два роки кількість офіційно зареєстрованих працівників у будівельному секторі скоротилася на 25,4%, майже до 300 000 осіб, – свідчать дані Конфедерації роботодавців України. Загалом 74% компаній в Україні відчувають дефіцит кадрів. Ще минулої осені було 55%.
это о том есть ли моб.ресурс Если его экономике не хватает (где всё добровольно), сейчас принудиловка придёт и всем хватит. Когда на гражданке дефицит кадров, потенциально это означает, что скоро кормить армию будет некому. Вот к чему принудиловка приводит.

Вы не обратили внимание на выделенные слова.
Вполне возможно, что Hotab правильно написал: "Это о том, что народ прячется". И работает неофициально.
Хотя удивительно. Не знаю, неужели настолько выросли объёмы строительства в ИФ и Львове? Судя по Харькову должно быть масса безработных строителей - у нас строек просто нет.
Есть ещё вариант.
На востоке объёмы строительства резко упали и строители безработные. Стройкомпании, возможно, вообще не дают отчётность.
На западе, где строили меньше и строителей было меньше, сейчас объёмы выросли, а часть строителей ещё и призвали, дефицит растёт.
Но это мои предположения, подтвердить их, может, и удалось бы, но искать статистику не буду.

Все по Закону і офіційно цивільно правовий договір (ЦПД) – це договір підряду, який може укладатися між фізичною особою та підприємством чи підприємцем з приводу виконання певних робіт чи надання послуг, як в деклараціях , за які не вчиняють жодних дій до їх власників.
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2024 08:13

  vitaliiangel написав: по сравнению с чем?
дежавю не наблюдаете?

Я можу порівнювати з військом до 2014. З тим, що сам бачив.
А потім вже ж нова армія. Вважаю, що не маю достатніх підстав для загальних впевнених суджень; можу лише по окремих моментах або на підставі бачень діючих осіб.

Тому це і подібні питання до нинішніх форумчан всл. Але вони останнім часом не особо своїм баченням діляться. Навряд чи з-за того, що *корову треба продати*, скоріше до Холяви прислухалися - тільки позитив. Фрііз і овсі перестав ділитися думками.

Ще один нюанс від моїх бувших колег -- кажуть, що все дуже швидко змінюється, в різні боки (ну і плюс до цього що все дуже по різному всюди). Тобто виходить, що загальну актуальну картинку складно представити.
Залишається лише рефлексувати на якісь події.
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