Додано: П'ят 14 чер, 2024 01:18

vitaliiangel написав: В Україні дефіцит будівельників сягає 40%, через що забудовники почали залучати мігрантів, – Forbes.



Робітників наймають із Пакистану, Непалу, Індії, Бангладеша, Філіппін та країн Африки.



За два роки кількість офіційно зареєстрованих працівників у будівельному секторі скоротилася на 25,4%, майже до 300 000 осіб, – свідчать дані Конфедерації роботодавців України. Загалом 74% компаній в Україні відчувають дефіцит кадрів. Ще минулої осені було 55%.

это о том есть ли моб.ресурс Если его экономике не хватает (где всё добровольно), сейчас принудиловка придёт и всем хватит. Когда на гражданке дефицит кадров, потенциально это означает, что скоро кормить армию будет некому. Вот к чему принудиловка приводит. это о том есть ли моб.ресурс Если его экономике не хватает (где всё добровольно), сейчас принудиловка придёт и всем хватит. Когда на гражданке дефицит кадров, потенциально это означает, что скоро кормить армию будет некому. Вот к чему принудиловка приводит.

Какую зарплату мигрантам эти Войцеховские и Кушниры планируют платить, что мусульмане и цыгане приехали в воюющую страну вкалывать в поте лица и главное есть ли у них квалификация делать базовую и сложную работу в нашем строительстве, где либо надо монолит ровно вылить и газоблоекм заполнить, либо несущую стену довольно большую ровно выложить чтоб на неё плиту положить, про то кто коммуникации будет прокладывать и с каким профессиональным уровнем - вообще промолчу.Сарай из фанеры, как живут в Бомбее, Дакке и Карачи тут строят даже не для кур и собаки, а инструмент от дождя схоронить.А африканцы наработают на стройке.Наштукатурят и намонтируютБудут катать квадратное и воровать медное и всё, что можно на стройрынке продать и пропитьИх лучше сразу на пилотов-камикадзе Ми-4/6/8 учить, Ростов с одним известным африканским патриотом тцк лететь дамбить