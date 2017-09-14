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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 14 чер, 2024 08:13
Hotab написав:Ой+
добре якщо наявних по 100 тис. хлопців середніх кондицій по 1 р.н. набереться.
Хай навіть так. в кожному році народження є 100 тис потенційних кандидатів. Хіба доречно казати «у нас закінчився людський ресурс»?
Вважаю війна ще буде десь рік. Який треба протриматись, максимально вибиваючи військові і економічні ресурси кацапії. Лише тоді кровожери вгамуються і будуть реальні пропозиції перемовин. Невідновні втрати в техніці (кораблі, новітня авіація) , НПЗ та інше.
А не оце що зараз.Барабашов
Их лучше сразу на пилотов-камикадзе Ми-4/6/8 учить, Ростов с одним известным африканским патриотом тцк лететь дамбить
Та скажи вже прямо, що ти дуже хочеш відчути 10-дюймову салямі, тому мрієш про чорнобривця з Гани. «В контейнері на шубах на озерці, без реєстрації та смс».
Про строки чи терміни можна казати коли зрозуміла ціль подій,чи прийнятна ціна для всіх, маємо дві сторони конфлікту які не обмежуються певними цілями і немає очевидних ознак чи прояву для завершення конфлікту.
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Додано: П'ят 14 чер, 2024 08:21
Ой+ написав: Hotab написав:
Вважаю війна ще буде десь рік.
Якщо би так, то це ще добре. 842 дні назад і я не думав, що повномасштабна буде дотепер тривати. А тепер то просто уяви не маю коли можемо мати якесь прийнятне перемир'я.
З одного боку ведуть мову, що виснаження повинно вести до припинення війни, але ж є і протилежний вектор -- коли (якщо) економіка та суспільство перебудуються під війну, перейдуть точку неповернення, то ніяке припинення війни не світить, поки одна з сторін не досягне повної перемоги.
А програвша повністю оплатить *банкет* переможцю.
Звісно ж наша сторона переможе.
Тому питання полягає в тому, як далеко і глибоко зайдуть нововведення для перемоги.
Бо ж очевидно, що діючим рівнем і темпом перемога на світить.
Все попереду...
До речі, презедент нещодавно вже натякнув, вказавши, що перемога потрібна ще й заради тих, хто загинув, постраждав.
Ну і по друге - щоб знов ніколи не напали.
З.и. поки в оцьому всьому незрозуміло лише одне: як сто+ років спокійно побудували виробничі потужності, щоб тільки в одній битві тільки за перші 5 годин випускати 5+млн. снарядів різних калібрів однією стороною, а в 21 ст. поки отаке ...
Аналогічно і по іншим засобам ураження. Особливо дронах. Які явно не штучний товар аля космічний корабель. Їх вже сотнями мільйонів аби в напрямку ворога можна було б запускати..
Востаннє редагувалось detroytred
в П'ят 14 чер, 2024 08:31, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 14 чер, 2024 08:28
detroytred написав:
Ще один нюанс від моїх бувших колег -- кажуть, що все дуже швидко змінюється, в різні боки (ну і плюс до цього що все дуже по різному всюди). Тобто виходить, що загальну актуальну картинку складно представити.
Залишається лише рефлексувати на якісь події.
как это согласуется с единоначалием и деградацией?
detroytred написав:
А стосовно іншого ... так все занадто прогнило..
или какая то часть ВСУ отпочковалась и начала жить по своим правилам?
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Додано: П'ят 14 чер, 2024 08:35
vitaliiangel написав: detroytred написав:
Ще один нюанс від моїх бувших колег -- кажуть, що все дуже швидко змінюється, в різні боки (ну і плюс до цього що все дуже по різному всюди). Тобто виходить, що загальну актуальну картинку складно представити.
Залишається лише рефлексувати на якісь події.
как это согласуется с единоначалием и деградацией?
detroytred написав:
А стосовно іншого ... так все занадто прогнило..
или какая то часть ВСУ отпочковалась и начала жить по своим правилам?
Я ж кажу, що не можу оцінювати.
Деградація це або може навіть навпаки - розвиток. Можу побрюзжать))
Тому слухаю, що скажуть діючі.
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Додано: П'ят 14 чер, 2024 09:04
Поясню, чому неможна розглядати армію з точки зору АТБ.
От навіщо армія отак зажата статутами (по суті інструкціями)?
Бо це єдиний стримувач-обмежувач єдиноначалія.
Роками досвіду винайшли оптимальний баланс наскільки глибоко потрібно обмежувати.
Тобто армія -- це не компроміси, як на цивілці, а вибір між гіршим і ще гіршим. За критерієм?
Результату...
Тому розгляд за критерієм негативної сторони з метою усунення негативу -- не обов'язково є правильним.
Бо рішення полягає в площині: нехай і негатив, але головне результат.
Наскільки ж можна обмежити негатив -- ?
Інструкції ж (статути) визначають, щоб до людей у війську не відносились, як до м'яса. Навіть заради результата.
Домовлятися -- да, це чудово з точки зору людини. Але з точки зору результату якось не дуже.
Баланс же повинен базуватися на об'єктивних визначеннях -- на Статутах.
Застаріли статути -- вносіть зміни...
Але без них -- АТБ.
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Додано: П'ят 14 чер, 2024 09:07
vitaliiangel написав: detroytred написав:
Особа цілком може усвідомлювати, що відбувається з організацією.
если оба деградируют - нет.
Ну уж наші форумчани всл -- ну явно не з деградуючих.
Навпаки. Всі, як на підбір -- з найкращої частини суспільства. Вміють думати. Всі. Це ж видно.
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Додано: П'ят 14 чер, 2024 09:08
detroytred написав:
Домовлятися -- да, це чудово з точки зору людини. Але з точки зору результату якось не дуже.
есть страны где с работниками договариваются и эти страны производят теслы и бмв. Есть страны со строгим единоначалием, сев. Корея. Что она производит кроме оружия? В нашей ситуации перестать договариваться означает, что завтра договариваться будет не с кем. В нулевых я застал дефицит дальнобойщиков и их зарплата кратно выросла. Люди из других отраслей посмотрели что дальнобойщик зарабатывает 1-3куе переучились и стали дальнобойщиками. В широком смысле это был договор, работодатели повышают з/п работники из других отраслей переучиваются и насыщают рынок. Можно было административно заставить например всех пэтэушников получить категорию Е и отработать год дальнобойщиком, только кто бы ему доверил фуру и груз?
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в П'ят 14 чер, 2024 09:15, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: П'ят 14 чер, 2024 09:10
vitaliiangel написав: detroytred написав:
Домовлятися -- да, це чудово з точки зору людини. Але з точки зору результату якось не дуже.
есть страны где с работниками договариваются и эти страны производят теслы и бмв. Есть страны со строгим единоначалием, сев. Корея. Что она производит?
По колу пішли))
Мова не про виробництво тесл, а про військо.
Гугл у поміч стосовно єдиноначалія на прикладі сержанта США.
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Додано: П'ят 14 чер, 2024 09:18
detroytred написав:
Мова не про виробництво тесл, а про військо.
то есть цивилизация за 70 лет сделала выводы что палкой теслу не создашь, нужны другие мотивационные инструменты, а армия так и осталась в махровых традициях совка?
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Додано: П'ят 14 чер, 2024 09:23
vitaliiangel написав: detroytred написав:
Мова не про виробництво тесл, а про військо.
то есть цивилизация за 70 лет сделала выводы что палкой теслу не создашь, нужны другие мотивационные инструменты, а армия так и осталась в махровых традициях совка?
Армія - це не про творчість, а про дії-навички, заучені та відпрацьовані на рівні рефлексів.
Хто перший вихопив Кольт, той і переміг...
Загнав штик в тіло, то різко його одразу назад, щоб не застряг...
І т.д.
Змінюються лише інструменти ураження.
Все інше дрібниці.
Мотивація? Вижити. Була, є і буде. Або ти, або тебе.
В армії.
В АТБ по іншому. Там творчість і т.д.))
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