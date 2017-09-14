Додано: П'ят 14 чер, 2024 08:21

Ой+ написав: Hotab написав: Вважаю війна ще буде десь рік. Вважаю війна ще буде десь рік.

Якщо би так, то це ще добре. 842 дні назад і я не думав, що повномасштабна буде дотепер тривати. А тепер то просто уяви не маю коли можемо мати якесь прийнятне перемир'я. Якщо би так, то це ще добре. 842 дні назад і я не думав, що повномасштабна буде дотепер тривати. А тепер то просто уяви не маю коли можемо мати якесь прийнятне перемир'я.

З одного боку ведуть мову, що виснаження повинно вести до припинення війни, але ж є і протилежний вектор -- коли (якщо) економіка та суспільство перебудуються під війну, перейдуть точку неповернення, то ніяке припинення війни не світить, поки одна з сторін не досягне повної перемоги.А програвша повністю оплатить *банкет* переможцю.Звісно ж наша сторона переможе.Тому питання полягає в тому, як далеко і глибоко зайдуть нововведення для перемоги.Бо ж очевидно, що діючим рівнем і темпом перемога на світить.Все попереду...До речі, презедент нещодавно вже натякнув, вказавши, що перемога потрібна ще й заради тих, хто загинув, постраждав.Ну і по друге - щоб знов ніколи не напали.З.и. поки в оцьому всьому незрозуміло лише одне: як сто+ років спокійно побудували виробничі потужності, щоб тільки в одній битві тільки за перші 5 годин випускати 5+млн. снарядів різних калібрів однією стороною, а в 21 ст. поки отаке ...Аналогічно і по іншим засобам ураження. Особливо дронах. Які явно не штучний товар аля космічний корабель. Їх вже сотнями мільйонів аби в напрямку ворога можна було б запускати..