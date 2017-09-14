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Напад росії і
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Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 86228623862486258626>
Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2024 09:27

  detroytred написав:Армія - це не про творчість, а про дії-навички, заучені та відпрацьовані на рівні рефлексів.

Хто перший вихопив Кольт, той і переміг...
бизнес тоже не про творчество. Борьба за рынки сбыта слышали выражение? Всё жестко, проиграл - потерял деньги, иногда все, иногда очень много. Но от палки отказались, хотя до 1й половины 20века палка была нормой.

Точнее капитализм палкой сделал не саму работу, а потерю работы. Плохо работаешь, слабо мотивирован - на выход. В самом бизнесе палок как таковых нет. Заставить высококвалифицированного специалиста рыть окопы в бизнесе невозможно, он просто уволится. Таким образом в бизнесе остаются эффективные, от неэффективных избавляются.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в П'ят 14 чер, 2024 10:41, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2024 09:29

  detroytred написав:Я ж кажу, що не можу оцінювати.
Деградація це або може навіть навпаки - розвиток. Можу побрюзжать))

Тому слухаю, що скажуть діючі.

А у нас есть кто-то из действующих, кто обладает достаточно полной картиной?
У Вас значительно больше возможностей для получения информации из разных мест и составления какой-то мозаики. А профессия позволяет оценить полученную картину. Большое видится на расстоянии.
Должен признаться, что даже одев пиксель, я не стал понимать смысл происходящего. А признаться в собственном непонимании могут не только лишь все.
Могу смело утверждать только то, что солдаты столь же безапелляционно обсуждают действия высшего командования, как и гражданские обыватели обсуждают действия финансовых властей :)
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2024 09:39

  vitaliiangel написав:
  detroytred написав:Армія - це не про творчість, а про дії-навички, заучені та відпрацьовані на рівні рефлексів.

Хто перший вихопив Кольт, той і переміг...
бизнес тоже не про творчество. Борьба за рынки сбыта слышали выражение? Всё жестко, проиграл - потерял деньги, иногда все, иногда очень много. Но от палки отказались, хотя до 1й половины 20века палка была нормой. Точнее палкой сделали потерю работы. Плохо работаешь, слабо мотивирован - на выход. В самом бизнесе палок как таковых нет. Заставить высококвалифицированного специалиста рыть окопы в бизнесе невозможно, он просто уволится.

Так і в армії не тільки палка!
Стимули теж займають своє місце.
В балансі.

Але ще раз: якщо з будь-яких причин (будь-яких!) є негатив, то їм нехтують заради результату.

Сам похід у військо (рішення, згода піти. Служити) -- це рішення пожертвувати. Собою. Заради результату - призначення війська.

І ключове -- рішення приймають за тебе...
А не як ви написали про фахівця, який розвернувся та пішов.
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2024 09:41

  Сибарит написав:
  detroytred написав:Я ж кажу, що не можу оцінювати.
Деградація це або може навіть навпаки - розвиток. Можу побрюзжать))

Тому слухаю, що скажуть діючі.

А у нас есть кто-то из действующих, кто обладает достаточно полной картиной?
У Вас значительно больше возможностей для получения информации из разных мест и составления какой-то мозаики. А профессия позволяет оценить полученную картину. Большое видится на расстоянии.
Должен признаться, что даже одев пиксель, я не стал понимать смысл происходящего. А признаться в собственном непонимании могут не только лишь все.
Могу смело утверждать только то, что солдаты столь же безапелляционно обсуждают действия высшего командования, как и гражданские обыватели обсуждают действия финансовых властей :)

Той, кому я довіряю, сказав, що точку неповернення ЗСУ пройшло ще у 2008 році...

Тому тіко віра в диво і партнерів.
Ну а негаразди компенсуються збільшенням ціни, яку потрібно сплачувати.
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 14 чер, 2024 09:44, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2024 10:00

  vitaliiangel написав:
  detroytred написав:Мова не про виробництво тесл, а про військо.
то есть цивилизация за 70 лет сделала выводы что палкой теслу не создашь, нужны другие мотивационные инструменты, а армия так и осталась в махровых традициях совка?

Постсоветские армии всего лет 15 назад отказались от портянок и кирзовых сапог.

По формированию штурмовых ментовских бригад.
На подразделение около 400 сотрудников выписали 35 боевых повесток.
12 человек срулили. Пропали, не берут трубку или берут заявляя что они за границей и служить не будут.
Охотнее всего идут на войну всякие электрики по сигнализации из полиции охраны и другой вольный найм. Аттестованные болт.
Полицаии в основном уходят за кордон через Молдову.
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2024 10:06

За нинішніх темпів прогресу для досягнення гендерної рівності в усьому світі знадобиться 134 роки або п’ять поколінь. Про це йдеться у доповіді Всесвітнього економічного форуму (WEF).

«Цьогоріч в усіх 146 країнах індексу глобальний гендерний розрив становить 68,5%. Враховуючи 101 країну, яка постійно вказується в індексі з 2006 року, гендерний розрив скоротився на 0,1% з 2023 року. За нинішніх темпів прогресу знадобляться 134 роки, щоб досягти повного гендерного паритету в 2158 році – тобто приблизно через п’ять поколінь», - заявили у WEF.

https://sud.ua/uk/news/abroad/303209-13 ... -vsem-mire

лично я "гендерное равенство" приравниваю к падению института семьи. "Свободная и независимая" женщина вольна выбирать мужей до тех пор, пока не встретит принца. С точки зрения прав и свобод всё ок, с точки зрения демографии наоборот катастрофа. Женщина не должна соревноваться с мужчинами у кого круче джип.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в П'ят 14 чер, 2024 10:11, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2024 10:08

  vitaliiangel написав:
  detroytred написав:Сам похід у військо (рішення, згода піти. Служити) -- це рішення пожертвувати. Собою.
вот что я и говорю. Когда человек добровольно надел пиксель это достойно большого уважения, а когда решение что вы должны пожертвовать собой принял военком, это уже не армия. В ответственный момент бусифицированный может бросить позицию и на суде скажет "я в вашу армию не просился, в результате получаете то что хотели". Кто виноват, может военком? он свою работу сделал! Нет KPI у военкома, чтобы оценить не количество, а качество проделанной работы.

Два моменти:
1. Армія також налаштована на те, щоб позиції цей хтось не кинув.
Це завдання командира оцих невмотивованих.
2. У воєнкомів теж своя правда. Є завдання, потрібні хоч якісь люди. Тому виконання задачі, нехтуючи негативом. Результат. Не чекаючи, поки внєдрять щось краще.
Тобто втретє -- головне результат, ніж його відсутність.

Всі по-своєму праві.
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2024 10:15

  detroytred написав:втретє -- головне результат, ніж його відсутність.
то есть лучше производить никому не нужные запорожцы, чем ничего? очень спорно. Трата ресурсов впустую делает нас только слабее. Видели таблицу?

Зображення

русские могут себе позволить ошибки. Мы нет.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2024 10:20

  vitaliiangel написав:
  detroytred написав:втретє -- головне результат, ніж його відсутність.
то есть лучше производить никому не нужные запорожцы, чем ничего? очень спорно. Трата ресурсов впустую делает нас только слабее. Видели таблицу?

Зображення

русские могут себе позволить ошибки. Мы нет.

Ні. Не так.
Примусово мобілізованим теж знаходять місце у війську.
Приклад з учора -- циган пішов за підгузниками і став по суті героєм.
Тобто результат є.
А негативом нехтують.

Ви ж підміняєте на результату нема -- лише суцільні непотрібні запорожці.
Це не означає, що нема потреби або навіть необхідності зробити краще.
Звісно є.
Але поки ніхто краще не втілив, їздять на запорожцях.
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 14 чер, 2024 10:22, всього редагувалось 1 раз.
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