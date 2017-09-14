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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8623862486258626>
Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2024 10:33

❗️Захід не хоче навчати занадто багато українських пілотів, перш ніж Україна отримає достатньо F-16, щоб вони не втрачали навички, — Politico

Наразі ЗСУ мають 30 льотчиків, готових до навчання, але в США та Данії бракує вільних місць на навчальних майданчиках.
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2024 10:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliiangel написав:Женщина не должна соревноваться с мужчинами у кого круче джип.

Не могу с Вами не согласиться, но это не аргумент против гендерного равенства. Мужчины между собой тоже не до́лжны в этом соревноваться.
Умом выделяться надо.
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2024 11:01

  vitaliiangel написав:бетона долго не видно. неужели в 3й сорт подгребли?

Знакомого остановили на мобильном посту тцк в городе , повестка, пошёл в военкомат, дали бумагу на влк , проходил долго около двух месяцев (у него ньюанс , ранее был обмежено притатним), влк не в здании военкомата а в районной поликлинике и узкие специалисты в других больницах ,по итогу 2 категория , вернули военник и сказали досвидания.
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2024 11:11

Соглашение по безопасности, которое подписали Байден и Зеленский, не будет ратифицировано конгрессом, поэтому его сможет отменить Трамп в случае переизбрания — The Washington Post

Вместе с тем документ, как пояснили накануне в Белом доме, не включает никаких обязательств со стороны Вашингтона по использованию его сил для защиты Украины. Он также не содержит каких-либо денежных обязательств для американской стороны.

https://www.unian.net/world/bayden-i-ze ... 65517.html
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2024 11:35

  Ой+ написав:
  budivelnik написав:Ресурс на сьогодні
24 роки -350974
25 років-373758

Це кого відносите до ресурсу? Обі статі? Народжуваність:
1998 419238
1999 389208
2000 385126
2001 376478
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0 ... 0%BD%D1%96

А ще відняти тих, які в ТОТ, які виїхали як до війни, так і під час, то добре якщо наявних по 100 тис. хлопців середніх кондицій по 1 р.н. набереться.
А навчати пань "чоловічим" професіям то не завжди результативно - он київський метрополітен набирав довго та навчав машиністок на поїзди, то в результаті аж 1 навчили.

Считаете, что они не способны?
Может, надо, как англичанам во 2МВ, ввести трудовую повинность?
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2024 11:44

  Hotab написав:Ой+
добре якщо наявних по 100 тис. хлопців середніх кондицій по 1 р.н. набереться.



Хай навіть так. в кожному році народження є 100 тис потенційних кандидатів. Хіба доречно казати «у нас закінчився людський ресурс»?
Вважаю війна ще буде десь рік. Який треба протриматись, максимально вибиваючи військові і економічні ресурси кацапії. Лише тоді кровожери вгамуються і будуть реальні пропозиції перемовин. Невідновні втрати в техніці (кораблі, новітня авіація) , НПЗ та інше.
...........

Проблема в том, что кацапії достаточно оставаться даже на сегодняшних позициях. А нам для улучшения переговорных позиций надо не "протриматись", а освободить хотя бы часть оккупированных территорий. Иначе этот год или сколько там получится ничего не изменит. Кроме дополнительных потерь и разрушений.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2024 11:52

  detroytred написав:..............
До речі, презедент нещодавно вже натякнув, вказавши, що перемога потрібна ще й заради тих, хто загинув, постраждав.
Ну і по друге - щоб знов ніколи не напали.

Таких гарантий ни одна перемога не даст.
История показывает, что поражение в войне не мешает проигравшим начать через какое-то время новую войну. Ну, кроме случаев чуть ли не полного уничтожения народа.

З.и. поки в оцьому всьому незрозуміло лише одне: як сто+ років спокійно побудували виробничі потужності, щоб тільки в одній битві тільки за перші 5 годин випускати 5+млн. снарядів різних калібрів однією стороною, а в 21 ст. поки отаке ...
Аналогічно і по іншим засобам ураження. Особливо дронах. Які явно не штучний товар аля космічний корабель. Їх вже сотнями мільйонів аби в напрямку ворога можна було б запускати..

Не очень понятно, что Вам не понятно. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2024 11:54

Тимошенко

За її підрахунками, справедлива ціна електроенергії має становити 97 копійок за кіловат, а не 4 гривні 32 копійки, як зараз після підвищення.

«Жодних підстав для підвищення тарифів на електроенергію не існує, крім бажання ще раз заробити на українцях», – переконана Юлія Тимошенко.
Вона зазначає, що однією з головних причин підвищення тарифів стало перетворення державного підприємства «Енергоатом» на акціонерне товариство. Після цього рішення почалося безпідставне зростання тарифів на електроенергію: з 1,4 грн/кВт до 2,64 грн/кВт, а зараз до 4,3 грн/кВт. Прем’єр-міністр Шмигаль планує підняти їх до 7-8 гривень.
https://presspoint.in.ua/2024/06/13/spr ... ymoshenko/

Каже, що тепло- та гідро- генерація не має відношення до електропостачання населенню. Яке споживає тільки атомну.

Вже вибори?
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2024 11:58

  ЛАД написав:Не очень понятно, что Вам не понятно. :)

Коли дійсно війна, як отоді в тому столітті, почнеться?
І чи почнеться?
Що. Це. Відбувається?
Матриця не дає реальної картини.
__________________________________
Про початок всеукраїнського рекрутингу до ГУР МОУ під час презентації заявив представник української воєнної розвідки Андрій Юсов.

“До команди Головного управління розвідки можна і треба долучатись. Тому сьогодні, згідно з розпорядженням начальника ГУР МО України генерал-лейтенанта Кирила Буданова, маю честь оголосити про першу всеукраїнську публічну кампанію з рекрутингу. Ми стаємо на новий рівень і хочемо забезпечити доступ нових фахівців. Світ змінюється, як і воєнна розвідка”, – повідомив Андрій Юсов.
https://gur.gov.ua/content/stav-plius-s ... o-hur.html

З виступу: найкраще забезпечення, зброя, платня від 70к.
А хто в піхоту піде?
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2024 12:17

  Hotab написав:Вважаю війна ще буде десь рік. Який треба протриматись, максимально вибиваючи військові і економічні ресурси кацапії.
год продержались и бац выиграли.
  Сибарит написав:Умом выделяться надо.
а в футболе?
vitaliiangel
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