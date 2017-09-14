vitaliiangel написав:бетона долго не видно. неужели в 3й сорт подгребли?
Знакомого остановили на мобильном посту тцк в городе , повестка, пошёл в военкомат, дали бумагу на влк , проходил долго около двух месяцев (у него ньюанс , ранее был обмежено притатним), влк не в здании военкомата а в районной поликлинике и узкие специалисты в других больницах ,по итогу 2 категория , вернули военник и сказали досвидания.
Соглашение по безопасности, которое подписали Байден и Зеленский, не будет ратифицировано конгрессом, поэтому его сможет отменить Трамп в случае переизбрания — The Washington Post
Вместе с тем документ, как пояснили накануне в Белом доме, не включает никаких обязательств со стороны Вашингтона по использованию его сил для защиты Украины. Он также не содержит каких-либо денежных обязательств для американской стороны.
А ще відняти тих, які в ТОТ, які виїхали як до війни, так і під час, то добре якщо наявних по 100 тис. хлопців середніх кондицій по 1 р.н. набереться. А навчати пань "чоловічим" професіям то не завжди результативно - он київський метрополітен набирав довго та навчав машиністок на поїзди, то в результаті аж 1 навчили.
Считаете, что они не способны? Может, надо, как англичанам во 2МВ, ввести трудовую повинность?
добре якщо наявних по 100 тис. хлопців середніх кондицій по 1 р.н. набереться.
Хай навіть так. в кожному році народження є 100 тис потенційних кандидатів. Хіба доречно казати «у нас закінчився людський ресурс»? Вважаю війна ще буде десь рік. Який треба протриматись, максимально вибиваючи військові і економічні ресурси кацапії. Лише тоді кровожери вгамуються і будуть реальні пропозиції перемовин. Невідновні втрати в техніці (кораблі, новітня авіація) , НПЗ та інше. ...........
Проблема в том, что кацапії достаточно оставаться даже на сегодняшних позициях. А нам для улучшения переговорных позиций надо не "протриматись", а освободить хотя бы часть оккупированных территорий. Иначе этот год или сколько там получится ничего не изменит. Кроме дополнительных потерь и разрушений.
detroytred написав:.............. До речі, презедент нещодавно вже натякнув, вказавши, що перемога потрібна ще й заради тих, хто загинув, постраждав. Ну і по друге - щоб знов ніколи не напали.
Таких гарантий ни одна перемога не даст. История показывает, что поражение в войне не мешает проигравшим начать через какое-то время новую войну. Ну, кроме случаев чуть ли не полного уничтожения народа.
З.и. поки в оцьому всьому незрозуміло лише одне: як сто+ років спокійно побудували виробничі потужності, щоб тільки в одній битві тільки за перші 5 годин випускати 5+млн. снарядів різних калібрів однією стороною, а в 21 ст. поки отаке ... Аналогічно і по іншим засобам ураження. Особливо дронах. Які явно не штучний товар аля космічний корабель. Їх вже сотнями мільйонів аби в напрямку ворога можна було б запускати..
За її підрахунками, справедлива ціна електроенергії має становити 97 копійок за кіловат, а не 4 гривні 32 копійки, як зараз після підвищення.
«Жодних підстав для підвищення тарифів на електроенергію не існує, крім бажання ще раз заробити на українцях», – переконана Юлія Тимошенко. Вона зазначає, що однією з головних причин підвищення тарифів стало перетворення державного підприємства «Енергоатом» на акціонерне товариство. Після цього рішення почалося безпідставне зростання тарифів на електроенергію: з 1,4 грн/кВт до 2,64 грн/кВт, а зараз до 4,3 грн/кВт. Прем’єр-міністр Шмигаль планує підняти їх до 7-8 гривень. https://presspoint.in.ua/2024/06/13/spr ... ymoshenko/
Каже, що тепло- та гідро- генерація не має відношення до електропостачання населенню. Яке споживає тільки атомну.
Коли дійсно війна, як отоді в тому столітті, почнеться? І чи почнеться? Що. Це. Відбувається? Матриця не дає реальної картини. __________________________________ Про початок всеукраїнського рекрутингу до ГУР МОУ під час презентації заявив представник української воєнної розвідки Андрій Юсов.
“До команди Головного управління розвідки можна і треба долучатись. Тому сьогодні, згідно з розпорядженням начальника ГУР МО України генерал-лейтенанта Кирила Буданова, маю честь оголосити про першу всеукраїнську публічну кампанію з рекрутингу. Ми стаємо на новий рівень і хочемо забезпечити доступ нових фахівців. Світ змінюється, як і воєнна розвідка”, – повідомив Андрій Юсов. https://gur.gov.ua/content/stav-plius-s ... o-hur.html
З виступу: найкраще забезпечення, зброя, платня від 70к. А хто в піхоту піде?