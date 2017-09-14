Додано: П'ят 14 чер, 2024 15:22

ЛАД написав: Простите, вас интересует "ответственность" или воспитание?

Сильно сейчас отвечают за воспитание родители? Если ребёнок вырос вором/наркоманом, то родителей сажают в тюрьму? Простите, вас интересует "ответственность" или воспитание?Сильно сейчас отвечают за воспитание родители? Если ребёнок вырос вором/наркоманом, то родителей сажают в тюрьму?

ЛАД написав: Чужой опыт всегда применим. Чужой опыт всегда применим.

ЛАД написав: Вы знаете, я с вами разговариваю как со взрослым человеком, а вы со мной как с неразумным ребёнком. Вы знаете, я с вами разговариваю как со взрослым человеком, а вы со мной как с неразумным ребёнком.

ЛАД написав: Это вы писали о "падении института семьи". Это вы писали о "падении института семьи".

ЛАД написав: Сегодня начали значительно больше внимания уделять правам человека. Порой даже в ущерб правам общества. Вот и дошли до прав ребёнка. Что будет завтра, я не знаю. Сегодня начали значительно больше внимания уделять правам человека. Порой даже в ущерб правам общества. Вот и дошли до прав ребёнка. Что будет завтра, я не знаю.

ЛАД написав: И перестанете требовать превращения армии в филиал АТБ. И перестанете требовать превращения армии в филиал АТБ.

мне нравится ваша логика. ) Сажают или нет зависит от многих факторов, в т.ч. как работает правосудие. Мы же не это обсуждаем? за каждым проступком (не путать с поступком это разные вещи) несовершеннолетнего должен нести ответственность кто то из взрослых. Он же объяснит несовершеннолетнему что так делать нельзя. В вашей системе такого человека нет, то есть все могут вырасти ворами и наркоманами и никто за это не ответит. Считаете это правильно? ок. Цивилизация от такое модели наоборот ушла. Если семья не готова нести ответственность ребенку назначают внешнего опекуна/попечителя. В некоторых странах есть профессиональные попечители, это не родители (даже не приёмные) и не учителя, а именно воспитатели. Государство платит им деньги за то, чтобы они несли ответственность за чужих детей. Разумеется что это не люди с улицы кому стрельнуло кого-то повоспитывать. Там тест на профпригодность толщиной с хорошую книгу.расскажите это психологам которые работают с трудными подростками. У каждого в арсенале по 30 инструментов которые когда то с кем то сработали, а в данном конкретном случае нужен 31й. Потому что у каждого подростка свой характер и своя ситуация. Эти два множества создают огромное разнообразие проблем, которые не лечатся универсальным лекарством.я здесь со всеми общаюсь как с детьми, мне так удобнее, если вас это оскорбляет 200 раз извините.суть написанного была в том что институт семьи продолжает терять значение или вес. Я не давал оценок хорошо это или плохо. Это неизбежно. Как неизбежны многие другие процессы которые сейчас кажутся дикостью, а через 100-200 лет станут нормой. У развития общества есть своя логика. Можно сколько угодно что то запрещать, в итоге упадёт старая система, а у новой будут свои правила.есть взаимосвязь. Как далеко шагнуло общество например в 19, 20м или 21м веке? Все технические изобретения, развитие науки, социальная справедливость построены на принципе добровольности. Вот представьте в 16м веке собираю 200 мужчин и начинают их лупить, чтобы они придумали паровоз. Какой был бы результат? Поэтому и перестали лупить детей, потому что опытные педагоги доказали никаких позитивных результатов это не даёт. Постепенно стал вопрос мы много требуем от детей, а что даём им взамен? так пришли к правам ребёнка. Это огромный рывок в эволюции, десятки тысяч лет дети считались бесправными. Почитайте ту книжечку по ссылке, из моего предыдушего поста. И вот на этом фоне вернуться к принуждениям я вижу как регресс. Я понимаю война и прочее. В моей системе ценностей война не оправдывает регресса. Если мы воюем с орками чтобы стать такими же орками, зачем воевать? сдались и слились с путинским совком. Если мы хотим сохранить свою идентичность, методы надо выбирать тоже соответствующие.перестаньте требовать что либо от меня ) я от армии не требую ничего. С детроидом я проводил параллели, я говорил как это работает в бизнесе, он говорил про армию. С чего вы взяли что я здесь от кого то что то требую? обычный обмен мнениями.