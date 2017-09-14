ЛАД написав:Простите, вас интересует "ответственность" или воспитание? Сильно сейчас отвечают за воспитание родители? Если ребёнок вырос вором/наркоманом, то родителей сажают в тюрьму?
мне нравится ваша логика. ) Сажают или нет зависит от многих факторов, в т.ч. как работает правосудие. Мы же не это обсуждаем? за каждым проступком (не путать с поступком это разные вещи) несовершеннолетнего должен нести ответственность кто то из взрослых. Он же объяснит несовершеннолетнему что так делать нельзя. В вашей системе такого человека нет, то есть все могут вырасти ворами и наркоманами и никто за это не ответит. Считаете это правильно? ок. Цивилизация от такое модели наоборот ушла. Если семья не готова нести ответственность ребенку назначают внешнего опекуна/попечителя. В некоторых странах есть профессиональные попечители, это не родители (даже не приёмные) и не учителя, а именно воспитатели. Государство платит им деньги за то, чтобы они несли ответственность за чужих детей. Разумеется что это не люди с улицы кому стрельнуло кого-то повоспитывать. Там тест на профпригодность толщиной с хорошую книгу.
ЛАД написав:Чужой опыт всегда применим.
расскажите это психологам которые работают с трудными подростками. У каждого в арсенале по 30 инструментов которые когда то с кем то сработали, а в данном конкретном случае нужен 31й. Потому что у каждого подростка свой характер и своя ситуация. Эти два множества создают огромное разнообразие проблем, которые не лечатся универсальным лекарством.
ЛАД написав:Вы знаете, я с вами разговариваю как со взрослым человеком, а вы со мной как с неразумным ребёнком.
я здесь со всеми общаюсь как с детьми, мне так удобнее, если вас это оскорбляет 200 раз извините.
ЛАД написав:Это вы писали о "падении института семьи".
суть написанного была в том что институт семьи продолжает терять значение или вес. Я не давал оценок хорошо это или плохо. Это неизбежно. Как неизбежны многие другие процессы которые сейчас кажутся дикостью, а через 100-200 лет станут нормой. У развития общества есть своя логика. Можно сколько угодно что то запрещать, в итоге упадёт старая система, а у новой будут свои правила.
ЛАД написав:Сегодня начали значительно больше внимания уделять правам человека. Порой даже в ущерб правам общества. Вот и дошли до прав ребёнка. Что будет завтра, я не знаю.
есть взаимосвязь. Как далеко шагнуло общество например в 19, 20м или 21м веке? Все технические изобретения, развитие науки, социальная справедливость построены на принципе добровольности. Вот представьте в 16м веке собираю 200 мужчин и начинают их лупить, чтобы они придумали паровоз. Какой был бы результат? Поэтому и перестали лупить детей, потому что опытные педагоги доказали никаких позитивных результатов это не даёт. Постепенно стал вопрос мы много требуем от детей, а что даём им взамен? так пришли к правам ребёнка. Это огромный рывок в эволюции, десятки тысяч лет дети считались бесправными. Почитайте ту книжечку по ссылке, из моего предыдушего поста. И вот на этом фоне вернуться к принуждениям я вижу как регресс. Я понимаю война и прочее. В моей системе ценностей война не оправдывает регресса. Если мы воюем с орками чтобы стать такими же орками, зачем воевать? сдались и слились с путинским совком. Если мы хотим сохранить свою идентичность, методы надо выбирать тоже соответствующие.
ЛАД написав:И перестанете требовать превращения армии в филиал АТБ.
перестаньте требовать что либо от меня ) я от армии не требую ничего. С детроидом я проводил параллели, я говорил как это работает в бизнесе, он говорил про армию. С чего вы взяли что я здесь от кого то что то требую? обычный обмен мнениями.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в П'ят 14 чер, 2024 15:41, всього редагувалось 3 разів.
ВВС: Можете назвати, в чому українська оборонка зараз топ у світі?
О.З.: Топ, мені здається, це все ж таки в безпілотниках. Вони дуже конкурентні, і є вже речі, які перевершують будь-які аналоги у світі. Плюс ціна такого безпілотника.
Друге, ми навчилися масштабувати виробництво дуже-дуже швидко. Це те, що є зараз, до речі, основною проблемою оборонних компаній у світі. Вони не можуть так масштабуватися – в силу звички, законодавства.
з деякого обласного ТЦК жалілися на те, що, будь ласка, приберіть біля них рекрутинговий офіс якоїсь бригади. Бо вони виявили, що в офіс рекрутингу прийшло в п'ять раз більше людей, ніж прийшло в ТЦК. І вони просто просили: давайте їх кудись перемістіть в інший куток міста.
. Для наших людей, знаєте, як були військкомати, так і дотепер багато людей ТЦК так і сприймає. А рекрутинговий центр – це щось нове. Тому ми побачимо, як буде йти рекрутинг надалі. От зараз за травень місяць від загально мобілізованих людей десь 10-15% це були якраз через центри рекрутингу.
Що стосується якості фортифікацій – то у нас є відповідні статути, і першу лінію будували самі підрозділи, які там служать. Це стосується Харкова, Покровського напрямку чи Лиманського – ці ж військові і готували лінії оборони. Тому зараз говорити, що десь погано побудовані чи не так побудовані…
ВВС: Тобто виходить, це помилка Генерального штабу, який це допустив?
О.З.: Генеральний штаб не може виїжджати на кожну фортифікаційну споруду, але там присутнє військове командування, яке безпосередньо веде оборонні чи наступальні дії в тому районі. І вони це визначали.
ВВС: Тобто винуваті бригади, які відповідають за дану ділянку фронту?
О.З.: Давайте по черзі. Ви зразу хочете знайти винуватих. Але є карта оборони: спрогнозували, де може бути умовний наступ противника, і побудували тут лінії. А вони пішли в іншому місці. Скажіть, хто тут винуватий?
ВВС: Розвідка мала дати інформацію, де збирається наступати противник.
О.З.: А ви думаєте, розвідці приносять цю інформацію в папочках? Росіяни приносять і кажуть: дивіться, ось тут ми будемо наступати.
ВВС: Звичайно, ні. Але ж самі українські військові критикують стан фортифікацій. Вони ж кажуть, що після Авдіївки не було підготовлених рубежів, і так само на Харківщині.
О.З.: По-перше, дивіться, тут важливі деталі. Зараз створили ТСК, яка буде з цим детально розбиратися
detroytred написав:.............. Бо вже прямо в очі ллють... наприклад, останнє - з отаким обмеженням можливостей по підготовці пілотів. Як космонавтів поштучно))
Ну, в общем-то лётчики-истребители действительно штучный продукт. Но такое ограничение... Весьма показательно и многозначительно. Кстати, Вы как-то говорили, что не понятны причины войны и причины её продолжения. Наткнулся недавно на интересные моменты. Недавно сообщали об аресте зам. министра обороны РФ Тимура Иванова. Не стал сильно искать подробности, ограничился Вики:
23 апреля 2024 года Иванов был задержан ... по подозрению в получении взятки в особо крупном размере: на сумму 1 миллиард 185 млн рублей... Ему грозит до 15 лет колонии. ........... согласно расследованию «Проекта» 2019 года, семья Иванова прятала элитную недвижимость суммой почти на 1 млрд рублей. По информации издания, семья Иванова владеет домом площадью 1,6 тысячи м² и участком 10 тысяч м² в поселке Успенское в Подмосковье, а также таунхуасом на Остоженке площадью 300 м². Ранее супруга Иванова, в интервью журналу Vogue, признавалась в том, что «уговорила Иванова на покупку» таунхауса. ................. В декабре 2022 года ФБК опубликовал расследование о роскошной жизни Тимура Иванова и его супруги... Согласно расследованию, Иванов и его супруга Светлана потратили свыше миллиона евро на отдых, при этом личные счета Светланы оплачивала фирма, занимающаяся восстановлением оккупированного Мариуполя. ....... В мае 2023 года центр «Досье», отмечал что «оккупированные Россией территории Украины стали для Иванова настоящей золотой жилой». Так, по данным источников издания, все подрядчики Минобороны платят «откаты», при этом, за счёт повышающих коэффициентов на строительство на оккупированных территориях, выделяют средств в 3-4 раза больше, чем обычно.
http://surl.li/umtey Можно ещё для интереса глянуть о его нынешней жене (?) Марии Китаевой - http://surl.li/umtgf. Не подумайте только, что я считаю это причиной войны. Нет, конечно. Это так, нижний уровень, который относительно быстро выходит на поверхность. Более высокие уровни и более серьёзные интересы становятся известны гораздо позже и в массовой культуре могут оставаться вообще затёртыми и искажёнными. Но тем не менее. И не сомневаюсь, что такие "интересы" есть во многих (всех?) странах, имеющих отношение к войне.
fox767676 написав:Безумную выберут советы солдатских депутатов с ней есть шанс расширить границы до Каспия и Ичкерии Не зря the Economist ее на обложе зашифровал
нєа, то зашифрована моя адоре з геометричним прізвищем
так ваша гєометрична адора і є безумною то краща зброя України супроти кремлівських маразматиків всі будуть боятися її - і посполиті ухилянти, і генеральські, і західні цініки, а згодом і криваві диктатори