Додано: П'ят 14 чер, 2024 16:12

ЛАД написав: И упрекаете в том, что общество изменилось, а армия застыла в 19-20 веке. И упрекаете в том, что общество изменилось, а армия застыла в 19-20 веке.

ЛАД написав: Выполнение законов это тоже принуждение.

Вы слишком сильно упираете на добровольность.

Выполнение законов это тоже принуждение.Вы слишком сильно упираете на добровольность.

ЛАД написав: Выполнение законов это тоже принуждение.

Вы слишком сильно упираете на добровольность.

Добровольно очень многие люди вообще не работали бы. Выполнение законов это тоже принуждение.Вы слишком сильно упираете на добровольность.Добровольно очень многие люди вообще не работали бы.

кого именно упрекаю? упрекать целое общество глупо и неконструктивно. Здесь есть люди способные изменить застывшую армию? назовите их ники, поупрекаю.если вас не устраивают законы большинство стран (почти все) с удовольствием отпустит вас туда, где законы лучше. Где здесь принуждение? К людям нарушающим законы или моральные нормы применяется принуждение. Ты их либо принимаешь, либо валишь. 3го не дано. А такого что бы и свалить нельзя, если что-то не устраивает, по памяти только в северной Корее. Вот это принуждение.В 21м веке Работают только добровольно. За 14 лет рекрутинга (которым я занимался на крупных фабриках/комбинатах) не было ни одного кейса кто работал бы по принуждению. Может там семья/жена/муж заставляли (это мне неизвестно), но чтобы руководители бизнеса - не было. Не хочешь работать? до свидания. Разговор на эту тему всегда был короткий.Весь прогресс построен на принципе добровольности. Гагарину было за честь стать космонавтом. У вас есть кейс что космонавтов били палками, ловили бусиками, чтобы отправить в космос? Поэтому я и говорю принудиловка это регресс.