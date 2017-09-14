ЛАД написав:Простите, вас интересует "ответственность" или воспитание? Сильно сейчас отвечают за воспитание родители? Если ребёнок вырос вором/наркоманом, то родителей сажают в тюрьму?
мне нравится ваша логика. ) Сажают или нет зависит от многих факторов, в т.ч. как работает правосудие. Мы же не это обсуждаем?
А при чём тут "как работает правосудие"? Нет законов, по кот. сажали бы родителей за преступления детей. Как и наоборот. Ответственность в основном моральная. У общественных воспитателей точно так же.
ЛАД написав:Чужой опыт всегда применим.
расскажите это психологам которые работают с трудными подростками. У каждого в арсенале по 30 инструментов которые когда то с кем то сработали, а в данном конкретном случае нужен 31й. Потому что у каждого подростка свой характер и своя ситуация. Эти два множества создают огромное разнообразие проблем, которые не лечатся универсальным лекарством.
Ответ не имеет отношения к вопросу.
ЛАД написав:Вы знаете, я с вами разговариваю как со взрослым человеком, а вы со мной как с неразумным ребёнком.
я здесь со всеми общаюсь как с детьми, мне так удобнее, если вас это оскорбляет 200 раз извините.
Дело не в оскорблении. Просто это, скорее, говорит о том, что вы сами ещё так и не повзрослели.
Выполнение законов это тоже принуждение. Вы слишком сильно упираете на добровольность. Добровольно очень многие люди вообще не работали бы. "Прогресс", "регресс"... Не такой простой вопрос. Многие вещи, кот. сегодня кажутся регрессом, завтра могут оказаться прогрессивными. Вполне допускаю, что завтра может начаться возврат к приоритету прав общества.
ЛАД написав:И перестанете требовать превращения армии в филиал АТБ.
перестаньте требовать что либо от меня ) я от армии не требую ничего. С детроидом я проводил параллели, я говорил как это работает в бизнесе, он говорил про армию. С чего вы взяли что я здесь от кого то что то требую? обычный обмен мнениями.
Требуете. И упрекаете в том, что общество изменилось, а армия застыла в 19-20 веке. "Застыла" она в некоторых отношениях в гораздо более ранних временах. Но общество и армия требуют и от вас. Вы пытаетесь возражать, но это бесполезно.
Німеччина передала черговий пакет військової допомоги Україні, до якого увійшли реактивні системи HIMARS, засоби для Протиповітряної допомоги, танки. Список оновлено на сайті федерального уряду.
Зокрема, до України доставили: три реактивні системи залпового вогню HIMARS; 20 БМП Marder; 10 танків Leopard 1 A5; боєприпаси для Marder і Leopard 1 A5; одна батарея ЗРК середньої дальності IRIS-T SLM; дві пускові установки IRIS-T SLS; 21 тисяча снарядів 155-мм калібру; чотири антидронові глушилки; два мостоукладачі Beaver; дві гусеничні інженерні машини 2A1 Dachs із запчастинами; одна броньована ремонтно-евакуаційна машина Bergepanzer 2 із запасними частинами; чотири броньовані машини розмінування Wisent 1; матеріали для знешкодження вибухонебезпечних предметів; три комплекти бортових систем протиракетного захисту для гелікоптерів AMPS; прилади нічного бачення; IT-обладнання; автоцистерни Zetros; сотня штурмових гвинтівок MK 556; 85 снайперських гвинтівок HLR 338 із 180 тисяч патронами; сотня гвинтівок CR 308; чотири мільйони патронів до вогнепальної зброї; рятувальні човни. Загалом уряд ФРН передав Україні або зобов’язався передати у майбутньому військової допомоги на суму приблизно 28 мільярдів євро.
Раніше міністр оборони ФРН Борис Пісторіус заявив, що Німеччина уже передала Україні, з урахуванням третьої системи ППО Patriot, яка буде доставлена незабаром, чверть власного запасу цих озброєнь.
Не обязательно. Капитуляция бывает на разных условиях. Если верить тому, что написано в посте Xenonviewtopic.php?p=5737061#p5737061, то это больше похоже на капитуляцию - отдать даже не захваченные территории. И опять же не понятно, что имеется ввиду под демилитаризацией и денацификацией. Но не важно, как это назвать. Переговоры нужны. Сегодня, вероятно, не прямые и точно не один на один.
ЛАД написав:И упрекаете в том, что общество изменилось, а армия застыла в 19-20 веке.
кого именно упрекаю? упрекать целое общество глупо и неконструктивно. Здесь есть люди способные изменить застывшую армию? назовите их ники, поупрекаю.
ЛАД написав:Выполнение законов это тоже принуждение. Вы слишком сильно упираете на добровольность.
если вас не устраивают законы большинство стран (почти все) с удовольствием отпустит вас туда, где законы лучше. Где здесь принуждение? К людям нарушающим законы или моральные нормы применяется принуждение. Ты их либо принимаешь, либо валишь. 3го не дано. А такого что бы и свалить нельзя, если что-то не устраивает, по памяти только в северной Корее. Вот это принуждение.
ЛАД написав:Выполнение законов это тоже принуждение. Вы слишком сильно упираете на добровольность. Добровольно очень многие люди вообще не работали бы.
В 21м веке Работают только добровольно. За 14 лет рекрутинга (которым я занимался на крупных фабриках/комбинатах) не было ни одного кейса кто работал бы по принуждению. Может там семья/жена/муж заставляли (это мне неизвестно), но чтобы руководители бизнеса - не было. Не хочешь работать? до свидания. Разговор на эту тему всегда был короткий.
Весь прогресс построен на принципе добровольности. Гагарину было за честь стать космонавтом. У вас есть кейс что космонавтов били палками, ловили бусиками, чтобы отправить в космос? Поэтому я и говорю принудиловка это регресс.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в П'ят 14 чер, 2024 16:15, всього редагувалось 2 разів.
ЛАД написав:Нет законов, по кот. сажали бы родителей за преступления детей.
Статья 166 Уголовного кодекса Украины. Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство Злостное невыполнение родителями, опекунами или попечителями установленных законом обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство, повлекшее тяжкие последствия, -
наказывается ограничением свободы на срок от двух до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.
Статья 166 УК Украины на русском языке с изменениями 2024 год (Уголовный кодекс Украины, УКУ) №2341-III от 05.04.2001, редакция от 05.01.2022 Подробнее: https://urst.com.ua/ru/uku/st-166
Предусмотрена ответственность родителей за противоправные действия, совершенные их детьми. Так, совершение несовершеннолетними в возрасте от 14 до 16 лет административного правонарушения (за исключением статьи 173-4 КоАП) - влечет наложение штрафа на родителей или лиц, их заменяющих, от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан.
Совершение несовершеннолетними деяний, содержащих признаки преступления, ответственность за которые предусмотрена Уголовным кодексом Украины, если они не достигли возраста, с которого наступает уголовная ответственность, влечет за собой наложение штрафа на родителей или лиц, их заменяющих, от ста до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан.
Относительно гражданско-правовой ответственности, хотелось бы отметить, что она касается возмещения вреда. ГК Украины установил, что несовершеннолетний (в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет) отвечает за причиненный им вред самостоятельно на общих основаниях. Но, в случае отсутствия у несовершеннолетнего лица, имущества, достаточного для возмещения причиненного им вреда, этот вред возмещается в части, которой не хватает, или в полном объеме его родителями или лицами, их заменяющими.
ранее я писал что среди детей даже преступность в 21 веке отличается от прошлых поколений. Практически не существует бродяжничества, мизерный % убийств и грабежей. Это о том что современные дети в целом умнее, чем были мы с вами в 12-16.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в П'ят 14 чер, 2024 17:02, всього редагувалось 6 разів.