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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 14 чер, 2024 17:09
pesikot написав:
Взагалі, я вважаю, що сьогоднішні заяви Путіна - це визнання його неспроможності
Він, якщо не зрозумів, то дупою відчув, що далі для нього буде тільки гірше
- по теріторії РФ вже гатять західною зброєю
- від долара відлучили
- рано чи пізно, Ф16 в Україні будуть
- єдність західних країн, як ніколи
Тому і почав про перемовини.
Звісно, висунув свої вимоги, бо це ж не по-пацанські визнавати, що він в поганих умовах
PS. Це моя особиста думка
Забагато уваги словам пацана і серіалу , як ніколи, щодо думки Путіна - він хоче все що прописали в своїх документах про території України.
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Додано: П'ят 14 чер, 2024 17:12
vitaliiangel написав: sens написав:
Де продовження?
затёрто цензурой
Два роки тому на вулиці 10 квітня ( Одеса ) була теж цікава цитата - якщо побачив закладчика , дай йому підсрачника
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Додано: П'ят 14 чер, 2024 17:14
sens написав: pesikot написав:
Взагалі, я вважаю, що сьогоднішні заяви Путіна - це визнання його неспроможності
Він, якщо не зрозумів, то дупою відчув, що далі для нього буде тільки гірше
- по теріторії РФ вже гатять західною зброєю
- від долара відлучили
- рано чи пізно, Ф16 в Україні будуть
- єдність західних країн, як ніколи
Тому і почав про перемовини.
Звісно, висунув свої вимоги, бо це ж не по-пацанські визнавати, що він в поганих умовах
PS. Це моя особиста думка
Забагато уваги словам пацана і серіалу , як ніколи, щодо думки Путіна - він хоче все що прописали в своїх документах про території України.
Ти знову почав розмовляти зі своїми голосами в голові ...
Зберись і прочитай написане мною, уважно
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Додано: П'ят 14 чер, 2024 17:15
sens написав: vitaliiangel написав: sens написав:
Де продовження?
затёрто цензурой
Два роки тому на вулиці 10 квітня ( Одеса ) була теж цікава цитата - якщо побачив закладчика , дай йому підсрачника
когда я был школьником, закладкой была цветная картонка для учебника.
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Додано: П'ят 14 чер, 2024 17:17
Голова комітету вказує, що за травень через рекрутинг 10-15%, а вчора Костенко чи хтось вказував на третину.
*От зараз за травень місяць від загально мобілізованих людей десь 10-15% це були якраз через центри рекрутингу.*https://www.bbc.com/ukrainian/articles/c1ee0p4n4ppo
Це абсолютно різні показники: 15% і 33%.
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Додано: П'ят 14 чер, 2024 17:19
detroytred написав:
Голова комітету вказує, що за травень через рекрутинг 10-15%, а вчора Костенко чи хтось вказував на третину.
*От зараз за травень місяць від загально мобілізованих людей десь 10-15% це були якраз через центри рекрутингу.*https://www.bbc.com/ukrainian/articles/c1ee0p4n4ppo
Це абсолютно різні показники: 15% і 33%.
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Додано: П'ят 14 чер, 2024 17:32
От питання: а якщо рфяни стануть в оборону по всій лінії зіткнення, набудують ліній суровікіна.
То що тоді?
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Додано: П'ят 14 чер, 2024 17:49
detroytred написав:
От питання: а якщо рфяни стануть в оборону по всій лінії зіткнення, набудують ліній суровікіна.
То що тоді?
тоді воєнпенси
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Додано: П'ят 14 чер, 2024 17:58
Россия должна выплатить ущерб в 486 млрд долларов, нанесенный Украине — заявление G7
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