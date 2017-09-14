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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 862886298630863186328633>
Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2024 17:09

  pesikot написав:Взагалі, я вважаю, що сьогоднішні заяви Путіна - це визнання його неспроможності

Він, якщо не зрозумів, то дупою відчув, що далі для нього буде тільки гірше
  • по теріторії РФ вже гатять західною зброєю
  • від долара відлучили
  • рано чи пізно, Ф16 в Україні будуть
  • єдність західних країн, як ніколи
Тому і почав про перемовини.
Звісно, висунув свої вимоги, бо це ж не по-пацанські визнавати, що він в поганих умовах

PS. Це моя особиста думка

Забагато уваги словам пацана і серіалу , як ніколи, щодо думки Путіна - він хоче все що прописали в своїх документах про території України.
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2024 17:12

  vitaliiangel написав:
  sens написав:Де продовження?
затёрто цензурой

Два роки тому на вулиці 10 квітня ( Одеса ) була теж цікава цитата - якщо побачив закладчика , дай йому підсрачника
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2024 17:14

  sens написав:
  pesikot написав:Взагалі, я вважаю, що сьогоднішні заяви Путіна - це визнання його неспроможності

Він, якщо не зрозумів, то дупою відчув, що далі для нього буде тільки гірше
  • по теріторії РФ вже гатять західною зброєю
  • від долара відлучили
  • рано чи пізно, Ф16 в Україні будуть
  • єдність західних країн, як ніколи
Тому і почав про перемовини.
Звісно, висунув свої вимоги, бо це ж не по-пацанські визнавати, що він в поганих умовах

PS. Це моя особиста думка

Забагато уваги словам пацана і серіалу , як ніколи, щодо думки Путіна - він хоче все що прописали в своїх документах про території України.

Ти знову почав розмовляти зі своїми голосами в голові ...

Зберись і прочитай написане мною, уважно
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2024 17:15

  sens написав:
  vitaliiangel написав:
  sens написав:Де продовження?
затёрто цензурой

Два роки тому на вулиці 10 квітня ( Одеса ) була теж цікава цитата - якщо побачив закладчика , дай йому підсрачника

когда я был школьником, закладкой была цветная картонка для учебника.
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2024 17:17

Голова комітету вказує, що за травень через рекрутинг 10-15%, а вчора Костенко чи хтось вказував на третину.

*От зараз за травень місяць від загально мобілізованих людей десь 10-15% це були якраз через центри рекрутингу.*
https://www.bbc.com/ukrainian/articles/c1ee0p4n4ppo

Це абсолютно різні показники: 15% і 33%.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2024 17:19

  detroytred написав:Голова комітету вказує, що за травень через рекрутинг 10-15%, а вчора Костенко чи хтось вказував на третину.

*От зараз за травень місяць від загально мобілізованих людей десь 10-15% це були якраз через центри рекрутингу.*
https://www.bbc.com/ukrainian/articles/c1ee0p4n4ppo

Це абсолютно різні показники: 15% і 33%.

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flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2024 17:23

у русских рухнул самолёт, зацепился за снег
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а вертолёты то ваще обыденность, в каждом лесу можно найти.
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vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2024 17:32

От питання: а якщо рфяни стануть в оборону по всій лінії зіткнення, набудують ліній суровікіна.
То що тоді?
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2024 17:49

  detroytred написав:От питання: а якщо рфяни стануть в оборону по всій лінії зіткнення, набудують ліній суровікіна.
То що тоді?

тоді воєнпенси
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2024 17:58

Россия должна выплатить ущерб в 486 млрд долларов, нанесенный Украине — заявление G7
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  #<1 ... 862886298630863186328633>
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