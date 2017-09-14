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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 86298630863186328633>
Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2024 18:01

  flyman написав:
  detroytred написав:От питання: а якщо рфяни стануть в оборону по всій лінії зіткнення, набудують ліній суровікіна.
То що тоді?

тоді воєнпенси

З цим без проблем. Тільки наявність бажання у влади.
Зточаться воєнпенси, далі що?
Тобто питання залишається.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2024 18:01

  vitaliiangel написав:
Россия должна выплатить ущерб в 486 млрд долларов, нанесенный Украине — заявление G7

кому саме G7? Мені щось перепаде?
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2024 18:02

  detroytred написав:
  flyman написав:
  detroytred написав:От питання: а якщо рфяни стануть в оборону по всій лінії зіткнення, набудують ліній суровікіна.
То що тоді?

тоді воєнпенси

З цим без проблем. Тільки наявність бажання у влади.
Зточаться воєнпенси, далі що?
Тобто питання залишається.

згідно будівельника - підростуть нові, перпетум мобілє
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2024 18:02

  Banderlog написав:
  fler написав:
Xenon написав: пукін назвав умови для початку перемовин:

1)ЗСУ мають бути виведені з Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей в межах кордонів областей!.

2)Україна відмовляється вступати в НАТО. Після цього рф припинить вогонь.


Доступною мовою це означає, що в рф зявилося розуміння того, що
1) далі кордонів цих областей вони
доступною мовою означає що вони хотять переговорів і припинення війни. Свої початкові умови вони озвучили .
далі хід за нами.


не знаю, не знаю, якою це такою доступною мовою можна назвати висування завідомо не виконуваних вимог бажанням "вони хотять переговорів і припинення війни". а от перекласти відповідальність запросто, типу ми ж запропонували (фігня, шо фуфло, але ж запропонували), а ви ж то відмовилися.
якщо гопник висуне умови, щоб скажімо, не бити вам обличчя (ну принаймні спробувати), так от, умови, що звільняєте одну кімнату у вашій квартирі для нього і кожні середу і суботу тижня ваша дружина буде прводити там, ви теж назвете це бажанням інщою стороною перемовин і припинення конфлікту?
wild.tomcat
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2024 18:08

  wild.tomcat написав:
  Banderlog написав:
Xenon написав: пукін назвав умови для початку перемовин:

1)ЗСУ мають бути виведені з Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей в межах кордонів областей!.

2)Україна відмовляється вступати в НАТО. Після цього рф припинить вогонь.


доступною мовою означає що вони хотять переговорів і припинення війни. Свої початкові умови вони озвучили .
далі хід за нами.


не знаю, не знаю, якою це такою доступною мовою можна назвати висування завідомо не виконуваних вимог бажанням "вони хотять переговорів і припинення війни". а от перекласти відповідальність запросто, типу ми ж запропонували (фігня, шо фуфло, але ж запропонували), а ви ж то відмовилися.
якщо гопник висуне умови, щоб скажімо, не бити вам обличчя (ну принаймні спробувати), так от, умови, що звільняєте одну кімнату у вашій квартирі для нього і кожні середу і суботу тижня ваша дружина буде прводити там, ви теж назвете це бажанням інщою стороною перемовин і припинення конфлікту?

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pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2024 18:12

  flyman написав:
  detroytred написав:[quote="5737145:flyman"
тоді воєнпенси

З цим без проблем. Тільки наявність бажання у влади.
Зточаться воєнпенси, далі що?
Тобто питання залишається.

згідно будівельника - підростуть нові, перпетум мобілє[/quote]
Згідно реалій - не підростуть.
Бо звільнень на впенсію немає.

Да і якщо були, то темпи підростання та зточування неспівмірні.
Так що тоді?
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2024 18:16

  wild.tomcat написав:
не знаю, не знаю, якою це такою доступною мовою можна назвати висування завідомо не виконуваних вимог бажанням "вони хотять переговорів і припинення війни". а от перекласти відповідальність запросто, типу ми ж запропонували (фігня, шо фуфло, але ж запропонували), а ви ж то відмовилися.
якщо гопник висуне умови, щоб скажімо, не бити вам обличчя (ну принаймні спробувати), так от, умови, що звільняєте одну кімнату у вашій квартирі для нього і кожні середу і суботу тижня ваша дружина буде прводити там, ви теж назвете це бажанням інщою стороною перемовин і припинення конфлікту?

Так вже питав.
Тому ще раз: якщо гопник ...., то умовно ви - 61 рік і пішов; третя дитина та пішов; і т.д.; депозити; спортзали; конференції і т.д.?
Або на форумах обмінюватися думками))
Або як песікот -- показав папірчик всл тцк і пішов далі.
____________________________
З позитиву -- з грошима на наступний рік начебто вирішили.
Подейкують, що на днях буде захоплива історія стосовно удару по Криму.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2024 18:40

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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2024 18:51

  wild.tomcat написав:
  Banderlog написав:
  fler написав:
Доступною мовою це означає, що в рф зявилося розуміння того, що
1) далі кордонів цих областей вони
доступною мовою означає що вони хотять переговорів і припинення війни. Свої початкові умови вони озвучили .
далі хід за нами.


не знаю, не знаю, якою це такою доступною мовою можна назвати висування завідомо не виконуваних вимог бажанням "вони хотять переговорів і припинення війни". а от перекласти відповідальність запросто, типу ми ж запропонували (фігня, шо фуфло, але ж запропонували), а ви ж то відмовилися.
якщо гопник висуне умови, щоб скажімо, не бити вам обличчя (ну принаймні спробувати), так от, умови, що звільняєте одну кімнату у вашій квартирі для нього і кожні середу і суботу тижня ваша дружина буде прводити там, ви теж назвете це бажанням інщою стороною перемовин і припинення конфлікту?

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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2024 18:51

  detroytred написав:Згідно реалій - не підростуть.
Бо звільнень на впенсію немає.

Да і якщо були, то темпи підростання та зточування неспівмірні.
Так що тоді?

хотаб порахував, що на 10 років вистачить (тим що 50 якраз виповниться 60), а потім можна і граничний вік підняти для в(сило)пенсів
flyman
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