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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 14 чер, 2024 18:01
flyman написав: detroytred написав:
От питання: а якщо рфяни стануть в оборону по всій лінії зіткнення, набудують ліній суровікіна.
То що тоді?
тоді воєнпенси
З цим без проблем. Тільки наявність бажання у влади.
Зточаться воєнпенси, далі що?
Тобто питання залишається.
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Додано: П'ят 14 чер, 2024 18:01
vitaliiangel написав:
Россия должна выплатить ущерб в 486 млрд долларов, нанесенный Украине — заявление G7
кому саме G7? Мені щось перепаде?
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flyman
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Додано: П'ят 14 чер, 2024 18:02
detroytred написав: flyman написав: detroytred написав:
От питання: а якщо рфяни стануть в оборону по всій лінії зіткнення, набудують ліній суровікіна.
То що тоді?
тоді воєнпенси
З цим без проблем. Тільки наявність бажання у влади.
Зточаться воєнпенси, далі що?
Тобто питання залишається.
згідно будівельника - підростуть нові, перпетум мобілє
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flyman
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Додано: П'ят 14 чер, 2024 18:02
Banderlog написав: fler написав: Xenon написав: пукін назвав умови для початку перемовин:
1)
ЗСУ мають бути виведені з Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей в межах кордонів областей!.
2)
Україна відмовляється вступати в НАТО. Після цього рф припинить вогонь.
Доступною мовою це означає, що в рф зявилося розуміння того, що
1) далі кордонів цих областей вони
доступною мовою означає що вони хотять переговорів і припинення війни. Свої початкові умови вони озвучили .
далі хід за нами.
не знаю, не знаю, якою це такою доступною мовою можна назвати висування завідомо не виконуваних вимог бажанням "вони хотять переговорів і припинення війни". а от перекласти відповідальність запросто, типу ми ж запропонували (фігня, шо фуфло, але ж запропонували), а ви ж то відмовилися.
якщо гопник висуне умови, щоб скажімо, не бити вам обличчя (ну принаймні спробувати), так от, умови, що звільняєте одну кімнату у вашій квартирі для нього і кожні середу і суботу тижня ваша дружина буде прводити там, ви теж назвете це бажанням інщою стороною перемовин і припинення конфлікту?
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Додано: П'ят 14 чер, 2024 18:08
wild.tomcat написав: Banderlog написав: Xenon написав: пукін назвав умови для початку перемовин:
1)
ЗСУ мають бути виведені з Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей в межах кордонів областей!.
2)
Україна відмовляється вступати в НАТО. Після цього рф припинить вогонь.
доступною мовою означає що вони хотять переговорів і припинення війни. Свої початкові умови вони озвучили .
далі хід за нами.
не знаю, не знаю, якою це такою доступною мовою можна назвати висування завідомо не виконуваних вимог бажанням "вони хотять переговорів і припинення війни". а от перекласти відповідальність запросто, типу ми ж запропонували (фігня, шо фуфло, але ж запропонували), а ви ж то відмовилися.
якщо гопник висуне умови, щоб скажімо, не бити вам обличчя (ну принаймні спробувати), так от, умови, що звільняєте одну кімнату у вашій квартирі для нього і кожні середу і суботу тижня ваша дружина буде прводити там, ви теж назвете це бажанням інщою стороною перемовин і припинення конфлікту?
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Додано: П'ят 14 чер, 2024 18:12
flyman написав: detroytred написав:
[quote="5737145:flyman"
тоді воєнпенси
З цим без проблем. Тільки наявність бажання у влади.
Зточаться воєнпенси, далі що?
Тобто питання залишається.
згідно будівельника - підростуть нові, перпетум мобілє[/quote]
Згідно реалій - не підростуть.
Бо звільнень на впенсію немає.
Да і якщо були, то темпи підростання та зточування неспівмірні.
Так що тоді?
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Додано: П'ят 14 чер, 2024 18:16
wild.tomcat написав:
не знаю, не знаю, якою це такою доступною мовою можна назвати висування завідомо не виконуваних вимог бажанням "вони хотять переговорів і припинення війни". а от перекласти відповідальність запросто, типу ми ж запропонували (фігня, шо фуфло, але ж запропонували), а ви ж то відмовилися.
якщо гопник висуне умови, щоб скажімо, не бити вам обличчя (ну принаймні спробувати), так от, умови, що звільняєте одну кімнату у вашій квартирі для нього і кожні середу і суботу тижня ваша дружина буде прводити там, ви теж назвете це бажанням інщою стороною перемовин і припинення конфлікту?
Так вже питав.
Тому ще раз: якщо гопник ...., то умовно ви - 61 рік і пішов; третя дитина та пішов; і т.д.; депозити; спортзали; конференції і т.д.?
Або на форумах обмінюватися думками))
Або як песікот -- показав папірчик всл тцк і пішов далі.
____________________________
З позитиву -- з грошима на наступний рік начебто вирішили.
Подейкують, що на днях буде захоплива історія стосовно удару по Криму.
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Додано: П'ят 14 чер, 2024 18:40
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Додано: П'ят 14 чер, 2024 18:51
wild.tomcat написав: Banderlog написав: fler написав:
Доступною мовою це означає, що в рф зявилося розуміння того, що
1) далі кордонів цих областей вони
доступною мовою означає що вони хотять переговорів і припинення війни. Свої початкові умови вони озвучили .
далі хід за нами.
не знаю, не знаю, якою це такою доступною мовою можна назвати висування завідомо не виконуваних вимог бажанням "вони хотять переговорів і припинення війни". а от перекласти відповідальність запросто, типу ми ж запропонували (фігня, шо фуфло, але ж запропонували), а ви ж то відмовилися.
якщо гопник висуне умови, щоб скажімо, не бити вам обличчя (ну принаймні спробувати), так от, умови, що звільняєте одну кімнату у вашій квартирі для нього і кожні середу і суботу тижня ваша дружина буде прводити там, ви теж назвете це бажанням інщою стороною перемовин і припинення конфлікту?
такое ощущение, что вы ниразу на рынке не торговались... - в ответ на это вы выдвигаете встречное предложение "а не пойти бы тебе ..." - и так шаг-за-шагом договариваетесь до общего знаменателя...
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Додано: П'ят 14 чер, 2024 18:51
detroytred написав:
Згідно реалій - не підростуть.
Бо звільнень на впенсію немає.
Да і якщо були, то темпи підростання та зточування неспівмірні.
Так що тоді?
хотаб порахував, що на 10 років вистачить (тим що 50 якраз виповниться 60), а потім можна і граничний вік підняти для в(сило)пенсів
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