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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8630863186328633>
Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2024 18:53

  vitaliiangel написав:
Россия должна выплатить ущерб в 486 млрд долларов, нанесенный Украине — заявление G7

Своїм громадянам за втрату майна лише 10000 грн
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2024 18:54

  _hunter написав:
  wild.tomcat написав:
  Banderlog написав: доступною мовою означає що вони хотять переговорів і припинення війни. Свої початкові умови вони озвучили .
далі хід за нами.


не знаю, не знаю, якою це такою доступною мовою можна назвати висування завідомо не виконуваних вимог бажанням "вони хотять переговорів і припинення війни". а от перекласти відповідальність запросто, типу ми ж запропонували (фігня, шо фуфло, але ж запропонували), а ви ж то відмовилися.
якщо гопник висуне умови, щоб скажімо, не бити вам обличчя (ну принаймні спробувати), так от, умови, що звільняєте одну кімнату у вашій квартирі для нього і кожні середу і суботу тижня ваша дружина буде прводити там, ви теж назвете це бажанням інщою стороною перемовин і припинення конфлікту?

такое ощущение, что вы ниразу на рынке не торговались... - в ответ на это вы выдвигаете встречное предложение "а не пойти бы тебе ..." - и так шаг-за-шагом договариваетесь до общего знаменателя...

а вдруг він почне торгуваться, а потім закотить під привалок не апельсину, а гранату, він же "непердбачуваний гопнік на бєзпрєдєлі" а ми "законопослушні пересічені лохи"
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2024 18:55

  flyman написав:
  flyman написав:
  detroytred написав:От питання: а якщо рфяни стануть в оборону по всій лінії зіткнення, набудують ліній суровікіна.
То що тоді?

тоді воєнпенси

З цим без проблем. Тільки наявність бажання у влади.
Зточаться воєнпенси, далі що?
Тобто питання залишається.

згідно будівельника - підростуть нові, перпетум мобілє[/quote] дешевше клонувати одразу дорослих військовозобов'язаних і на фронт
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2024 18:57

  pesikot написав:
  sens написав:
  pesikot написав:Взагалі, я вважаю, що сьогоднішні заяви Путіна - це визнання його неспроможності

Він, якщо не зрозумів, то дупою відчув, що далі для нього буде тільки гірше
  • по теріторії РФ вже гатять західною зброєю
  • від долара відлучили
  • рано чи пізно, Ф16 в Україні будуть
  • єдність західних країн, як ніколи
Тому і почав про перемовини.
Звісно, висунув свої вимоги, бо це ж не по-пацанські визнавати, що він в поганих умовах

PS. Це моя особиста думка

Забагато уваги словам пацана і серіалу , як ніколи, щодо думки Путіна - він хоче все що прописали в своїх документах про території України.

Ти знову почав розмовляти зі своїми голосами в голові ...

Зберись і прочитай написане мною, уважно

Забагато часу вільного у вас серрр. Щодо голосів в голові - зверніться до вашого сімейного лікаря.
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2024 18:59

  flyman написав:
  vitaliiangel написав:
Россия должна выплатить ущерб в 486 млрд долларов, нанесенный Украине — заявление G7

кому саме G7? Мені щось перепаде?

На будівництво майбутніх доріг в горах
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2024 18:59

  flyman написав:
  detroytred написав:Згідно реалій - не підростуть.
Бо звільнень на впенсію немає.

Да і якщо були, то темпи підростання та зточування неспівмірні.
Так що тоді?

хотаб порахував, що на 10 років вистачить (тим що 50 якраз виповниться 60), а потім можна і граничний вік підняти для в(сило)пенсів

В сенсі підростуть?
Одразу всіх заберуть 45-60, які ще не призвані.
Хто підростати буде, не зрозумів я.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2024 19:01

  detroytred написав:
  flyman написав:
  detroytred написав:Згідно реалій - не підростуть.
Бо звільнень на впенсію немає.

Да і якщо були, то темпи підростання та зточування неспівмірні.
Так що тоді?

хотаб порахував, що на 10 років вистачить (тим що 50 якраз виповниться 60), а потім можна і граничний вік підняти для в(сило)пенсів

В сенсі підростуть?
Одразу всіх заберуть 45-60, які ще не призвані.
Хто підростати буде, не зрозумів я.

Клони вівці Доллі
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2024 19:04

  detroytred написав:
  flyman написав:
  detroytred написав:Згідно реалій - не підростуть.
Бо звільнень на впенсію немає.

Да і якщо були, то темпи підростання та зточування неспівмірні.
Так що тоді?

хотаб порахував, що на 10 років вистачить (тим що 50 якраз виповниться 60), а потім можна і граничний вік підняти для в(сило)пенсів

В сенсі підростуть?
Одразу всіх заберуть 45-60, які ще не призвані.
Хто підростати буде, не зрозумів я.

нє, як казав будівельник, будуть заміняти вибувших рік за роком, "наслайсають" а не "одним пісом", от зараз команда "1964й!", отвєт: "Пєрвий пашол!"
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 14 чер, 2024 19:09, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2024 19:08

  _hunter написав:
  wild.tomcat написав:
  Banderlog написав:доступною мовою означає що вони хотять переговорів і припинення війни. Свої початкові умови вони озвучили .
далі хід за нами.


не знаю, не знаю, якою це такою доступною мовою можна назвати висування завідомо не виконуваних вимог бажанням "вони хотять переговорів і припинення війни". а от перекласти відповідальність запросто, типу ми ж запропонували (фігня, шо фуфло, але ж запропонували), а ви ж то відмовилися.
якщо гопник висуне умови, щоб скажімо, не бити вам обличчя (ну принаймні спробувати), так от, умови, що звільняєте одну кімнату у вашій квартирі для нього і кожні середу і суботу тижня ваша дружина буде прводити там, ви теж назвете це бажанням інщою стороною перемовин і припинення конфлікту?

такое ощущение, что вы ниразу на рынке не торговались... - в ответ на это вы выдвигаете встречное предложение "а не пойти бы тебе ..." - и так шаг-за-шагом договариваетесь до общего знаменателя...

То да, так и придёте к знаменателю, что ваша жена будет только по субботам приходить
А комнату никто не отдаст

Какой-то, ..лядь, инфантилизм в серьёзных вопросах

Хотя, ты же сбежал в Германию, значит - хоть и пишешь глупости, но в штаны не сцышься
Что-то таки понимаешь

Советы свои даёшь, с пониманием происходящего

Хочешь, чтобы россиюшке отдали территории Украины
И тебе на это пофиг, ты же в Германии, тебе от этого ни холодно, ни жарко
Волости можно отдавать и пофиг на всех, кто там проживает

Твоя личная жопа в тепле за 500 ойро.
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2024 19:09

  _hunter написав:
  wild.tomcat написав:
  Banderlog написав: доступною мовою означає що вони хотять переговорів і припинення війни. Свої початкові умови вони озвучили .
далі хід за нами.


не знаю, не знаю, якою це такою доступною мовою можна назвати висування завідомо не виконуваних вимог бажанням "вони хотять переговорів і припинення війни". а от перекласти відповідальність запросто, типу ми ж запропонували (фігня, шо фуфло, але ж запропонували), а ви ж то відмовилися.
якщо гопник висуне умови, щоб скажімо, не бити вам обличчя (ну принаймні спробувати), так от, умови, що звільняєте одну кімнату у вашій квартирі для нього і кожні середу і суботу тижня ваша дружина буде прводити там, ви теж назвете це бажанням інщою стороною перемовин і припинення конфлікту?

такое ощущение, что вы ниразу на рынке не торговались... - в ответ на это вы выдвигаете встречное предложение "а не пойти бы тебе ..." - и так шаг-за-шагом договариваетесь до общего знаменателя...


торгуються і домовляються з притомними людьми, а не з довбойобами. і "такое ощущение" що це виключно у вас на базарі такі попадаються, на моєму базарі таких немає, їх звідти випиздж..ть дуже швидко.
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