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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 14 чер, 2024 19:12
Banderlog написав:
капітуляція це коли окупація всієї України
місто Чоп не окуповане - значить не капітуляція. Хоч і не перемога, звісно, але близенько.
whois2010 написав:
да денацифікацію
та згадав він і денацифікацію, і демілітаризацію, тут нічого не змінилось.
detroytred написав:
Так і ворога теж можна дурити: ЗСУ зменшити, а Нацгвардію, ДФТГ і т.д. озброїти Петріотами, Хаймерсами і т.д. збільшити
лопатами озброїти хіба що. Не треба думати, що там такі дурні. В стамбульських чорновиках були прописані обмеження не лише на кількість військ, а й на номенклатуру озброєння. Ніякої західної зброї не допускалось, а свої розробки - дозволено лише невеликої дальності.
Все продумано, щоб мабутні українські уряди тримати під прицілом і у разі непокори мінімальними зусиллями "наводити порядок" (як було при союзі з країнами варшавського блоку). І це я беру ще мʼякий, "білоруський" варіант. Хтозна, може через пару років пуйло захоче "жемчужину у моря" приєднати. Хто його зупинить?
Гарна перспектива, правда?
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Додано: П'ят 14 чер, 2024 19:19
thenewepic написав: Banderlog написав:
капітуляція це коли окупація всієї України
місто Чоп не окуповане - значить не капітуляція. Хоч і не перемога, звісно, але близенько.
whois2010 написав:
да денацифікацію
та згадав він і денацифікацію, і демілітаризацію, тут нічого не змінилось.
detroytred написав:
Так і ворога теж можна дурити: ЗСУ зменшити, а Нацгвардію, ДФТГ і т.д. озброїти Петріотами, Хаймерсами і т.д. збільшити
лопатами озброїти хіба що. Не треба думати, що там такі дурні. В стамбульських чорновиках були прописані обмеження не лише на кількість військ, а й на номенклатуру озброєння. Ніякої західної зброї не допускалось, а свої розробки - дозволено лише невеликої дальності.
Все продумано, щоб мабутні українські уряди тримати під прицілом і у разі непокори мінімальними зусиллями "наводити порядок" (як було при союзі з країнами варшавського блоку). І це я беру ще мʼякий, "білоруський" варіант. Хтозна, може через пару років пуйло захоче "жемчужину у моря" приєднати. Хто його зупинить?
Гарна перспектива, правда?
Гарний допис ...
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Додано: П'ят 14 чер, 2024 19:31
vitaliiangel написав:
В широком смысле это был договор, работодатели повышают з/п работники из других отраслей переучиваются и насыщают рынок.
А тут щось туплять/хитрують...
Он на днях на Марсі викликали в штаб замполіта(який пише БР-ки марсіанам) і виіпали його у всі
"труднодоступні місця" за те, що він "забагато" БР-рок написав всім
Кажуть йому - що тільки тим писати БР-ки, які їздять на вогневу виконувати БР, а тим, які їздять теж на вогневу, але копати/будувати запасні бліндажі/копаніри - не писати!
Тобто, НЕ хочуть платити по НОРМАЛЬНОМУ!!!
Хоч відстань від ЛБЗ однакова і теж може прилетіти на голови!
Ще й фізично значно більше потрібно наробитись!!!
Кажу, що на Марсі - бардак!!!
detroytred написав:
Армія - це не про творчість, а про дії-навички, заучені та відпрацьовані на рівні рефлексів
Ага, ага.
Марсіанська армія - це суцільний бардак!
Марсіанська армія - це видозмінене сучасне рабство!
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