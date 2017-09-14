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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8630863186328633
Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2024 19:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:капітуляція це коли окупація всієї України

місто Чоп не окуповане - значить не капітуляція. Хоч і не перемога, звісно, але близенько.
  whois2010 написав:да денацифікацію
та згадав він і денацифікацію, і демілітаризацію, тут нічого не змінилось.
  detroytred написав:Так і ворога теж можна дурити: ЗСУ зменшити, а Нацгвардію, ДФТГ і т.д. озброїти Петріотами, Хаймерсами і т.д. збільшити
лопатами озброїти хіба що. Не треба думати, що там такі дурні. В стамбульських чорновиках були прописані обмеження не лише на кількість військ, а й на номенклатуру озброєння. Ніякої західної зброї не допускалось, а свої розробки - дозволено лише невеликої дальності.
Все продумано, щоб мабутні українські уряди тримати під прицілом і у разі непокори мінімальними зусиллями "наводити порядок" (як було при союзі з країнами варшавського блоку). І це я беру ще мʼякий, "білоруський" варіант. Хтозна, може через пару років пуйло захоче "жемчужину у моря" приєднати. Хто його зупинить?
Гарна перспектива, правда?
thenewepic
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2024 19:19

  thenewepic написав:
  Banderlog написав:капітуляція це коли окупація всієї України

місто Чоп не окуповане - значить не капітуляція. Хоч і не перемога, звісно, але близенько.
  whois2010 написав:да денацифікацію
та згадав він і денацифікацію, і демілітаризацію, тут нічого не змінилось.
  detroytred написав:Так і ворога теж можна дурити: ЗСУ зменшити, а Нацгвардію, ДФТГ і т.д. озброїти Петріотами, Хаймерсами і т.д. збільшити
лопатами озброїти хіба що. Не треба думати, що там такі дурні. В стамбульських чорновиках були прописані обмеження не лише на кількість військ, а й на номенклатуру озброєння. Ніякої західної зброї не допускалось, а свої розробки - дозволено лише невеликої дальності.
Все продумано, щоб мабутні українські уряди тримати під прицілом і у разі непокори мінімальними зусиллями "наводити порядок" (як було при союзі з країнами варшавського блоку). І це я беру ще мʼякий, "білоруський" варіант. Хтозна, може через пару років пуйло захоче "жемчужину у моря" приєднати. Хто його зупинить?
Гарна перспектива, правда?

Гарний допис ...
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pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2024 19:31

За крок до перевороту думок©

  vitaliiangel написав:В широком смысле это был договор, работодатели повышают з/п работники из других отраслей переучиваются и насыщают рынок.
А тут щось туплять/хитрують...
Он на днях на Марсі викликали в штаб замполіта(який пише БР-ки марсіанам) і виіпали його у всі
"труднодоступні місця" за те, що він "забагато" БР-рок написав всім :shock:
Кажуть йому - що тільки тим писати БР-ки, які їздять на вогневу виконувати БР, а тим, які їздять теж на вогневу, але копати/будувати запасні бліндажі/копаніри - не писати! :shock:
Тобто, НЕ хочуть платити по НОРМАЛЬНОМУ!!!
Хоч відстань від ЛБЗ однакова і теж може прилетіти на голови! :evil:
Ще й фізично значно більше потрібно наробитись!!!

Кажу, що на Марсі - бардак!!!
  detroytred написав:Армія - це не про творчість, а про дії-навички, заучені та відпрацьовані на рівні рефлексів
Ага, ага.

Марсіанська армія - це суцільний бардак!
Марсіанська армія - це видозмінене сучасне рабство!
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