Бетон написав:Телеведуча марафону сказала, що вона проти виїзду чоловіків за кордон, а потім розказувала про свій відпочинок в Греції. Ще один носатий ведучий з прямого, ярий борець з ухилянтами, хвалиться як відпочиває за кордоном
чаша моя переповнюється треба складати проскрипційні списки народний суд вирішить їх долю
36-річний український ведучий ранкових шоу, гуморист та актор В'ячеслав Соломка поділився, що отримав багато хейту в соцмережах через свій відпочинок в Іспанії тиждень тому. Він заявив, що був здивований такою реакцією українців
бугага. диви який мамин борець проти ухилянтів - в вишиванці.
MOSCOW, June 14 (Reuters) - President Vladimir Putin said on Friday Russia would end the war in Ukraine only if Kyiv agreed to drop its NATO ambitions and hand over the entirety of four provinces claimed by Moscow
Хто за те щоб віддати раші чотири області і відмовитись від НАТО в майбутньому в обмін на мир ?
Ukrainian написав:MOSCOW, June 14 (Reuters) - President Vladimir Putin said on Friday Russia would end the war in Ukraine only if Kyiv agreed to drop its NATO ambitions and hand over the entirety of four provinces claimed by Moscow
Хто за те щоб віддати раші чотири області і відмовитись від НАТО в майбутньому в обмін на мир ?
каким боком к нашей стране вообще ты тут? решай за канаду. наши ВСУ сами разберутся
Та чому ж?, - очікуваний результат. У 2022 багато чоловіків кидали роботи по європах, повертались, щоб воювати, йшли у ТЦК, та багатьом казали - слухай, ресурс, а зачекай будь ласка на телефоні, поки до тебе черга дійде і закривали в країні без жодних законних підстав.
Востаннє редагувалось Schmit в П'ят 14 чер, 2024 20:58, всього редагувалось 1 раз.
Faceless написав:То перечитайте. Там немає такої фрази. Є окрема "has to pay". І десь потім в статті оцінка нанесеної шкоди від Світового банку.
вам не понравилась цифра в 486 которая фигурирует в оценке Мирового банка или то что с фразой "has to pay" её не произнесли? я не вижу проблему с чем вы спорите. Если изложить новость вкратце, её смысл передан верно хоть и не дословно.
G7 finance ministers said Moscow's assets "will remain tied up until Russia pays for the damage it has caused to Ukraine" -- suggesting they could generate profits for a long time to come.
Міністри фінансів Великої сімки заявили, що активи Москви «залишатимуться зв’язаними, доки Росія не заплатить за шкоду, яку вона завдала Україні», — припускаючи, що вони можуть отримувати прибуток протягом тривалого часу.
Не маю нічого проти цифри. Важливо те, що ніде не зафіксовано, що "має заплатити 486 млрд". Є відірвана від контексту фраза і не пов'язана з нею попередньо озвучена цифра від СБ. А ви просто повелися на клікбейт
Бетон написав:Телеведуча марафону сказала, що вона проти виїзду чоловіків за кордон, а потім розказувала про свій відпочинок в Греції. Ще один носатий ведучий з прямого, ярий борець з ухилянтами, хвалиться як відпочиває за кордоном
чаша моя переповнюється треба складати проскрипційні списки народний суд вирішить їх долю
36-річний український ведучий ранкових шоу, гуморист та актор В'ячеслав Соломка поділився, що отримав багато хейту в соцмережах через свій відпочинок в Іспанії тиждень тому. Він заявив, що був здивований такою реакцією українців
бугага. диви який мамин борець проти ухилянтів - в вишиванці.
Добро пожаловать в професійні сіськоцмуди, як каже один недосмоктавший трішки у викладацькій університету халамидник.
Тож, якщо ми за 2+ роки стали професійними, тобто стали професіоналами своєї справи - то нас би мали ШАНУВАТИ І ЦІНУВАТИ, а не навпаки?! А натомість, ми не маємо - ні ЧІТКИХ ТЕРМІНІВ!!!! Ні - право вибору!!!
Добро пожаловать в професійні сіськоцмуди, як каже один недосмоктавший трішки у викладацькій університету халамидник.
Тож, якщо ми за 2+ роки стали професійними, тобто стали професіоналами своєї справи - то нас би мали ШАНУВАТИ І ЦІНУВАТИ, а не навпаки?! А натомість, ми не маємо - ні ЧІТКИХ ТЕРМІНІВ!!!! Ні - право вибору!!!