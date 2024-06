Додано: П'ят 14 чер, 2024 20:55

MOSCOW, June 14 (Reuters) - President Vladimir Putin said on Friday Russia would end the war in Ukraine only if Kyiv agreed to drop its NATO ambitions and hand over the entirety of four provinces claimed by Moscow



Хто за те щоб віддати раші чотири області і відмовитись від НАТО в майбутньому в обмін на мир ?