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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 86328633863486358636 ... 8639>
Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2024 20:50

  fox767676 написав:
  Бетон написав:Телеведуча марафону сказала, що вона проти виїзду чоловіків за кордон, а потім розказувала про свій відпочинок в Греції.
Ще один носатий ведучий з прямого, ярий борець з ухилянтами, хвалиться як відпочиває за кордоном



чаша моя переповнюється
треба складати проскрипційні списки
народний суд вирішить їх долю

36-річний український ведучий ранкових шоу, гуморист та актор В'ячеслав Соломка поділився, що отримав багато хейту в соцмережах через свій відпочинок в Іспанії тиждень тому. Він заявив, що був здивований такою реакцією українців

бугага. диви який мамин борець проти ухилянтів - в вишиванці.

https://uazmi.org/news/cover/image/f0c3bf3ef52d7857bf0c691fd48b3c7a.jpg
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2024 20:55

MOSCOW, June 14 (Reuters) - President Vladimir Putin said on Friday Russia would end the war in Ukraine only if Kyiv agreed to drop its NATO ambitions and hand over the entirety of four provinces claimed by Moscow

Хто за те щоб віддати раші чотири області і відмовитись від НАТО в майбутньому в обмін на мир ?
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2024 20:57

  Ukrainian написав:MOSCOW, June 14 (Reuters) - President Vladimir Putin said on Friday Russia would end the war in Ukraine only if Kyiv agreed to drop its NATO ambitions and hand over the entirety of four provinces claimed by Moscow

Хто за те щоб віддати раші чотири області і відмовитись від НАТО в майбутньому в обмін на мир ?

каким боком к нашей стране вообще ты тут? решай за канаду. наши ВСУ сами разберутся
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2024 20:57

  detroytred написав:
  Бетон написав:❗️Українські чоловіки щодня все зухваліше штурмують західний кордон, – Демченко

«‎На жаль, спроби продовжуються, щодня ми фіксуємо таких осіб. Не варто називати їх ухилянтами, вони першочергово є порушниками держкордону»

За словами речника ДПСУ, частина таких чоловіків навіть не підпадає під мобілізацію, їм менше 25 років, але їм всеодно заборонено виїжджати з країни.

Юнаки тікають від кращого життя. Тю дурні

Замість зерна - 41 «пасажир»: на Одещині прикордонники у фурі знайшли схованих ухилянтів (ФОТО/ВІДЕО)
14 червня, 2024, 14:37
У вантажівці були чоловіки з 12 регіонів країни
https://varta1.com.ua/news/zamist-zerna ... 81955.html

От хто б повірив в отаке два роки тому?

Та чому ж?, - очікуваний результат.
У 2022 багато чоловіків кидали роботи по європах, повертались, щоб воювати, йшли у ТЦК, та багатьом казали - слухай, ресурс, а зачекай будь ласка на телефоні, поки до тебе черга дійде і закривали в країні без жодних законних підстав.
Востаннє редагувалось Schmit в П'ят 14 чер, 2024 20:58, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2024 20:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

vitaliiangel написав:
  Faceless написав:То перечитайте. Там немає такої фрази. Є окрема "has to pay". І десь потім в статті оцінка нанесеної шкоди від Світового банку.

вам не понравилась цифра в 486 которая фигурирует в оценке Мирового банка или то что с фразой "has to pay" её не произнесли? я не вижу проблему с чем вы спорите. Если изложить новость вкратце, её смысл передан верно хоть и не дословно.
G7 finance ministers said Moscow's assets "will remain tied up until Russia pays for the damage it has caused to Ukraine" -- suggesting they could generate profits for a long time to come.

Міністри фінансів Великої сімки заявили, що активи Москви «залишатимуться зв’язаними, доки Росія не заплатить за шкоду, яку вона завдала Україні», — припускаючи, що вони можуть отримувати прибуток протягом тривалого часу.

https://www.barrons.com/news/using-froz ... k-687be651
Не маю нічого проти цифри. Важливо те, що ніде не зафіксовано, що "має заплатити 486 млрд".
Є відірвана від контексту фраза і не пов'язана з нею попередньо озвучена цифра від СБ. А ви просто повелися на клікбейт
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2024 20:59

  Бетон написав:
  fox767676 написав:
  Бетон написав:Телеведуча марафону сказала, що вона проти виїзду чоловіків за кордон, а потім розказувала про свій відпочинок в Греції.
Ще один носатий ведучий з прямого, ярий борець з ухилянтами, хвалиться як відпочиває за кордоном



чаша моя переповнюється
треба складати проскрипційні списки
народний суд вирішить їх долю

36-річний український ведучий ранкових шоу, гуморист та актор В'ячеслав Соломка поділився, що отримав багато хейту в соцмережах через свій відпочинок в Іспанії тиждень тому. Він заявив, що був здивований такою реакцією українців

бугага. диви який мамин борець проти ухилянтів - в вишиванці.

https://uazmi.org/news/cover/image/f0c3bf3ef52d7857bf0c691fd48b3c7a.jpg

Дякую
Піду, пошукаю по мережам. Залишу пару ласкових повідомленнь, бо народ якось несміливо хейтить, нема достатньої витонченості, майстерності в булінгу
а по фото видно що Господь його вже наказав
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2024 21:10

За крок до...©

  Hotab написав:Успіх
Якого куя ВИСМИКУВАТИ з арти ПРОФЕСІЙНИХ


Добро пожаловать в професійні сіськоцмуди, як каже один недосмоктавший трішки у викладацькій університету халамидник. :lol:

Тож, якщо ми за 2+ роки стали професійними, тобто стали професіоналами своєї справи - то нас би мали ШАНУВАТИ І ЦІНУВАТИ, а не навпаки?!
А натомість, ми не маємо - ні ЧІТКИХ ТЕРМІНІВ!!!!
Ні - право вибору!!!

Як так?©
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2024 21:13

  Успіх написав:якщо ми за 2+ роки стали професійними, тобто стали професіоналами своєї справи - то нас би мали ШАНУВАТИ
теперь и профессию землекопа освоишь. Тоже станешь профессионалом. А потом скажут гусей паси.
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2024 21:17

  Успіх написав:
  Hotab написав:Успіх
Якого куя ВИСМИКУВАТИ з арти ПРОФЕСІЙНИХ


Добро пожаловать в професійні сіськоцмуди, як каже один недосмоктавший трішки у викладацькій університету халамидник. :lol:

Тож, якщо ми за 2+ роки стали професійними, тобто стали професіоналами своєї справи - то нас би мали ШАНУВАТИ І ЦІНУВАТИ, а не навпаки?!
А натомість, ми не маємо - ні ЧІТКИХ ТЕРМІНІВ!!!!
Ні - право вибору!!!

Як так?©

Той, хто мав би і міг би тебе замінити, збирається на Польщу,
Каже , що з Польщі він писати буде далі, то лише з Канади не можна.

Якщо про копання… ну взагалі інженерне обладнання позицій завжди було на плечах тих, кому ці позиції. Ви ж наче собі це копаєте?
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2024 21:21

І ще треба всюди батогом - "лясь, лясь!")))

  vitaliiangel написав:А потом скажут гусей паси.
...а пізніше - пшеницю ціпком молоти))) а ще пізніше - на камінеломню, каміння кирками колоти))

Раб повинен повернутись в печери))
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