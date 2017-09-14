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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 14 чер, 2024 21:22
Успіх написав: vitaliiangel написав:
А потом скажут гусей паси.
...а пізніше - пшеницю ціпком молоти))) а ще пізніше - на камінеломню, каміння кирками колотити))
Раб повинен повернутись в печери))
мне кажется в пещерах рабства не было, оно позже появилось.
По современным представлениям, в эпоху первобытного общества рабовладение сначала отсутствовало полностью, затем появилось, но не имело массового характера. Причиной этого был низкий уровень организации производства, а первоначально — добывания пищи и необходимых для жизни предметов, при котором человек не мог произвести больше, чем необходимо для поддержания его жизни. В таких условиях обращение кого-либо в рабство было бессмысленно, так как раб не приносил пользы хозяину. В этот период, собственно, рабов как таковых не было, а были только пленники, взятые на войне. С древнейших времён пленник считался собственностью того, кто его захватил. Эта сложившаяся в первобытном обществе практика явилась фундаментом для возникновения рабовладения, поскольку закрепила представление о возможности владения другим человеком.
захвати пленного пусть он копает а ты на травке валяйся и кидай в него бумажки.
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Додано: П'ят 14 чер, 2024 21:31
То напевно буде продовжуватись до того моменту, поки певну групу марсіанських солдат не осяйне думка - "так у нас же є зброя в руках!"
І, якщо їм вдасться ще "підняти" солдат, то буде піпецьний піпець!!!
Крісла будуть обтягнуті шкірою винуватців отого всього...
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Додано: П'ят 14 чер, 2024 21:34
Бетон написав: Ukrainian написав:
MOSCOW, June 14 (Reuters) - President Vladimir Putin said on Friday Russia would end the war in Ukraine only if Kyiv agreed to drop its NATO ambitions and hand over the entirety of four provinces claimed by Moscow
Хто за те щоб віддати раші чотири області і відмовитись від НАТО в майбутньому в обмін на мир ?
каким боком к нашей стране вообще ты тут? решай за канаду. наши ВСУ сами разберутся
провокатор він
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Додано: П'ят 14 чер, 2024 21:34
vitaliiangel написав:
захвати пленного пусть он копает
Судячи з дій ТЦК - то простіше безобідного пересічного "захопити в полон", ніж озброєного ворога)))
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Додано: П'ят 14 чер, 2024 21:36
Успіх написав: vitaliiangel написав:
А потом скажут гусей паси.
...а пізніше - пшеницю ціпком молоти))) а ще пізніше - на камінеломню, каміння кирками колоти))
Раб повинен повернутись в печери))
можна ще в еліту - гладіаотором
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Додано: П'ят 14 чер, 2024 21:40
Після 16 липня повістки в Україні надсилатимуть звичайною поштою, повідомив речник Міноборони
Приходить рекомендований лист, людина або під підпис отримує, або відмовляється, або вона повертається і таким чином знову ж таки вважається, що вона була доправлена.
Якщо людини не було фізично на місці, то тоді запускається механізм адміністративного правопорушення.
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Додано: П'ят 14 чер, 2024 21:42
Hotab написав:
Ви ж наче собі це копаєте?
Зараз - то собі.
Але перед тим - 2 тижні копали для піхоти!
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Додано: П'ят 14 чер, 2024 21:48
fox767676 написав:
2 - крим можно і визнати якщо в пакеті буде приєднання до НАТО
не думаю, що для НАТО необхідне саме офіційне визнання. Західна Німеччина не визнавала офіційно Східну, але це не завадило прийняти її в НАТО. Інша справа, що у разі приєднання до НАТО доведеться відмовитись від ідеї військового повернення анексованих територій, але це ціна, яку можна сплатити.
fox767676 написав:
3 - ніякої демілітарізації що з НАТО, що без. Якщо Без НАТО, то необхідна гіпермілітаризація включно з МБР та ЯЗ
існує єдиний варіант, коли допустима демілітаризація - залізна гарантія від сторонньої ядерної держави. Але це чисто теоретична річ, тому що, звісно, таку гарантію ніхто не дасть. Тому залишається або НАТО, або формально поза дією пʼятої статті, проте без обмеження співробітництва і отримання допомоги від країн блоку. Своїми ресурсами ми не витягнемо, тому співпрацювати треба буде обовʼязково.
detroytred написав:
Бо у вас одночасно недурний путло побачив, що неспроможний і має тільки гірші перспективи, і тут же висуває явно несприятні ультиматуми, як коли він під Києвом стояв.
не розумію, хто такі "ви". Я ні про що таке не згадував, всього лише писав, що якщо йти на поступки, то ворог все продумав і не дасть "шпаринок", через які ми його надуримо.
Тож треба якраз не повторювати помилок з Мінськими, коли ми по факту підписали невигідні умови, але не виконували їх. Так, це виграло нам час, але результат відомий. Тож на переговорах треба підписувати речі, які можна буде виконати, і там не має бути "зради". Я в попередніх своїх повідомленнях навів 4 основні пункти, які усувають "зраду". Якщо буде підписано інше, то це буде лише Мінськ-3, після якого треба буде покидати країну, бо ми або зразу будемо під російським чоботом, або наступний напад буде майже гарантованим.
Щодо того, чим саме була сьогоднішня пропозиця пуйла - не знаю. Є два варіанти:
1) це такі початкові найжорсткіші умови, відповідь на наше "кордони 91 року", але в процесі переговорів можливо домовитися до компромісу, коли ми не звільняємо прямо зараз територій, але отримуємо певну гарантію, що росія вже не зможе захопити нові у майбутньому.
2) пуйло абслютно впевнений, що зможе досягти своєї цілі, йому переговори не потрібні, влаштує тільки капітуляція України.
Я не знаю, який з двох варіантів істинний, просто не знаю, до закулісних перемовин у мене доступу нема.
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Додано: П'ят 14 чер, 2024 21:48
Успіх написав: Hotab написав:
Ви ж наче собі це копаєте?
Зараз - то собі.
Але перед тим - 2 тижні копали для піхоти!
Як на твою думку, сітківка не є перешкодою, щоб копати для піхотинця траншеї? А «мінус 7»? Там же лопата не далеко? Все поряд? Видно її? Не сплутає з РПГ?
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Додано: П'ят 14 чер, 2024 21:51
dr_bastm написав:
Всі хто не бот, але кричав про перемовини - маєте. путін ніякі адекватні рішення не прийме. Він хоче території які навіть не окуповані. Плацдарми на правому березі України. Тотальне роззброєння нас і військовий ріст у них. При тому його солдати воюють в Харківській області, про яку ні слова.
Єдиний плюс, це те що він просить забрати війська ЗСУ з Луганської (!) і Донецької (!) області, на третій рік (!) "сво". Не знаю, як йому там ще в обличчя не плюють
Схоже пуйло просто знає п'ять чи скільки їх там, принципів торгу, перший із яких - проси більше, дадуть менше
. А от чи знає їх Зе, щоб виторгувати нам прийнятне РПВ без виконання таких ганебних вимог?
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