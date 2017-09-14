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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 863486358636863786388639>
Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2024 21:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Schmit написав:проси більше, дадуть менше


схоже це єдиний принцип, яким володіють що пу, що Зе, далі цього пункту нічого не йде
fox767676
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2024 21:56

  Ukrainian написав:MOSCOW, June 14 (Reuters) - President Vladimir Putin said on Friday Russia would end the war in Ukraine only if Kyiv agreed to drop its NATO ambitions and hand over the entirety of four provinces claimed by Moscow

Хто за те щоб віддати раші чотири області і відмовитись від НАТО в майбутньому в обмін на мир ?

Яка різниця хто чого бажає?

Ставкі зроблені.
Цей шлях Україна пройде повністю.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2024 22:02

  Schmit написав:Схоже пуйло просто знає п'ять чи скільки їх там, принципів торгу, перший із яких - проси більше, дадуть менше. А от чи знає їх Зе, щоб виторгувати нам прийнятне РПВ без виконання таких ганебних вимог?

Знає, знає 8) Завтра у Швейцарії починається саміт миру, де будуть ухвалені наші вимоги. Учасники саміту 92 країни + 8 міжнародних організацій. Отже, скоро дізнаємось відповідь на пуйлячі вимоги.
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2024 22:05

  thenewepic написав:не думаю, що для НАТО необхідне

Для НАТО необхідна перемога.

*Ми будемо в НАТО, тільки коли переможемо. Я не вважаю, що під час війни нас приймуть у НАТО”, – сказав Зеленський.
Він зазначив, що для когось із членів НАТО це (вступ України до Альянсу, – ред.) ризик, у когось є просто скепсис.
"Питання про НАТО – це питання більшості, а більшість – це питання політичне. Щоб політично Україну взяли в Альянс, для цього потрібна перемога", – пояснив Зеленський.*
https://lb.ua/news/2024/04/30/610977_uk ... islya.html

Столтенберг ще відвертіший:
Я також очікую, що союзники зроблять важливе оголошення у період до саміту та на самому саміті - щодо поставок більшого обсягу військового обладнання: протиповітряних систем, артилерії, ракет, які терміново необхідні, щоб Україна перемогла як суверенна незалежна держава. Без цього не буде взагалі будь-якого обговорення питання щодо членства. Нам треба забезпечити, щоб Україна перемогла. Це абсолютний мінімум для того, щоб Україна могла стати членом Альянсу», - зауважив генсек НАТО.
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/387 ... -nato.html

Мінімум))
Але головний член НАТО Штати, щось лепечуть не про перемогла, а - "щоб не програла".
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 14 чер, 2024 22:07, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2024 22:07

  Hotab написав:
  Успіх написав:
  Hotab написав:Ви ж наче собі це копаєте?
Зараз - то собі.
Але перед тим - 2 тижні копали для піхоти!

Як на твою думку, сітківка не є перешкодою, щоб копати для піхотинця траншеї? А «мінус 7»? Там же лопата не далеко? Все поряд? Видно її? Не сплутає з РПГ?

"Можливо все! Було б лише БАЖАННЯ!"© :D
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2024 22:09

  fler написав:
  Schmit написав:Схоже пуйло просто знає п'ять чи скільки їх там, принципів торгу, перший із яких - проси більше, дадуть менше. А от чи знає їх Зе, щоб виторгувати нам прийнятне РПВ без виконання таких ганебних вимог?

Знає, знає 8) Завтра у Швейцарії починається саміт миру, де будуть ухвалені наші вимоги. Учасники саміту 92 країни + 8 міжнародних організацій. Отже, скоро дізнаємось відповідь на пуйлячі вимоги.

Ну от, вимоги пуйла - названі області, "НАТО-нєт"... Наші вимоги - кордони 91, репарації... Результат може бути десь по сєрєдінє.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2024 22:13

  Ой+ написав:
  budivelnik написав:Ресурс на сьогодні
24 роки -350974
25 років-373758

Це кого відносите до ресурсу? Обі статі? Народжуваність:
1998 419238
1999 389208
2000 385126
2001 376478
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0 ... 0%BD%D1%96

А ще відняти тих, які в ТОТ, які виїхали як до війни, так і під час, то добре якщо наявних по 100 тис. хлопців середніх кондицій по 1 р.н. набереться.
А навчати пань "чоловічим" професіям то не завжди результативно - он київський метрополітен набирав довго та навчав машиністок на поїзди, то в результаті аж 1 навчили.
Дивився звідси.
Хочете -перевіряйте це піраміда станом на 2022 рік
https://www.lv.ukrstat.gov.ua/dem/piramid/all.php
При чому тут навчання пань , чи тот- не розумію
По цій піраміді - 10,7млн осіб віком 25-60 років чоловічої статі.
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2024 22:13

detroytred

Для НАТО потрібен профіцит військових ресурсів над потенційними ризиками.
І без формальної перемоги, без українського прапору в Ялті, якщо арсенали України будуть забиті іноземними та власними ракетами на 500-1000-2000 км, та військовий вишкіл пройде 90% та більше українських чоловіків 20-45, то це буде непогане придбання для НАТО. Якщо ж до того будуть врегульовані територіальні суперечки, то це додатковий +
Гадаю що у 90-х Україна була значно привабливішою для НАТО, ніж після євроінтеграційних реформ нульових
fox767676
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2024 22:17

  fox767676 написав:detroytred

Для НАТО потрібен профіцит військових ресурсів над потенційними ризиками.
І без формальної перемоги, без українського прапору в Ялті, якщо арсенали України будуть забиті іноземними та власними ракетами на 500-1000-2000 км, та віськовий вишкіл пройде 90% та більше українських чоловіків 20-45, то це буде непогане придюання для НАТО. Якщо ж до того будуть врегульовані територіальні суперечки, то це додатковий +
Гадаю що у 90-х Україна була значно привабливішою для НАТО, ніж після євроінтеграційних реформ нульових

А навіщо тоді те НАТО Україні?)))
Мати зобов'язання захищати якусь Прибалтику?

Тоді краще співчувати і допомагати Прибалтиці. Зброєю трошки))
І перейматися збереженням своїх арсеналів. Як зараз деякі партнери.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2024 22:19

  Бетон написав:
  Ukrainian написав:MOSCOW, June 14 (Reuters) - President Vladimir Putin said on Friday Russia would end the war in Ukraine only if Kyiv agreed to drop its NATO ambitions and hand over the entirety of four provinces claimed by Moscow

Хто за те щоб віддати раші чотири області і відмовитись від НАТО в майбутньому в обмін на мир ?

каким боком к нашей стране вообще ты тут? решай за канаду. наши ВСУ сами разберутся


Бетон , добрий вечір .
Ви , того , не перекладайте на Канаду свою відповідальність .....
Раз ви у нашій країні , то прошу до війська .
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  #<1 ... 863486358636863786388639>
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