Ukrainian написав:MOSCOW, June 14 (Reuters) - President Vladimir Putin said on Friday Russia would end the war in Ukraine only if Kyiv agreed to drop its NATO ambitions and hand over the entirety of four provinces claimed by Moscow
Хто за те щоб віддати раші чотири області і відмовитись від НАТО в майбутньому в обмін на мир ?
Яка різниця хто чого бажає?
Ставкі зроблені. Цей шлях Україна пройде повністю.
Schmit написав:Схоже пуйло просто знає п'ять чи скільки їх там, принципів торгу, перший із яких - проси більше, дадуть менше. А от чи знає їх Зе, щоб виторгувати нам прийнятне РПВ без виконання таких ганебних вимог?
Знає, знає Завтра у Швейцарії починається саміт миру, де будуть ухвалені наші вимоги. Учасники саміту 92 країни + 8 міжнародних організацій. Отже, скоро дізнаємось відповідь на пуйлячі вимоги.
thenewepic написав:не думаю, що для НАТО необхідне
Для НАТО необхідна перемога.
*Ми будемо в НАТО, тільки коли переможемо. Я не вважаю, що під час війни нас приймуть у НАТО”, – сказав Зеленський. Він зазначив, що для когось із членів НАТО це (вступ України до Альянсу, – ред.) ризик, у когось є просто скепсис. "Питання про НАТО – це питання більшості, а більшість – це питання політичне. Щоб політично Україну взяли в Альянс, для цього потрібна перемога", – пояснив Зеленський.* https://lb.ua/news/2024/04/30/610977_uk ... islya.html
Столтенберг ще відвертіший: Я також очікую, що союзники зроблять важливе оголошення у період до саміту та на самому саміті - щодо поставок більшого обсягу військового обладнання: протиповітряних систем, артилерії, ракет, які терміново необхідні, щоб Україна перемогла як суверенна незалежна держава. Без цього не буде взагалі будь-якого обговорення питання щодо членства. Нам треба забезпечити, щоб Україна перемогла. Це абсолютний мінімум для того, щоб Україна могла стати членом Альянсу», - зауважив генсек НАТО. https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/387 ... -nato.html
Мінімум)) Але головний член НАТО Штати, щось лепечуть не про перемогла, а - "щоб не програла".
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 14 чер, 2024 22:07, всього редагувалось 1 раз.
Schmit написав:Схоже пуйло просто знає п'ять чи скільки їх там, принципів торгу, перший із яких - проси більше, дадуть менше. А от чи знає їх Зе, щоб виторгувати нам прийнятне РПВ без виконання таких ганебних вимог?
Знає, знає Завтра у Швейцарії починається саміт миру, де будуть ухвалені наші вимоги. Учасники саміту 92 країни + 8 міжнародних організацій. Отже, скоро дізнаємось відповідь на пуйлячі вимоги.
Ну от, вимоги пуйла - названі області, "НАТО-нєт"... Наші вимоги - кордони 91, репарації... Результат може бути десь по сєрєдінє.
А ще відняти тих, які в ТОТ, які виїхали як до війни, так і під час, то добре якщо наявних по 100 тис. хлопців середніх кондицій по 1 р.н. набереться. А навчати пань "чоловічим" професіям то не завжди результативно - он київський метрополітен набирав довго та навчав машиністок на поїзди, то в результаті аж 1 навчили.
Для НАТО потрібен профіцит військових ресурсів над потенційними ризиками. І без формальної перемоги, без українського прапору в Ялті, якщо арсенали України будуть забиті іноземними та власними ракетами на 500-1000-2000 км, та військовий вишкіл пройде 90% та більше українських чоловіків 20-45, то це буде непогане придбання для НАТО. Якщо ж до того будуть врегульовані територіальні суперечки, то це додатковий + Гадаю що у 90-х Україна була значно привабливішою для НАТО, ніж після євроінтеграційних реформ нульових
Для НАТО потрібен профіцит військових ресурсів над потенційними ризиками. І без формальної перемоги, без українського прапору в Ялті, якщо арсенали України будуть забиті іноземними та власними ракетами на 500-1000-2000 км, та віськовий вишкіл пройде 90% та більше українських чоловіків 20-45, то це буде непогане придюання для НАТО. Якщо ж до того будуть врегульовані територіальні суперечки, то це додатковий + Гадаю що у 90-х Україна була значно привабливішою для НАТО, ніж після євроінтеграційних реформ нульових
А навіщо тоді те НАТО Україні?))) Мати зобов'язання захищати якусь Прибалтику?
Тоді краще співчувати і допомагати Прибалтиці. Зброєю трошки)) І перейматися збереженням своїх арсеналів. Як зараз деякі партнери.
Ukrainian написав:MOSCOW, June 14 (Reuters) - President Vladimir Putin said on Friday Russia would end the war in Ukraine only if Kyiv agreed to drop its NATO ambitions and hand over the entirety of four provinces claimed by Moscow
Хто за те щоб віддати раші чотири області і відмовитись від НАТО в майбутньому в обмін на мир ?
каким боком к нашей стране вообще ты тут? решай за канаду. наши ВСУ сами разберутся
Бетон , добрий вечір . Ви , того , не перекладайте на Канаду свою відповідальність ..... Раз ви у нашій країні , то прошу до війська .