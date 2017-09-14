thenewepic написав:

fox767676 написав: 2 - крим можно і визнати якщо в пакеті буде приєднання до НАТО 2 - крим можно і визнати якщо в пакеті буде приєднання до НАТО

fox767676 написав: 3 - ніякої демілітарізації що з НАТО, що без. Якщо Без НАТО, то необхідна гіпермілітаризація включно з МБР та ЯЗ 3 - ніякої демілітарізації що з НАТО, що без. Якщо Без НАТО, то необхідна гіпермілітаризація включно з МБР та ЯЗ

detroytred написав: Бо у вас одночасно недурний путло побачив, що неспроможний і має тільки гірші перспективи, і тут же висуває явно несприятні ультиматуми, як коли він під Києвом стояв. Бо у вас одночасно недурний путло побачив, що неспроможний і має тільки гірші перспективи, і тут же висуває явно несприятні ультиматуми, як коли він під Києвом стояв.

не думаю, що для НАТО необхідне саме офіційне визнання. Західна Німеччина не визнавала офіційно Східну, але це не завадило прийняти її в НАТО. Інша справа, що у разі приєднання до НАТО доведеться відмовитись від ідеї військового повернення анексованих територій, але це ціна, яку можна сплатити.існує єдиний варіант, коли допустима демілітаризація - залізна гарантія від сторонньої ядерної держави. Але це чисто теоретична річ, тому що, звісно, таку гарантію ніхто не дасть. Тому залишається або НАТО, або формально поза дією пʼятої статті, проте без обмеження співробітництва і отримання допомоги від країн блоку. Своїми ресурсами ми не витягнемо, тому співпрацювати треба буде обовʼязково.не розумію, хто такі "ви". Я ні про що таке не згадував, всього лише писав, що якщо йти на поступки, то ворог все продумав і не дасть "шпаринок", через які ми його надуримо.Тож треба якраз не повторювати помилок з Мінськими, коли ми по факту підписали невигідні умови, але не виконували їх. Так, це виграло нам час, але результат відомий. Тож на переговорах треба підписувати речі, які можна буде виконати, і там не має бути "зради". Я в попередніх своїх повідомленнях навів 4 основні пункти, які усувають "зраду". Якщо буде підписано інше, то це буде лише Мінськ-3, після якого треба буде покидати країну, бо ми або зразу будемо під російським чоботом, або наступний напад буде майже гарантованим.Щодо того, чим саме була сьогоднішня пропозиця пуйла - не знаю. Є два варіанти:1) це такі початкові найжорсткіші умови, відповідь на наше "кордони 91 року", але в процесі переговорів можливо домовитися до компромісу, коли ми не звільняємо прямо зараз територій, але отримуємо певну гарантію, що росія вже не зможе захопити нові у майбутньому.2) пуйло абслютно впевнений, що зможе досягти своєї цілі, йому переговори не потрібні, влаштує тільки капітуляція України.Я не знаю, який з двох варіантів істинний, просто не знаю, до закулісних перемовин у мене доступу нема.