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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 14 чер, 2024 22:24
detroytred написав: fox767676 написав:detroytred
Для НАТО потрібен профіцит військових ресурсів над потенційними ризиками.
І без формальної перемоги, без українського прапору в Ялті, якщо арсенали України будуть забиті іноземними та власними ракетами на 500-1000-2000 км, та віськовий вишкіл пройде 90% та більше українських чоловіків 20-45, то це буде непогане придюання для НАТО. Якщо ж до того будуть врегульовані територіальні суперечки, то це додатковий +
Гадаю що у 90-х Україна була значно привабливішою для НАТО, ніж після євроінтеграційних реформ нульових
А навіщо тоді те НАТО Україні?)))
Мати зобов'язання захищати якусь Прибалтику?
Тоді краще співчувати і допомагати Прибалтиці. Зброєю трошки))
І перейматися збереженням своїх арсеналів. Як зараз деякі партнери.
Ну чогось технлогічна Швеція та мілітаризована Фінляндія ̶п̶і̶ш̶л̶и̶ побігли до НАТО.
Разом вони не слабкіші за Україну.
Довго в режимі гіпермілітаризації постмодернове суспільство жити не захоче.
Південна Корея стогне потроху від такого.
Долучення до колективної безпеки дозволить трохи розслабитися
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Додано: П'ят 14 чер, 2024 22:32
detroytred написав: fox767676 написав:detroytred
Для НАТО потрібен профіцит військових ресурсів над потенційними ризиками.
І без формальної перемоги, без українського прапору в Ялті, якщо арсенали України будуть забиті іноземними та власними ракетами на 500-1000-2000 км, та віськовий вишкіл пройде 90% та більше українських чоловіків 20-45, то це буде непогане придюання для НАТО. Якщо ж до того будуть врегульовані територіальні суперечки, то це додатковий +
Гадаю що у 90-х Україна була значно привабливішою для НАТО, ніж після євроінтеграційних реформ нульових
А навіщо тоді те НАТО Україні?)))
Мати зобов'язання захищати якусь Прибалтику?
Тоді краще співчувати і допомагати Прибалтиці. Зброєю трошки))
І перейматися збереженням своїх арсеналів. Як зараз деякі партнери.
А що в Україні є фінансові ресурси і достатні військові виробництва щоб забити СВОЇ арсенали необхідною кількістю зброї?
Немає
Тоді й виходить
Нормальний традиційний розподіл праці
Від кожного по тому що він може найЕФЕКТИВНІШЕ для всіх надати
Від нас-мотивованих військових( бажано щоб їм ще й НАТО доплачувало в мирний час а не Україна за 100% свого кошту утримувала надлишкових 0,3-0,5 млн армії)
Від технологічного заходу -запаковування НАШИХ АРСЕНАЛІВ-СВОЄЮ зброєю.
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Додано: П'ят 14 чер, 2024 22:33
fox767676 написав:
Довго в режимі гіпермілітаризації постмодернове суспільство жити не захоче.
Тоді згоден.
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Додано: П'ят 14 чер, 2024 22:37
budivelnik написав:
Від кожного по тому що він може найЕФЕКТИВНІШЕ для всіх надати
Від нас-мотивованих військових( бажано щоб їм ще й НАТО доплачувало в мирний час а не Україна за 100% свого кошту утримувала надлишкових 0,3-0,5 млн армії)
Від технологічного заходу -запаковування НАШИХ АРСЕНАЛІВ-СВОЄЮ зброєю.
це перетворення країни на суцільне ПВК
як зараз, як у козаччину
сама нижня ланка у харчовому ланцюжку
нічим крім анексіею , як і у минулі часи, це не закінчиться
продадуть козачків у кріпачки сусідам по договорнячку, а власних набоїв нема
Востаннє редагувалось fox767676
в П'ят 14 чер, 2024 22:39, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 14 чер, 2024 22:38
budivelnik написав: detroytred написав: fox767676 написав:detroytred
Для НАТО потрібен профіцит військових ресурсів над потенційними ризиками.
І без формальної перемоги, без українського прапору в Ялті, якщо арсенали України будуть забиті іноземними та власними ракетами на 500-1000-2000 км, та віськовий вишкіл пройде 90% та більше українських чоловіків 20-45, то це буде непогане придюання для НАТО. Якщо ж до того будуть врегульовані територіальні суперечки, то це додатковий +
Гадаю що у 90-х Україна була значно привабливішою для НАТО, ніж після євроінтеграційних реформ нульових
А навіщо тоді те НАТО Україні?)))
Мати зобов'язання захищати якусь Прибалтику?
Тоді краще співчувати і допомагати Прибалтиці. Зброєю трошки))
І перейматися збереженням своїх арсеналів. Як зараз деякі партнери.
А що в Україні є фінансові ресурси і достатні військові виробництва щоб забити СВОЇ арсенали необхідною кількістю зброї?
Немає
Тоді й виходить
Нормальний традиційний розподіл праці
Від кожного по тому що він може найЕФЕКТИВНІШЕ для всіх надати
Від нас-мотивованих військових( бажано щоб їм ще й НАТО доплачувало в мирний час а не Україна за 100% свого кошту утримувала надлишкових 0,3-0,5 млн армії)
Від технологічного заходу -запаковування НАШИХ АРСЕНАЛІВ-СВОЄЮ зброєю.
Ну ми ж розглядали нереальний для сьогодення сценарій.
Бо поки і запаковування наших арсеналів західною зброєю не світить. Ледве для стримування ворога надають.
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Додано: П'ят 14 чер, 2024 22:46
fox767676 написав:
це перетворення країни на суцільне ПВК
Так якщо відверто і прямо говорити -- саме така функція нам і відведена. Країна фортеця на кордоні Заходу з Азією буде.
Чи технопарків набудують?
Хоча на наступному етапі глобалізації, коли будуть об'єднуватися Захід з Азією, Україна розквітне, стане а-ля черговий тигр економічного росту. Крутіше Сінгапуру.
Потім...
З.и. якщо не брешуть, то Маску надають 52 млрд.дол.
І порівняйте - 50 млрд. Україні на війну.
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Додано: П'ят 14 чер, 2024 22:49
Західні друзі ніколи не дадуть ракети на 500+км
Їх доведеться робити самим
Доведеться поважати інженерів
Вчити фізику, математику, логіку у школі
Робити з сучасних українців людей та громадян
Вчитися брати на себе відповідальеість за долю себе та країни
Найманцями, солдатами, сержантами під керівництвом інших націй мені здавалось всі побули, тому дивно читати те що я тут бачу
Востаннє редагувалось fox767676
в П'ят 14 чер, 2024 22:51, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 14 чер, 2024 22:50
thenewepic написав: fox767676 написав:
2 - крим можно і визнати якщо в пакеті буде приєднання до НАТО
не думаю, що для НАТО необхідне саме офіційне визнання. Західна Німеччина не визнавала офіційно Східну, але це не завадило прийняти її в НАТО. Інша справа, що у разі приєднання до НАТО доведеться відмовитись від ідеї військового повернення анексованих територій, але це ціна, яку можна сплатити.
fox767676 написав:
3 - ніякої демілітарізації що з НАТО, що без. Якщо Без НАТО, то необхідна гіпермілітаризація включно з МБР та ЯЗ
існує єдиний варіант, коли допустима демілітаризація - залізна гарантія від сторонньої ядерної держави. Але це чисто теоретична річ, тому що, звісно, таку гарантію ніхто не дасть. Тому залишається або НАТО, або формально поза дією пʼятої статті, проте без обмеження співробітництва і отримання допомоги від країн блоку. Своїми ресурсами ми не витягнемо, тому співпрацювати треба буде обовʼязково.
detroytred написав:
Бо у вас одночасно недурний путло побачив, що неспроможний і має тільки гірші перспективи, і тут же висуває явно несприятні ультиматуми, як коли він під Києвом стояв.
не розумію, хто такі "ви". Я ні про що таке не згадував, всього лише писав, що якщо йти на поступки, то ворог все продумав і не дасть "шпаринок", через які ми його надуримо.
Тож треба якраз не повторювати помилок з Мінськими, коли ми по факту підписали невигідні умови, але не виконували їх. Так, це виграло нам час, але результат відомий. Тож на переговорах треба підписувати речі, які можна буде виконати, і там не має бути "зради". Я в попередніх своїх повідомленнях навів 4 основні пункти, які усувають "зраду". Якщо буде підписано інше, то це буде лише Мінськ-3, після якого треба буде покидати країну, бо ми або зразу будемо під російським чоботом, або наступний напад буде майже гарантованим.
Щодо того, чим саме була сьогоднішня пропозиця пуйла - не знаю. Є два варіанти:
1) це такі початкові найжорсткіші умови, відповідь на наше "кордони 91 року", але в процесі переговорів можливо домовитися до компромісу, коли ми не звільняємо прямо зараз територій, але отримуємо певну гарантію, що росія вже не зможе захопити нові у майбутньому.
2) пуйло абслютно впевнений, що зможе досягти своєї цілі, йому переговори не потрібні, влаштує тільки капітуляція України.
Я не знаю, який з двох варіантів істинний, просто не знаю, до закулісних перемовин у мене доступу нема.
думаю, що пішло "відкриття карт", Пу послав флот до Флориди і ось мої козирі і прикуп, Білий дім і Ко: а ми відключаєм вашу біржу від міжнародної валютної системи ще трохи санкцій, і насипаєм різної допомоги України, а ЄС попри те ЄС наклало додаткові тарифи на імпорт китайських електроавтівок.
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Додано: П'ят 14 чер, 2024 22:54
fox767676 написав:
Західні друзі ніколи не дадуть ракети на 500+км
Їх доведеться робити самим
Доведеться поважати інженерів
Вчити фізику, математику, логіку у школі
Робити з сучасних українців людей та громадян
Вчитися брати на себе відповідальеість за долю себе та країни
Найманцями, солдатами, сержантами під керівництвом інших націй мені здавалось всі побули, тому дивно читати те що я тут бачу
Як ці дивні люди, які просунуть оце все, потраплять до влади?
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Додано: П'ят 14 чер, 2024 22:54
Schmit написав: dr_bastm написав:
Всі хто не бот, але кричав про перемовини - маєте. путін ніякі адекватні рішення не прийме. Він хоче території які навіть не окуповані. Плацдарми на правому березі України. Тотальне роззброєння нас і військовий ріст у них. При тому його солдати воюють в Харківській області, про яку ні слова.
Єдиний плюс, це те що він просить забрати війська ЗСУ з Луганської (!) і Донецької (!) області, на третій рік (!) "сво". Не знаю, як йому там ще в обличчя не плюють
Схоже пуйло просто знає п'ять чи скільки їх там, принципів торгу, перший із яких - проси більше, дадуть менше
. А от чи знає їх Зе, щоб виторгувати нам прийнятне РПВ без виконання таких ганебних вимог?
друге правило, точніше нульове - хто перший називає сумму, той отримує менше, в порівнянні з тим, якби опоненент назвав першим.
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