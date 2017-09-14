fox767676 написав:Західні друзі ніколи не дадуть ракети на 500+км Їх доведеться робити самим Доведеться поважати інженерів Вчити фізику, математику, логіку у школі Робити з сучасних українців людей та громадян Вчитися брати на себе відповідальеість за долю себе та країни Найманцями, солдатами, сержантами під керівництвом інших націй мені здавалось всі побули, тому дивно читати те що я тут бачу
fox767676 написав:це перетворення країни на суцільне ПВК
Так якщо відверто і прямо говорити -- саме така функція нам і відведена. Країна фортеця на кордоні Заходу з Азією буде.
Чи технопарків набудують?
Хоча на наступному етапі глобалізації, коли будуть об'єднуватися Захід з Азією, Україна розквітне, стане а-ля черговий тигр економічного росту. Крутіше Сінгапуру. Потім...
З.и. якщо не брешуть, то Маску надають 52 млрд.дол. І порівняйте - 50 млрд. Україні на війну.
Якщо б Південна Корея вионувала ту роль яка їй відведена, то її б поглинула Північна, і ніякі американські бази їй не допомогли б. на прикладі Південного В'єтнаму. Україна 30 років занадто слухняно виконувала роль яку надиктовував Захід, тому зараз фуйло дозволяє собі те що дозволяє. Треба імпрвізувати , як мінімум
budivelnik Ви, напевно, піраміду дивитись станом на 89 р. Ось тоді були такі цифри 24-25 річних. А там є кнопка старт і доходимо до 01.01.22 і чисельність змінюється. Ну і після цієї дати також ще по факту зменшилась.
fox767676 написав:Західні друзі ніколи не дадуть ракети на 500+км Їх доведеться робити самим Доведеться поважати інженерів Вчити фізику, математику, логіку у школі Робити з сучасних українців людей та громадян Вчитися брати на себе відповідальеість за долю себе та країни Найманцями, солдатами, сержантами під керівництвом інших націй мені здавалось всі побули, тому дивно читати те що я тут бачу
поки що не бачу по з.п. для інженерів
до катарсису свідомості ще далеко, і не факт що буде але без нього Україна приречена
Ukrainian написав:Видання пише, що російські військово-повітряні сили мають понад 50 батарей С-400, тож вони не закінчаться. Але ці батареї марні для воєнних дій Росії в Україні, якщо вони не зможуть витримати українських ракетних атак. Чим більше С-400 росіяни розмістять в Україні, тим більше С-400 вони, вочевидь, втратять.
Forbes зазначає, що "стурбовані майбутнім" російські оглядачі очікують, що попереду — ще гірші атаки. Вони передбачають, що після ударів по батареях ППО "в гру вступить авіація на базі F-16, яка має під крилами широкий спектр боєприпасів".
"Перші F-16 мають прибути в Україну з тижня на тиждень. Не дивуйтеся, якщо ці спритні літаки швидко піднімуться в повітря для завдання ударів по російських базах в Криму. ППО цих об’єктів вже була послідовно знищена ракетами ATACMS", — підсумовує воєнний оглядач видання Девід Екс.
А что такое? Издание специально забыло про С-500, который предназначен для борьбы с ATACAMS? По-моему этот комплекс легко можно спутать и с С-300, и с С-400.
Видимо обозреватель не попадал под наземные ракетные обстрелы С-300 и С-400. Их точность и возможно даже мощность постоянно растут, а число заметно не уменьшается с начала войны.
Кремль знает точно все про F-16. Разведка у них традиционно на высоком уровне. А пиздеж в сми про F-16 играет не всегда за Украину. Особенно тогда, когда нечего противопоставить распространенной вагнеровской оперативной тактике откусывать украинские территории небольшими кусочками. При этом потери кремль основные несет за счет т.н. штурмовиков (многочисленного слабо образованного мяса из числа любителей), оставляя целыми и боеспособными своих военных профессионалов, обеспечивающих беспрерывное дистанционное уничтожение наших солдат и технику.
Что-то у меня пессимистическое настроение сейчас. В Харькове похолодало.
Виявляється що незабули Russia Has Just One S-500 Air-Defense System. It Arrived In Crimea Amid A Storm Of Ukrainian Rockets. Don’t expect fantastic results from the experimental S-500.
Ну то я думаю що після 16 липня і після першого штрафу наш х̶а̶л̶а̶м̶и̶д̶н̶и̶к перекручений фарш почне йорзатись на сраці, здадуть нерви і прийде до тебе з лопатою.. Воно жадібне , більше одного штрафу не витримає
thenewepic написав:........ В стамбульських чорновиках були прописані обмеження не лише на кількість військ, а й на номенклатуру озброєння. Ніякої західної зброї не допускалось, а свої розробки - дозволено лише невеликої дальності. ..........