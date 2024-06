Додано: П'ят 14 чер, 2024 23:05

buratinyo написав: Ukrainian написав: Видання пише, що російські військово-повітряні сили мають понад 50 батарей С-400, тож вони не закінчаться. Але ці батареї марні для воєнних дій Росії в Україні, якщо вони не зможуть витримати українських ракетних атак. Чим більше С-400 росіяни розмістять в Україні, тим більше С-400 вони, вочевидь, втратять.



Forbes зазначає, що "стурбовані майбутнім" російські оглядачі очікують, що попереду — ще гірші атаки. Вони передбачають, що після ударів по батареях ППО "в гру вступить авіація на базі F-16, яка має під крилами широкий спектр боєприпасів".



"Перші F-16 мають прибути в Україну з тижня на тиждень. Не дивуйтеся, якщо ці спритні літаки швидко піднімуться в повітря для завдання ударів по російських базах в Криму. ППО цих об’єктів вже була послідовно знищена ракетами ATACMS", — підсумовує воєнний оглядач видання Девід Екс. Видання пише, що російські військово-повітряні сили мають понад 50 батарей С-400, тож вони не закінчаться. Але ці батареї марні для воєнних дій Росії в Україні, якщо вони не зможуть витримати українських ракетних атак. Чим більше С-400 росіяни розмістять в Україні, тим більше С-400 вони, вочевидь, втратять.зазначає, що "стурбовані майбутнім" російські оглядачі очікують, що попереду — ще гірші атаки. Вони передбачають, що після ударів по батареях ППО "в гру вступить авіація на базі F-16, яка має під крилами широкий спектр боєприпасів".Не дивуйтеся, якщо ці спритні літаки швидко піднімуться в повітря для завдання ударів по російських базах в Криму. ППО цих об’єктів вже була послідовно знищена ракетами ATACMS", — підсумовує воєнний оглядач видання Девід Екс.



А что такое? Издание специально забыло про С-500, который предназначен для борьбы с ATACAMS? По-моему этот комплекс легко можно спутать и с С-300, и с С-400.



Видимо обозреватель не попадал под наземные ракетные обстрелы С-300 и С-400. Их точность и возможно даже мощность постоянно растут, а число заметно не уменьшается с начала войны.



Кремль знает точно все про F-16. Разведка у них традиционно на высоком уровне. А пиздеж в сми про F-16 играет не всегда за Украину. Особенно тогда, когда нечего противопоставить распространенной вагнеровской оперативной тактике откусывать украинские территории небольшими кусочками. При этом потери кремль основные несет за счет т.н. штурмовиков (многочисленного слабо образованного мяса из числа любителей), оставляя целыми и боеспособными своих военных профессионалов, обеспечивающих беспрерывное дистанционное уничтожение наших солдат и технику.



Виявляється що незабулиRussia Has Just One S-500 Air-Defense System. It Arrived In Crimea Amid A Storm Of Ukrainian Rockets.Don’t expect fantastic results from the experimental S-500.У кацапів вона одна і та експериментальна