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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8636863786388639
Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2024 23:31

Тут, ИМХО, явно перегиб, если цель мобилизировать людей, а не заниматься стяжательством.
З 16 липня поштою рекомендованим листом будуть надсилатися повістки, — Міноборони
Приходить рекомендований лист, людина або під підпис отримує, або відмовляється знову ж таки під підпис, повістка вважається доправленою.
Якщо людини не було фізично на місці і повістка повертається, то тоді запускається механізм адміністративного правопорушення.


А если человек в душе или в магазин вышел или в гости пошел? Штраф на десятки тысяч? За что? Реально кто это выдумывает и с какой целью, такое впечатление, что какой-то коллаборант? Не дождались, кладите в ящик и давайте хотя бы неделю срока, если не пришел, тогда уже да, а иначе это, ИМХО, ни в какие ворота.
Есть же уже правила вручения судебных повесток.
https://splf.ua/ru/publications/izmenen ... -sudebnaya
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2024 23:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Вы видели "стамбульские черновики" лично?

чорновики не є секретом, їх за минулий час показували багатьом журналістам. Дивно в 2024 році піддавати сумнівам такі речі.
thenewepic
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2024 23:47

  thenewepic написав:Взагалі, переговори колись доведеться так чи інакше проводити.
Але! Я сформулював 4 пункти, якими в жодному разі не повинна поступитись Україна:

1) Не здавати добровільно ніяких контрольованих нами територій (типу як сьогодні захотів пуйло).
2) Офіційно не визнавати анексію жодної із анексованих територій (у випадку, якщо колись режим на росії впаде, повернути те, від чого добровільно відмовились, буде практично неможливо).
3) В жодному разі не погоджуватись одночасно на позаблоковий стан і на будь-яке обмеження власного військового потенціалу чи можливостей співпраці з іншими державами (зрозуміло, чому).
4) Не погоджуватись на будь-яке російське втручання у внутрішні справи, типу введення російської мови як державної чи заборони якихось особистостей, що не подобаються конкретно росії (це добровільне обмеження суверенітету, поступимось в одному місці - доведеться поступатись потім в інших).

Якщо у вас є ще якісь ідеї, можемо обговорити і їх.

Хорошие предложения.
Но можно уточнить, чем вы тогда готовы поступитися?
И второй вопрос. Вы уже на фронте или готовы пойти на фронт защищать эти пункты?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2024 00:21

  vitaliiangel написав:
  Успіх написав:Марсіанська армія - це суцільний бардак!
Марсіанська армія - це видозмінене сучасне рабство!
требовать от армии ничего нельзя! можно только выполнять
  ЛАД написав:Требуете. И упрекаете в том, что общество изменилось, а армия застыла в 19-20 веке.
"Застыла" она в некоторых отношениях в гораздо более ранних временах.
или это мне нельзя, а успиху можно?

  ЛАД написав:Но общество и армия требуют и от вас.
и от успиха. И шо толку? Успих требования выполняет, а его требования игнорятся. Вы это хотели сказать? Так я это тоже говорю. Пока игнорятся мои-успиха требования, я игнорю требования армии. Хотя бы одно - чёткий срок контракта.

Когда выполните требования армии, как выполняет Успіх, тогда и поговорим о выполнении армией ваших требований.
Главное требование Успіха к армии (а по сути даже не к армии, а к государству) - демобилизация. Он устал и хочет домой. К жене и детям. И его удивляет, почему он должен отдавать долг Родине за миллионы других, которые в это время сидят дома.
Единственная проблема в выполнении этого его требования в том, что другие не хотят выполнить требования государства и армии, а выдвигают различные условия "вот когда..., тогда..."
Простите, не хочу переходить на личности.
Тут два варианта.
1. Или вы спорите ради спора.
2. Или вы, действительно ничего не понимаете. Не знаю, по каким причинам, а домысливать не буду.
Так же, как в вашем ответе об ответственности родителей. Элементарное передёргивание или...? Вы приводите статью "от двух до пяти лет", делая вид или действительно не понимая, что это наказание не за проступки/преступления детей, а за преступления родителей (избиение детей, пренебрежение их здоровьем и т.п.)
Практически не существует бродяжничества, мизерный % убийств и грабежей. Это о том что современные дети в целом умнее, чем были мы с вами в 12-16.

Это, простите, наивность или полная оторванность от реальной жизни? Вы с Марса прилетели? Причём тут "ум"?
И вы слишком верите в "добровольность".
Надеюсь, что если вам всё же придётся попасть в армию, то вы сумеете быстро понять, что этот принцип не всегда работает. Не сумеете, ... Что ж, мне вас будет искренне жаль.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2024 00:30

  vitaliiangel написав:
  Успіх написав:Так отож!!!
Якого куя ВИСМИКУВАТИ з арти ПРОФЕСІЙНИХ СТАРОЖИЛІВ-ФРОНТОВИКІВ???

я до сих пор в шоке. Это как бы министра заставили мыть полы, потому что уборщиц нехватает.

А если пошлют копать вас? На ЛБЗ?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2024 00:42

  vitaliiangel написав:
  Faceless написав:То перечитайте. Там немає такої фрази. Є окрема "has to pay". І десь потім в статті оцінка нанесеної шкоди від Світового банку.

вам не понравилась цифра в 486 которая фигурирует в оценке Мирового банка или то что с фразой "has to pay" её не произнесли? я не вижу проблему с чем вы спорите. Если изложить новость вкратце, её смысл передан верно хоть и не дословно.
G7 finance ministers said Moscow's assets "will remain tied up until Russia pays for the damage it has caused to Ukraine" -- suggesting they could generate profits for a long time to come.

Міністри фінансів Великої сімки заявили, що активи Москви «залишатимуться зв’язаними, доки Росія не заплатить за шкоду, яку вона завдала Україні», — припускаючи, що вони можуть отримувати прибуток протягом тривалого часу.

https://www.barrons.com/news/using-froz ... k-687be651

Пока что всё это только слова. Так же, как видео, кот. вы привели выше, это пока только слова Шарля Мишеля. Пока договорились использовать доходы от замороженных росс. средств. Причём, по вашей же ссылке https://www.cnbc.com/2024/06/14/russia-has-to-pay-g7-taps-moscows-frozen-assets-in-support-of-ukraine.html:
Теперь это предложение должно преодолеть различные юридические препятствия и быть поддержано европейскими государствами, где находится большая часть замороженных российских активов.

Посмотрим, что будет записано в итоговых документах.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2024 00:49

  Успіх написав:.........
Длпйопи, плять!

І це ж військове найвище керівництво таку куйню поре!

Какую?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2024 01:20

  thenewepic написав:
  ЛАД написав:Вы видели "стамбульские черновики" лично?

чорновики не є секретом, їх за минулий час показували багатьом журналістам. Дивно в 2024 році піддавати сумнівам такі речі.

Нигде не видел.
Слышал только рассказы.
P.s. Ваш пост viewtopic.php?p=5737242#p5737242 гораздо трезвее первого. Можно подумать, что разные люди писали.
ЛАД
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  #<1 ... 8636863786388639
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