Додано: Суб 15 чер, 2024 00:21

vitaliiangel написав: Успіх написав: Марсіанська армія - це суцільний бардак!

Марсіанська армія - це видозмінене сучасне рабство! Марсіанська армія - це суцільний бардак!Марсіанська армія - це видозмінене сучасне рабство! требовать от армии ничего нельзя! можно только выполнять

ЛАД написав: Требуете. И упрекаете в том, что общество изменилось, а армия застыла в 19-20 веке.

"Застыла" она в некоторых отношениях в гораздо более ранних временах. Требуете. И упрекаете в том, что общество изменилось, а армия застыла в 19-20 веке."Застыла" она в некоторых отношениях в гораздо более ранних временах. или это мне нельзя, а успиху можно?



ЛАД написав: Но общество и армия требуют и от вас. Но общество и армия требуют и от вас. и от успиха. И шо толку? Успих требования выполняет, а его требования игнорятся. Вы это хотели сказать? Так я это тоже говорю. Пока игнорятся мои-успиха требования, я игнорю требования армии. Хотя бы одно - чёткий срок контракта. требовать от армии ничего нельзя! можно только выполнятьили это мне нельзя, а успиху можно?и от успиха. И шо толку? Успих требования выполняет, а его требования игнорятся. Вы это хотели сказать? Так я это тоже говорю. Пока игнорятся мои-успиха требования, я игнорю требования армии. Хотя бы одно - чёткий срок контракта.

Практически не существует бродяжничества, мизерный % убийств и грабежей. Это о том что современные дети в целом умнее, чем были мы с вами в 12-16.

Когда выполните требования армии, как выполняет, тогда и поговорим о выполнении армией ваших требований.Главное требованиек армии (а по сути даже не к армии, а к государству) - демобилизация. Он устал и хочет домой. К жене и детям. И его удивляет, почему он должен отдавать долг Родине за миллионы других, которые в это время сидят дома.Единственная проблема в выполнении этого его требования в том, что другие не хотят выполнить требования государства и армии, а выдвигают различные условия "вот когда..., тогда..."Простите, не хочу переходить на личности.Тут два варианта.1. Или вы спорите ради спора.2. Или вы, действительно ничего не понимаете. Не знаю, по каким причинам, а домысливать не буду.Так же, как в вашем ответе об ответственности родителей. Элементарное передёргивание или...? Вы приводите статью "", делая вид или действительно не понимая, что это наказание не за проступки/преступления детей, а за преступления родителей (избиение детей, пренебрежение их здоровьем и т.п.)Это, простите, наивность или полная оторванность от реальной жизни? Вы с Марса прилетели? Причём тут "ум"?И вы слишком верите в "добровольность".Надеюсь, что если вам всё же придётся попасть в армию, то вы сумеете быстро понять, что этот принцип не всегда работает. Не сумеете, ... Что ж, мне вас будет искренне жаль.