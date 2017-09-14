ЛАД написав:Но можно уточнить, чем вы тогда готовы поступитися?
тим, що не належить до цих пунктів, там ще залишається поле для компромісу.
ЛАД написав:Вы уже на фронте или готовы пойти на фронт защищать эти пункты?
я не на фронті, як і ви, тому не треба маніпуляцій. Щодо захисту - якщо і є що захищати, то саме ці пунткти, бо інакше можна було прийняти капітуляцію на початку 22 року і мали б такий самий результат, але без тих жертв, що сталися після.
ЛАД написав:Ваш пост viewtopic.php?p=5737242#p5737242 гораздо трезвее первого. Можно подумать, что разные люди писали
не знаю, чому у вас виникло таке відчуття, адже між постами нема жодних протиріч.
Унаслідок проведеного обміну Україна повернула тіла 254 загиблих військовослужбовців. В Росію повернули 32 тіла. Востаннє аналогічний обмін проводився між Україною й РФ 31 травня. Тоді Україні повернули тіла 212 загиблих, а російська сторона отримала 45 тіл російських військовослужбовців.
До того подібний обмін відбувся у квітні. Тоді Київ поверув 99 тіл загиблих оборонців, а Москва отримала 23 тіла.
ЛАД написав:Но можно уточнить, чем вы тогда готовы поступитися?
тим, що не належить до цих пунктів, там ще залишається поле для компромісу.
Честно говоря, если принять эти 4 пункта, то никакого поля не вижу.
ЛАД написав:Вы уже на фронте или готовы пойти на фронт защищать эти пункты?
я не на фронті, як і ви, тому не треба маніпуляцій. Щодо захисту - якщо і є що захищати, то саме ці пунткти, бо інакше можна було прийняти капітуляцію на початку 22 року і мали б такий самий результат, але без тих жертв, що сталися після.
Да, мы с вами не на фронте. Но проблема именно в этом - многие говорят о таких непримиримых пунктах, но явно недостаточное количество готово ради этого идти на фронт.
Послушал на высокой скорости Путина https://www.youtube.com/watch?v=8Nhita3Qi-s. Он там изложил всю историю конфликта, начиная с Майдана. В том числе и о мартовских 2022 г. переговорах. Когда надо, врёт как дышит. К сожалению, всё это мало похоже на готовность к переговорам. Требует вывода наших войск с территории Запорожской и Херсонской областей и только после этого готов приступить к переговорам. Правда, "незамедлительно". Но требование предварительного вывода наших войск это явно не о переговорах, а о капитуляции. Естественно, я не могу судить, насколько он готов к каким-то уступкам и готов ли вообще, но переговоры, скорее всего, вести придётся. Хотя бы для того, чтобы страны "глобального Юга" не обвиняли нас в нежелании мирного решения. Я бы ход таких переговоров широко освещал. Но я не дипломат, утверждать не буду. В 2022 условия для переговоров были явно лучше.
P.s. Сейчас он утверждает, что основная цель "СВО" (слово война он, по-прежнему, не произносит) была Донбасс и Мариуполь и укрепление связи с Крымом - получение сухопутного коридора (сервитут). Об этом на 49-51 мин.
довго та з пристрастю вмовляти у ТЦК кастетом та палицею(майже як одеських лікарів) винайти новий квантовий двигун для термоядр'ьоного гвінтокрила, що у змозі бомбити Чіту та УланУде за 5секунд після старту, то на другий тиждень вмовлянь по пиці він накреслить його чертежі абсолютно безкоштовно, у максімумі кастрюлю перловки на машинній олії витрати становлять, та бідон компоту.
Барабашова біля туалету художнього ліцею так малювати вчили. Він знає такі методи, Малювати він правда не став, але гірше не стало - він і до цього не малював. 😀 Зате саме там підлітком він повністю усвідомив свою статеву орієнтацією, назавжди отримавши поганялу «райдужна чолка» . З роками наш «пузир» з пухліими щічками виріс в справжню пасивну свиноматку, яка мріє про ганійця з 10 дюймами, про що неодноразово натякав тут. Вершиною стало те, що він нарешті скористався війною, відправив дружину в Мюнхен і тепер може вільно по ночам проводити час в міцних обіймав . Після цього щоночі на нього находить натхнення писати про свої враження на фінансовому форумі.
Фінансово це барабашову обходиться небагато: він бере в охапку штучну шубу і йде ( ну як «йде», котиться) на пошуки різносторонніх вражень . Половина чорношкірих студентів Дніпра вже в таких шубах ходить.
hxbbgaf написав:Тут, ИМХО, явно перегиб, если цель мобилизировать людей, а не заниматься стяжательством.
З 16 липня поштою рекомендованим листом будуть надсилатися повістки, — Міноборони Приходить рекомендований лист, людина або під підпис отримує, або відмовляється знову ж таки під підпис, повістка вважається доправленою. Якщо людини не було фізично на місці і повістка повертається, то тоді запускається механізм адміністративного правопорушення.
А если человек в душе или в магазин вышел или в гости пошел? Штраф на десятки тысяч? За что? Реально кто это выдумывает и с какой целью, такое впечатление, что какой-то коллаборант? Не дождались, кладите в ящик и давайте хотя бы неделю срока, если не пришел, тогда уже да, а иначе это, ИМХО, ни в какие ворота. Есть же уже правила вручения судебных повесток. https://splf.ua/ru/publications/izmenen ... -sudebnaya
До 16 липня ви самостійно маєте прийти в воєнкомат та стати на облік. Якщо не прийшли то штраф автоматом. І навіть якщо сьогодні ви прийдете в воєнкомат всеодно поставлять штраф. Так як ви ЗОБОВЯЗАНІ були САМОСТІЙНО оновити свої дані в воєнкоматі в 18 та 27 років, А також САМОСТІЙНО вказувати дані про зміни вашого статусу та місця проживання та інші контактні дані.