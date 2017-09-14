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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 86398640864186428643>
Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2024 08:21

Опять про питуна, мысли мои поэтому без ссылок.

То что через 2,5 года он просит Украину вывести войска с Донецкой области это поражение. Донецкая обл не такая уж и огромная, чтобы при наличии доказанного перевеса в технике 1/3 (по авиации имхо 1/50) её не захватить.

Далее, имея горький опыт он продолжает наступать на те же грабли, требуя Херсонскую и Запорожскую область в админ.границах ЗНАЯ, что эти требования невыполнимы. Де факто признавая, что победить -завоевать полностью 4 области он тоже не может. Какой то сюр так обгадиться . Впрочем ему не привыкать. Через 2 года он снова попросит то же самое?

Можно было бы объявить победой коридор в Крым и предложить остановиться на текущих границах. То что Украина выйдет на границы 2022 военным путём вероятность 0,00001% Поэтому такая победа для его режима относительно прочная. Для внутреннего потребления можно говорить "Украина отказалась от супер предложения, поэтому сво продолжается".

Никаких планов у русских нет, поэтому завоевания не стоят потраченных средств и усилий. Либо цели войны лежат совсем в другой плоскости. Например, выгнать с рф все западные компании и продать их бизнес за копейки китайцам.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Суб 15 чер, 2024 08:25, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2024 08:24

ЛАД ціллю було перетворити нас в маріонетку як Білорусь, посадивши Яника в крісло президента, але не вийшло
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2024 08:36

Whether the new security agreement will fundamentally change the situation is unclear. The pact contains only pledges to work with Congress to secure additional military assistance, a task that may prove arduous given the Republican objections that delayed the passage of a multibillion-dollar arms package for months earlier this year.

What’s more, the new agreement can be terminated by either party, meaning that former President Donald J. Trump, who has repeatedly expressed his opposition to continued support for Ukraine, could abandon the deal if he defeats Mr. Biden in November’s election and returns to office next year.

In Kyiv, the Ukrainian capital, residents expressed skepticism about the various deals signed between Ukraine and its Western allies.

“It’s not clear exactly what the security agreements will give us, when they will come into effect, or if it’s just a communication effort,” said one resident, Ihor Kalashnyk. “Overall, what do they mean? What do they provide? No one understands.”

https://www.nytimes.com/2024/06/14/worl ... y-aid.html


vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2024 09:06

  Волинь написав:
  hxbbgaf написав:Тут, ИМХО, явно перегиб, если цель мобилизировать людей, а не заниматься стяжательством.
З 16 липня поштою рекомендованим листом будуть надсилатися повістки, — Міноборони
Приходить рекомендований лист, людина або під підпис отримує, або відмовляється знову ж таки під підпис, повістка вважається доправленою.
Якщо людини не було фізично на місці і повістка повертається, то тоді запускається механізм адміністративного правопорушення.


А если человек в душе или в магазин вышел или в гости пошел? Штраф на десятки тысяч? За что? Реально кто это выдумывает и с какой целью, такое впечатление, что какой-то коллаборант? Не дождались, кладите в ящик и давайте хотя бы неделю срока, если не пришел, тогда уже да, а иначе это, ИМХО, ни в какие ворота.
Есть же уже правила вручения судебных повесток.
https://splf.ua/ru/publications/izmenen ... -sudebnaya

До 16 липня ви самостійно маєте прийти в воєнкомат та стати на облік.
Якщо не прийшли то штраф автоматом.
І навіть якщо сьогодні ви прийдете в воєнкомат всеодно поставлять штраф.
Так як ви ЗОБОВЯЗАНІ були САМОСТІЙНО оновити свої дані в воєнкоматі в 18 та 27 років, А також САМОСТІЙНО вказувати дані про зміни вашого статусу та місця проживання та інші контактні дані.

Речь в моем посте не об этом. Да и то, что вы пишете, незаконно. Сейчас понятно, но начислять штрафы за то, что было много лет назад, никто не имеет права. Вам неизвестно о сроке давности административных правонарушений - 3 месяца? Штрафовать за довоенные поголовные админнарушения, за которые были тогда штрафы от 0 до 51 гривны, которые были поголовны и совершались часто из-за невыполнения своих обязанностей самим военкоматами? Срока давности админ. правонарушений никто не отменял и не может задним числом, как и упоминавшуюся уже здесь 58-ю статью Конституции. К тому же, где, вообще, написано, что надо было обновлять в 27, особенно, если закончил вуз в 21 и после этого никто никуда не вызывал, как всегда бывало, или бывало такое, что непригодные в мирное время сами приходили в военкоматы, а их просто отказывались ставить на учет по новому месту проживания? Вас не пинали как футбольный мяч? Вам повезло! Пишете какую-то ахинею.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2024 09:17

  detroytred написав:
Популярність посад у війську дуже відрізняється одна від одної.
"У нас на штабні посади конкурс, здається, 70 людей. Черга стоїть. На другому місці — IT, на третьому — БпЛА, на четвертому — прес-служба. На десятому — піхота"
Так тоді я не уявляю, як туди пересічний потрапити може)))

вакансії даж на майорських. Заповненість відсотків 60. на ткп трохи вище ,мож 70.
Але це вище ніж в середньому.
Тепер по бпла. була рота , неповна.
стало...
не скажу) бо то воєнна тайна. намєкну- втрати чуть менші ніж по піхоті, :lol:
Але тепер це батальйон!
Все решта -донори для піхоти і бпла. Включаючи штаб і медроту .
тіки связістів заборонили нарешті на позиції відправляти,
а до того пару місяців вони були кручє розвідроти. :shock:
Banderlog
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2024 09:18

  detroytred написав:
  Бетон написав:❗️Українські чоловіки щодня все зухваліше штурмують західний кордон, – Демченко

«‎На жаль, спроби продовжуються, щодня ми фіксуємо таких осіб. Не варто називати їх ухилянтами, вони першочергово є порушниками держкордону»

За словами речника ДПСУ, частина таких чоловіків навіть не підпадає під мобілізацію, їм менше 25 років, але їм всеодно заборонено виїжджати з країни.

Юнаки тікають від кращого життя. Тю дурні

Замість зерна - 41 «пасажир»: на Одещині прикордонники у фурі знайшли схованих ухилянтів (ФОТО/ВІДЕО)
14 червня, 2024, 14:37
У вантажівці були чоловіки з 12 регіонів країни
https://varta1.com.ua/news/zamist-zerna ... 81955.html

От хто б повірив в отаке два роки тому?

Мексіка, Сірія, Пакістан, Україна ...
Mimohod
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2024 09:22

  Ukrainian написав:
  katso написав:
  ЛАД написав:Не буду приводить пример мобилизации в Союзе во время ВОВ, но почитайте о мобилизации в Великобритании


Почитал, в 1-ю мировую в Британии ухилянтом был каждый третий - https://en.wikipedia.org/wiki/Draft_eva ... ttmann_3-6
Britain
In January 1916, during World War I, the British government passed a military conscription bill. By July of that year, 30% of draftees had failed to report for service.

Тобто 70% свідомо з’явились коли їх покликали. В Україні такого точно не буде. Британці це законно слухняне суспільство навіть в ті часи, тому і живуть зараз так. А українці живуть так як заслужили.


Вопрос мотивации и справедливого отношения. Была б например справедливая медкомиссия, как по закону, уже б приходило больше. А так власть положила на закон - положили и граждане.
katso
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2024 09:29

  Ukrainian написав:Цікаво чому такі розбіжності в кількостях.
Унаслідок проведеного обміну Україна повернула тіла 254 загиблих військовослужбовців. В Росію повернули 32 тіла.
Востаннє аналогічний обмін проводився між Україною й РФ 31 травня. Тоді Україні повернули тіла 212 загиблих, а російська сторона отримала 45 тіл російських військовослужбовців.
До того подібний обмін відбувся у квітні. Тоді Київ поверув 99 тіл загиблих оборонців, а Москва отримала 23 тіла.
https://www.dw.com/uk/ukraina-i-rosia-o ... l-3816-xml
А що дивного?
Тіла своїх які на підконтрольній території- ми забираємо самі.
Але з моменту початку гарячої фази - ми втратили більше територій ніж відбили - то нічого дивного в тому що тіл наших захисників на окупованих терористами територіях , більше ніж тіл загарбників на деокупованих нами територіях.
З першого січня 2024 агресор захопив 305 км2 наших територій

В 2014-2015 - окупували близько 41 000 км2
2022-2023 - окупували ще 64 600 км 2
В 2023 ми деокупували - 40 000 км2
Зараз під окупацією 68 000 км2
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2024 09:31

  Бетон написав:❗️Українські чоловіки щодня все зухваліше штурмують західний кордон, – Демченко

«‎На жаль, спроби продовжуються, щодня ми фіксуємо таких осіб. Не варто називати їх ухилянтами, вони першочергово є порушниками держкордону»

За словами речника ДПСУ, частина таких чоловіків навіть не підпадає під мобілізацію, їм менше 25 років, але їм всеодно заборонено виїжджати з країни.

Юнаки тікають від кращого життя. Тю дурні

Слава владі!!!
Vadim_
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2024 09:32

Интересно а какой возраст на этой ветке сидит. Захожу почитать иногда её и вижу в 7.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 24.00 сидят одни и те же стратеги военного дела. Что то спорят между собой, что то др. другу доказывают целыми днями. Неужели у Вас нет работы или др.увлечений? Думал зимой людям некуда пойти, отдохнуть, но сейчас лето и сидеть постоянно на ветке про войну..? :roll:
Игорь Алексеевич
 
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