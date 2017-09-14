vitaliiangel написав:То что Украина выйдет на границы 2022 военным путём вероятность 0,00001%
1 Ймовірність вища на 5*10в шостій степені=50% 2 Зараз він вже не може захистити крим від дронів/ракет...Як тільки ППО там буде вибите - він нічого не зможе протиставити Ф16+наша піхота...Тому Крим прийдеться йому здати так само як він здав пів Херсонської в минулому році 3 Так як весь телевізійний шабаш крутився навколо Крим Наш...то втрата Криму приведе до логічного запитання нафіга нам ОРДЛО ( я вже мовчу про Херсонська/Запоріжська...
І от в тому випадку йому прийдеться ставати перед вибором-закусити удила і мобілізувати все і вся...а зараз не 2014 і навіть не 2022...втрата криму дуже підірве його репутацію. або відкочуватись на межі 1991 року і ставати миротворцем, який добився всіх поставлених завдань і не має нічого проти того щоб Україна входила в НАТО + погодиться за рахунок заморожених 300 млрд( які по факту вже не його, хоча й де-юре може за них претендувати)-відшкодувати Україні втрати
ПС ще правда почне вимагати щоб йому повернули кошти витрачені ним в криму...
Britain In January 1916, during World War I, the British government passed a military conscription bill. By July of that year, 30% of draftees had failed to report for service.
Тобто 70% свідомо з’явились коли їх покликали. В Україні такого точно не буде. Британці це законно слухняне суспільство навіть в ті часи, тому і живуть зараз так. А українці живуть так як заслужили.
На початку війни українці і без "покликати" створювали черги під ТЦК, повертались з європ..., та навіть хабарі давали, щоб потрапити в ТРО, а їх закрили в країні і почали всіляко демотивували демонстративною корупцією, бусиками... Некомпетентна влада, замість того, щоб використати цей народний порив - мобілізувати всіх охочих, скористатись ленд-лізом і швидко вигнати ворога, затягнула цю війну на роки.
vitaliiangel написав:Опять про питуна, мысли мои поэтому без ссылок.
То что через 2,5 года он просит Украину вывести войска с Донецкой области это поражение. Донецкая обл не такая уж и огромная, чтобы при наличии доказанного перевеса в технике 1/3 (по авиации имхо 1/50) её не захватить.
Далее, имея горький опыт он продолжает наступать на те же грабли, требуя Херсонскую и Запорожскую область в админ.границах ЗНАЯ, что эти требования невыполнимы. Де факто признавая, что победить -завоевать полностью 4 области он тоже не может. Какой то сюр так обгадиться . Впрочем ему не привыкать. Через 2 года он снова попросит то же самое?
Можно было бы объявить победой коридор в Крым и предложить остановиться на текущих границах. То что Украина выйдет на границы 2022 военным путём вероятность 0,00001% Поэтому такая победа для его режима относительно прочная. Для внутреннего потребления можно говорить "Украина отказалась от супер предложения, поэтому сво продолжается".
Никаких планов у русских нет, поэтому завоевания не стоят потраченных средств и усилий. Либо цели войны лежат совсем в другой плоскости. Например, выгнать с рф все западные компании и продать их бизнес за копейки китайцам.
Доброе утро . Всем Здоровья и Удачи .
А какой может быть у него план ? То что намечалось не получилось , ввиду сопротивления и отважности Украинцев . Теперь" тупину" идти вперед , как в Харькове, это увязнуть в боях . В Сумской тоже , в Запорожской - так там заминированное так , что и свои не пройдут ..... Увязли и ничего не могут сделать .
Кормить , содержать , пополнять - сил может нет . Вот и хочет от нас получить предложения ...... и сразу согласится ..... на любые .
Все это очень наивно и не вызывает даже критики . Я считаю что с получением достаточного военного ресурса есть большая необходимость провести боевую операцию в сторону юга , до Мелитополя . Очень , очень наивно .
Речь в моем посте не об этом. Да и то, что вы пишете, незаконно. Сейчас понятно, но начислять штрафы за то, что было много лет назад, никто не имеет права. Вам неизвестно о сроке давности административных правонарушений - 3 месяца? Штрафовать за довоенные поголовные админнарушения, за которые были тогда штрафы от 0 до 51 гривны, которые были поголовны и совершались часто из-за невыполнения своих обязанностей самим военкоматами? Срока давности админ. правонарушений никто не отменял и не может задним числом, как и упоминавшуюся уже здесь 58-ю статью Конституции. К тому же, где, вообще, написано, что надо было обновлять в 27, особенно, если закончил вуз в 21 и после этого никто никуда не вызывал, как всегда бывало, или бывало такое, что непригодные в мирное время сами приходили в военкоматы, а их просто отказывались ставить на учет по новому месту проживания? Вас не пинали как футбольный мяч? Вам повезло! Пишете какую-то ахинею.
Schmit написав:Некомпетентна влада, замість того, щоб використати цей народний порив - мобілізувати всіх охочих, скористатись ленд-лізом і швидко вигнати ворога, затягнула цю війну на роки.
Есть только два пути окончания войны. Или пуйло или зе ....уйдйт или переизберут или вынесут их с полит. арены. Др. путей на сегодня - нет. Кто то первый из них должен.... Надежда не на оружие, не на партнёров, а на ВРЕМЯ.
Schmit написав:Некомпетентна влада, замість того, щоб використати цей народний порив - мобілізувати всіх охочих, скористатись ленд-лізом і швидко вигнати ворога, затягнула цю війну на роки.
На жаль не все залежало від НАШОЇ влади... Хоча некомпетентність( а точніше враження про власне месіанство) добре напаскудило... Але як я й описував- під тиском зовнішніх негараздів, вчаться навіть генії сучасності з пятьма апостолами... Вже пішли розмови про передачу повноважень ТЦК - ЦНАПАМ... А рекрутингові центри навіть по ОФІЦІЙНІЙ інформації вже забезпечили кожного сьомого мобілізованого в травні (тільки що повернувся з поїздки , на власні очі бачив бувших З/К сьогоднішніх контрактників-враження від цієї категорії у інструкторів які їх готують -дуже позитивні, хлопці молоді/здорові, звичайно не без нальоту жужжання...але повністю адекватні і точно не з під палки) А по заявам дейтройта - на командні посади в ЗСУ черга 70 осіб на місце ( ресурс для штурмової піхоти )
Так що вирулимо.
Востаннє редагувалось budivelnik в Суб 15 чер, 2024 09:56, всього редагувалось 1 раз.
Добро пожаловать в професійні сіськоцмуди, як каже один недосмоктавший трішки у викладацькій університету халамидник.
Тож, якщо ми за 2+ роки стали професійними, тобто стали професіоналами своєї справи - то нас би мали ШАНУВАТИ І ЦІНУВАТИ, а не навпаки?! А натомість, ми не маємо - ні ЧІТКИХ ТЕРМІНІВ!!!! Ні - право вибору!!!
Для НАТО потрібен профіцит військових ресурсів над потенційними ризиками. І без формальної перемоги, без українського прапору в Ялті, якщо арсенали України будуть забиті іноземними та власними ракетами на 500-1000-2000 км, та військовий вишкіл пройде 90% та більше українських чоловіків 20-45, то це буде непогане придбання для НАТО. Якщо ж до того будуть врегульовані територіальні суперечки, то це додатковий + Гадаю що у 90-х Україна була значно привабливішою для НАТО, ніж після євроінтеграційних реформ нульових
Ой, а я ще пам'ятають як нам можновладці казали, що наша зброя не підходить по стандартам НАТО, тому від неї потрібно терміново здихатись. "Да гранаты у него не той системы"
Речь в моем посте не об этом. Да и то, что вы пишете, незаконно. Сейчас понятно, но начислять штрафы за то, что было много лет назад, никто не имеет права. Вам неизвестно о сроке давности административных правонарушений - 3 месяца? Штрафовать за довоенные поголовные админнарушения, за которые были тогда штрафы от 0 до 51 гривны, которые были поголовны и совершались часто из-за невыполнения своих обязанностей самим военкоматами? Срока давности админ. правонарушений никто не отменял и не может задним числом, как и упоминавшуюся уже здесь 58-ю статью Конституции. К тому же, где, вообще, написано, что надо было обновлять в 27, особенно, если закончил вуз в 21 и после этого никто никуда не вызывал, как всегда бывало, или бывало такое, что непригодные в мирное время сами приходили в военкоматы, а их просто отказывались ставить на учет по новому месту проживания? Вас не пинали как футбольный мяч? Вам повезло! Пишете какую-то ахинею.