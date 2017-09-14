Додано: Суб 15 чер, 2024 09:50



Речь в моем посте не об этом. Да и то, что вы пишете, незаконно. Сейчас понятно, но начислять штрафы за то, что было много лет назад, никто не имеет права. Вам неизвестно о сроке давности административных правонарушений - 3 месяца? Штрафовать за довоенные поголовные админнарушения, за которые были тогда штрафы от 0 до 51 гривны, которые были поголовны и совершались часто из-за невыполнения своих обязанностей самим военкоматами? Срока давности админ. правонарушений никто не отменял и не может задним числом, как и упоминавшуюся уже здесь 58-ю статью Конституции. К тому же, где, вообще, написано, что надо было обновлять в 27, особенно, если закончил вуз в 21 и после этого никто никуда не вызывал, как всегда бывало, или бывало такое, что непригодные в мирное время сами приходили в военкоматы, а их просто отказывались ставить на учет по новому месту проживания? Вас не пинали как футбольный мяч? Вам повезло! Пишете какую-то ахинею.







Стаття 38. Строки накладення адміністративного стягнення





Адміністративне стягнення може бути накладено не пізніш як через два місяці з дня вчинення правопорушення, а при триваючому правопорушенні - не пізніш як через два місяці з дня його виявлення







К тому же, где, вообще, написано, что надо было обновлять в 27, особенно, если закончил вуз в 21 и после этого никто никуда не вызывал





Тот случай, когда персонаж за всю жизнь не открыл ни одной книги, ни одного закона, ни одного кодекса, но собирает информационные помои в купе поездов, в чатах, на форумах фупов и тдНаписано. Просто в купе этого не говорили, потому вы и не знаете. Но ведь это ничего не отменяет, правда?