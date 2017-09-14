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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8640864186428643
Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2024 10:01

  Mimohod написав:
  fox767676 написав:detroytred

Для НАТО потрібен профіцит військових ресурсів над потенційними ризиками.
І без формальної перемоги, без українського прапору в Ялті, якщо арсенали України будуть забиті іноземними та власними ракетами на 500-1000-2000 км, та військовий вишкіл пройде 90% та більше українських чоловіків 20-45, то це буде непогане придбання для НАТО. Якщо ж до того будуть врегульовані територіальні суперечки, то це додатковий +
Гадаю що у 90-х Україна була значно привабливішою для НАТО, ніж після євроінтеграційних реформ нульових

Ой, а я ще пам'ятають як нам можновладці казали, що наша зброя не підходить по стандартам НАТО, тому від неї потрібно терміново здихатись. "Да гранаты у него не той системы"

Просто так в НАТУ как мы шли 30 лет, не ходят. Если продавали 5 советских САУ или танков в ЧАД, то надо было на место хоть один Леопард или Цезарь покупать. Пусть была бы маленькая армия, но вооружена по стандартам НАТО. Тогда бы может и взяли.
Ну и стандарты НАТО надо было не на бумаге, а в жизни впроваджувать.

То есть за необновление данных до 16.07 штраф должны успеть выписать до 16.09. Таких штрафов будут единицы.


Вы выделенное не заметили?
Это означает, что когда захотят (заметят) тогда и выпишут.,
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 15 чер, 2024 10:07, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2024 10:02

  Hotab написав:
Якщо про копання… ну взагалі інженерне обладнання позицій завжди було на плечах тих, кому ці позиції. Ви ж наче собі це копаєте?


Тобто капоніри і ЗПС копають і будують пілоти зі штурманами?
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2024 10:04

  Xenon написав:
Після 16 липня повістки в Україні надсилатимуть звичайною поштою, повідомив речник Міноборони

Приходить рекомендований лист, людина або під підпис отримує, або відмовляється, або вона повертається і таким чином знову ж таки вважається, що вона була доправлена.

Якщо людини не було фізично на місці, то тоді запускається механізм адміністративного правопорушення.

Ще місяць,для відтермінування поновлення данних.
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2024 10:05

  detroytred написав:
  fox767676 написав:Західні друзі ніколи не дадуть ракети на 500+км
Їх доведеться робити самим
Доведеться поважати інженерів
Вчити фізику, математику, логіку у школі
Робити з сучасних українців людей та громадян
Вчитися брати на себе відповідальеість за долю себе та країни
Найманцями, солдатами, сержантами під керівництвом інших націй мені здавалось всі побули, тому дивно читати те що я тут бачу

Як ці дивні люди, які просунуть оце все, потраплять до влади?

А потім ще треба зробити їх абсолютно невразливими до куль, ядів і вибухівки.
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2024 10:05

  Vadim_ написав:
  Hotab написав:
Якщо про копання… ну взагалі інженерне обладнання позицій завжди було на плечах тих, кому ці позиції. Ви ж наче собі це копаєте?


Тобто капоніри і ЗПС копають і будують пілоти зі штурманами?

Я бліндаж для себе копав. Викопав лише по пояс, зверху палатка. Але цього вистачило, ліжко і тіло нижче рівня землі, осколки прошили палатку, але нікого не зачепили.
А стоянки робить авіаційний інжбат. Не кривляйтесь.
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2024 10:06

  Vadim_ написав:
  Hotab написав:
Якщо про копання… ну взагалі інженерне обладнання позицій завжди було на плечах тих, кому ці позиції. Ви ж наче собі це копаєте?
Тобто капоніри і ЗПС копають і будують пілоти зі штурманами?
Дивлячись де і коли
В Другу Світову - копали , і маскували власними силами , бо авіація взлітала з польових аереодромів...

Зараз потреби ставити аеродром на відстань в 30 км від лінії фронту немає , тому в тилу аеродроми БУДУЮТЬ тилові служби забезпечення...

А от окоп на нулі ніхто крім піхотинця йому не збудує
Так само як місце для гармати/бтра/міномета чи танка.
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2024 10:21

  detroytred написав:
  fox767676 написав:Західні друзі ніколи не дадуть ракети на 500+км
Їх доведеться робити самим
Доведеться поважати інженерів
Вчити фізику, математику, логіку у школі
Робити з сучасних українців людей та громадян
Вчитися брати на себе відповідальеість за долю себе та країни
Найманцями, солдатами, сержантами під керівництвом інших націй мені здавалось всі побули, тому дивно читати те що я тут бачу

Як ці дивні люди, які просунуть оце все, потраплять до влади?

+++
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2024 10:31

  Hotab написав:
  Vadim_ написав:
  Hotab написав:
Якщо про копання… ну взагалі інженерне обладнання позицій завжди було на плечах тих, кому ці позиції. Ви ж наче собі це копаєте?


Тобто капоніри і ЗПС копають і будують пілоти зі штурманами?

Я бліндаж для себе копав. Викопав лише по пояс, зверху палатка. Але цього вистачило, ліжко і тіло нижче рівня землі, осколки прошили палатку, але нікого не зачепили.

Для себе достатньо окопа , нахіба бліндаж?
  Hotab написав:А стоянки робить авіаційний інжбат. Не кривляйтесь.

Перевертаєте ви, чому гарматник повинен копати іншим траншеї а не інжбат?
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