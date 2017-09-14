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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 86408641864286438644 ... 8646>
Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2024 10:44

  Mimohod написав:
  fox767676 написав:detroytred

Для НАТО потрібен профіцит військових ресурсів над потенційними ризиками.
І без формальної перемоги, без українського прапору в Ялті, якщо арсенали України будуть забиті іноземними та власними ракетами на 500-1000-2000 км, та військовий вишкіл пройде 90% та більше українських чоловіків 20-45, то це буде непогане придбання для НАТО. Якщо ж до того будуть врегульовані територіальні суперечки, то це додатковий +
Гадаю що у 90-х Україна була значно привабливішою для НАТО, ніж після євроінтеграційних реформ нульових

Ой, а я ще пам'ятають як нам можновладці казали, що наша зброя не підходить по стандартам НАТО, тому від неї потрібно терміново здихатись. "Да гранаты у него не той системы"


зухвало брехали покидьки. На 1999 в Україні був натівсько-стандартний Ятаган, а Польща потрапила до НАТО виробляючі репліку Т-72 "Твардий"
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2024 10:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

так он еще и алкоголик
вот такие Родину, жену и дочерей продадут за 100 рублей, китайские бусы и глоток русской водки
Потом бегают по интернету с нечленораздельными предьявами
Как "Таманга" Проспера Мериме
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2024 11:07

  Hotab написав:Вы выделенное не заметили?
Это означает, что когда захотят (заметят) тогда и выпишут.,

Тривале правопорушення - это когда ты его постоянно совершаешь, а не разово когда-то совершил. Так что, похоже, опять мимо. И статью 58 Конституции тут приводили не к месту, когда говорили о молодых силовых пенсионерах (их ведь никто не собирается штрафовать за то, что они не стали на учет, а только требуют стать), а вот штрафовать за то, что было 10 лет назад и возможно, по вине военкомата - это и есть нарушение Конституции и сеньор-помидорство.
Вот я в 16-м году, когда менял прописку, пришел в военкомат на Лебедева в Днепровском районе с листком о непридатности в мирное время, меня на учет никто не поставил, а просто послали. И когда прописывался, тоже сказали, что ничего с военкомата не надо. Так кто виноват?
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2024 11:12

hxbbgaf

Тривале правопорушення - это когда ты его постоянно совершаешь,


Так і є. Живеш з не оновленими даними (або взагалі не на обліку) . Починаючи з 16 липня порушення почнеться і буде тривати. Поки його не припинить хтось. Чи ТЦК, чи система виконання покарань (турма і воші)


их ведь никто не собирается штрафовать за то, что они не стали на учет, а только требуют стать


Експерти з ФУПу сказали?
У мене є штраф за втрату воєнніка в окупованому Херсоні. Я той самий «розовощокий» пенс.

Доречі втрата була більше 2м тому :lol:

Але коли їм стало відомо що я порушник, тоді і виписали.

И когда прописывался, тоже сказали, что ничего с военкомата не надо. Так кто виноват?


З часу оголошення ВС часу було вдосталь прийти і встати.
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 15 чер, 2024 11:41, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2024 11:35

  Ukrainian написав:Цікаво чому такі розбіжності в кількостях.

Унаслідок проведеного обміну Україна повернула тіла 254 загиблих військовослужбовців. В Росію повернули 32 тіла.
Востаннє аналогічний обмін проводився між Україною й РФ 31 травня. Тоді Україні повернули тіла 212 загиблих, а російська сторона отримала 45 тіл російських військовослужбовців.

До того подібний обмін відбувся у квітні. Тоді Київ поверув 99 тіл загиблих оборонців, а Москва отримала 23 тіла.

https://www.dw.com/uk/ukraina-i-rosia-o ... l-3816-xml
по полонених не дивує розбіжність в цифрах?
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2024 12:15

  Дюрі-бачі написав:ЛАД ціллю було перетворити нас в маріонетку як Білорусь, посадивши Яника в крісло президента, але не вийшло

Возможно, и больше.
Но я написал только о его словах.
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2024 12:15

  Волинь написав:
  hxbbgaf написав:Тут, ИМХО, явно перегиб, если цель мобилизировать людей, а не заниматься стяжательством.
З 16 липня поштою рекомендованим листом будуть надсилатися повістки, — Міноборони
Приходить рекомендований лист, людина або під підпис отримує, або відмовляється знову ж таки під підпис, повістка вважається доправленою.
Якщо людини не було фізично на місці і повістка повертається, то тоді запускається механізм адміністративного правопорушення.


А если человек в душе или в магазин вышел или в гости пошел? Штраф на десятки тысяч? За что? Реально кто это выдумывает и с какой целью, такое впечатление, что какой-то коллаборант? Не дождались, кладите в ящик и давайте хотя бы неделю срока, если не пришел, тогда уже да, а иначе это, ИМХО, ни в какие ворота.
Есть же уже правила вручения судебных повесток.
https://splf.ua/ru/publications/izmenen ... -sudebnaya

До 16 липня ви самостійно маєте прийти в воєнкомат та стати на облік.
Якщо не прийшли то штраф автоматом.
І навіть якщо сьогодні ви прийдете в воєнкомат всеодно поставлять штраф.
Так як ви ЗОБОВЯЗАНІ були САМОСТІЙНО оновити свої дані в воєнкоматі в 18 та 27 років, А також САМОСТІЙНО вказувати дані про зміни вашого статусу та місця проживання та інші контактні дані.

А если в военкомате был за две недели до войны, военник уже с цветной фоткой рожи забрал в понедельник 21.02, то что - моих данных у них тоже нет и мне может туда ходить раз в месяц, ну чтоб тыловые крысы там не засыпали от безделья?
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2024 12:17

  Vadim_ написав:
  Hotab написав:Vadim_
Марш спати, синьолоба антилопа

Боже, яке воно кончене... :(

не обижайте нашу фррумную Надю Савченку-Безкутову
Она в поиске
Гормон требует спаривания
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2024 12:17

  Vadim_ написав:
  Hotab написав:Vadim_
Марш спати, синьолоба антилопа

Боже, яке воно кончене... :(
А вы заметили, что когда Н... появляется на ветках форума, то сразу срачь и модератор такое поддерживает. Зачем из хорошего ранее сайта модератор опустил сайт в рейтинге по отношению к др.? :shock:
ХОНО, пока писал здесь уже перешло на др. ветку. :P
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2024 12:20

Игорь Алексеевич не очень понятно вы про какой сайт? форум не основное направление финанс.юа если что.
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