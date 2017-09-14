барабашов написав:

А если в военкомате был за две недели до войны,

туда ходить раз в месяц, ну чтоб тыловые крысы там не засыпали от безделья?

военник уже с цветной фоткой рожи забрал в понедельник 21.02, то что - моих данных у них тоже нет и мне может