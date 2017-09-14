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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 15 чер, 2024 12:27
vitaliiangel написав:
Опять про питуна, мысли мои поэтому без ссылок.
То что через 2,5 года он просит Украину вывести войска с Донецкой области это поражение. Донецкая обл не такая уж и огромная, чтобы при наличии доказанного перевеса в технике 1/3 (по авиации имхо 1/50) её не захватить.
Далее, имея горький опыт он продолжает наступать на те же грабли, требуя Херсонскую и Запорожскую область в админ.границах ЗНАЯ, что эти требования невыполнимы. Де факто признавая, что победить -завоевать полностью 4 области он тоже не может. Какой то сюр так обгадиться . Впрочем ему не привыкать. Через 2 года он снова попросит то же самое?
Можно было бы объявить победой коридор в Крым и предложить остановиться на текущих границах. То что Украина выйдет на границы 2022 военным путём вероятность 0,00001% Поэтому такая победа для его режима относительно прочная. Для внутреннего потребления можно говорить "Украина отказалась от супер предложения, поэтому сво продолжается".
Никаких планов у русских нет, поэтому завоевания не стоят потраченных средств и усилий. Либо цели войны лежат совсем в другой плоскости. Например, выгнать с рф все западные компании и продать их бизнес за копейки китайцам.
Последний абзац верен
Напомню - султан Реджеп качает уже лет пять черноморский газ и продаёт его в ЕС под видом катарского или какой там по трубе мимо Трабзона идёт. Населению и бизнесу квотно бесплатно, под развитие бизнеса - по крайне низкой цене, не как на заправке, где и так дешевле нашего топливо.
Непонятно зачем рассеянцам впарился наш газ с нашего шельфа, но заруба в основном естественно из-за него. Возможно на Ямале их не очень то легко и качается, откуда и нарисовывается банкротство Газпрома. А разведывать запасы Таймыра и Моря Лаптевых, где он тоже есть и норм, наверно дороже, чем зарыть пару млн своих дебилов и просрать полтрлн долларов на денацификацию.
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барабашов
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Додано: Суб 15 чер, 2024 12:38
барабашов от люблять шукати в усьому таємні змови, приховані плани... А насправді за переважною більшістю рішень стоїть чиясь тупість і не вміння прорахувати хоча б на 2 кроки вперед.
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Додано: Суб 15 чер, 2024 12:41
vitaliiangel написав: Hotab написав:
Яйця по 2.50 за штуку.
это сколько их надо сожрать, чтобы сэкономить скажем 100уе на чём то другом? из дешевой клубники, которую тоже много не съешь, вышло отличное вино.
Еда во всем мире сильно выросла. Ее счас нет дешевой нигде.
Особенно парадокс с африканским странами, где 100 дол дикие деньги, а пакет молока длительного - 2 дол, помидоры и картошка 3 доллара .
Оно то понятно, что местные в массе едят другую еду, а молоко козье из баклах на жаре на рынке. И там цена наверное 0.5 дол за литр.
Но все равно такие вещи шокируют.
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Додано: Суб 15 чер, 2024 12:43
UA написав: Hotab написав:
У мене є штраф за втрату воєнніка в окупованому Херсоні. Я той самий «розовощокий» пенс.
Доречі втрата була більше 2м тому
УУУ Сориентировался в ситуации, оставил военник дома.
Взяли бы с военником при пересечении границы, а там написано кого взяли.
В СЗЧ нужно по умному драпать.
Настоящий подполковник.
Суббота, понятно. Сегодня можно всем «вадимничать»
Завтра отоспитесь))
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Додано: Суб 15 чер, 2024 12:45
барабашов написав:А если в военкомате был за две недели до войны,
военник уже с цветной фоткой рожи забрал в понедельник 21.02, то что - моих данных у них тоже нет и мне может туда ходить раз в месяц, ну чтоб тыловые крысы там не засыпали от безделья?
Вот такая у них , б лять , война.
п.с.Так это же Беня , казнокрад и шестёрка КГБ/ФСБ , как и его цырк, которому почемуто дали бронь.
Востаннє редагувалось Vadim_
в Суб 15 чер, 2024 13:07, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Суб 15 чер, 2024 12:51
Hotab написав: vitaliiangel написав: Hotab написав:
Яйця по 2.50 за штуку.
это сколько их надо сожрать, чтобы сэкономить скажем 100уе на чём то другом? из дешевой клубники, которую тоже много не съешь, вышло отличное вино.
Еда во всем мире сильно выросла. Ее счас нет дешевой нигде.
Особенно парадокс с африканским странами, где 100 дол дикие деньги, а пакет молока длительного - 2 дол, помидоры и картошка 3 доллара .
Оно то понятно, что местные в массе едят другую еду, а молоко козье из баклах на жаре на рынке. И там цена наверное 0.5 дол за литр.
Но все равно такие вещи шокируют.
європейська імпортована їжа завжди коштувала шалені гроші, на приклад в Луанді місцеві болгарські перці коштували десь 1,5-2,0 дол/кг (маленькі не стиглі, покручені), а супермаркеті(типу нашого Сільпо) в навіть не в центрі місті(а 500м від ворот порту)-є чудові (і червоні , і жовті) па 17дол/кг, яловичина 18-20 дол/кг ( філе), і було реально дивно бачити коли молода (стильно вдягнена) місцева паночна затоварила тячку десь на 500-600 дол різними продуктами, а ми (при бюджеті 8,50 дол на день) купили тільки місцеві арбузи (десь 150кг по 1,5 дол/кг), бо на інше тільки подивилися (молоко, так від 2,0дол за тетропак), так це 2008-2009 рік...сьогодні мабуть +50(60)% до тих цін
колись (у 1996-2005) купували лобстери у рибалок в порту по 5-6дол/кг, але вже у 2008-2010 ціна була 15+ дол/кг
Востаннє редагувалось prodigy
в Суб 15 чер, 2024 12:54, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 15 чер, 2024 12:52
vitaliiangel написав:
Опять про питуна, мысли мои поэтому без ссылок.
То что через 2,5 года он просит Украину вывести войска с Донецкой области это поражение.
........
Если вы сели играть... пусть в покер и хотели выиграть миллион, а выиграли всего 100 тыс., это проигрыш?
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Додано: Суб 15 чер, 2024 12:56
Теперь понятно стратегия переговоров, которые рано или поздно состоятся, хотя они идут рабочими группами и не прекращаются.
пуйло нужна Донецкая, Луганская, Херсонская и Запорожская обл. и Крым. Значит Харьков ему не нужен. Будет Харьков, как торг взамен на что то из этого. Вывожу войска из Харькова, но в замен оставляю Крым, Донбасс 100% и будет торг что ещё забрать - Запорожскую или Херсонскую.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Суб 15 чер, 2024 12:59
Игорь Алексеевич написав:
Теперь понятно стратегия переговоров, которые рано или поздно состоятся, хотя они идут рабочими группами и не прекращаются.
пуйло нужна Донецкая, Луганская, Херсонская и Запорожская обл. и Крым. Значит Харьков уму не нужен. Будет Харьков, как торг взамен на что то из этого. Вывожу войска из Харькова, но в замен оставляю Крым, Донбасс 100% и будет торг что ещё забрать - Запорожскую или Херсонскую.
Ну наконец все прояснилось.
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Hotab
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Додано: Суб 15 чер, 2024 13:09
prodigy
бо на інше тільки подивилися (молоко, так від 2,0дол за тетропак), так це 2008-2009 рік...сьогодні мабуть +50(60)% до тих цін
Молоко так і є. Від 2-х
Але якимось чином по лінії ООН для своїх працівників є опція і молоко по 0.9, і соки кіпрські (гарної якості) по 0.9 , і українська кура по 3 дол, і польська свинина вже варено-копчена по 5-6 дол.
Але оонія дивна країна. Американські гроші там ніхто не рахує. Були випадки, коли везли в віддалений оонівський кемп зі столиці 2 т літрів води (по 1.5л) в ящиках, так спалили 4 тис літрів керосу. Це я не рахую роботу логістичних служб , оплата послуг авіакомпанії (близько 30 тис дол в день один вертоліт) . А продаватись ця вода буде по 5 дол за ящик (12 бутилок, або 18 літрів).
Також я не згадую про те, що доцільність перебування там цього кемпу взагалі під сумнівом.
Востаннє редагувалось Hotab
в Суб 15 чер, 2024 13:12, всього редагувалось 1 раз.
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