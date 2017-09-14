vitaliiangel написав:Опять про питуна, мысли мои поэтому без ссылок.
То что через 2,5 года он просит Украину вывести войска с Донецкой области это поражение. Донецкая обл не такая уж и огромная, чтобы при наличии доказанного перевеса в технике 1/3 (по авиации имхо 1/50) её не захватить.
Далее, имея горький опыт он продолжает наступать на те же грабли, требуя Херсонскую и Запорожскую область в админ.границах ЗНАЯ, что эти требования невыполнимы. Де факто признавая, что победить -завоевать полностью 4 области он тоже не может. Какой то сюр так обгадиться . Впрочем ему не привыкать. Через 2 года он снова попросит то же самое?
Можно было бы объявить победой коридор в Крым и предложить остановиться на текущих границах. То что Украина выйдет на границы 2022 военным путём вероятность 0,00001% Поэтому такая победа для его режима относительно прочная. Для внутреннего потребления можно говорить "Украина отказалась от супер предложения, поэтому сво продолжается".
Никаких планов у русских нет, поэтому завоевания не стоят потраченных средств и усилий. Либо цели войны лежат совсем в другой плоскости. Например, выгнать с рф все западные компании и продать их бизнес за копейки китайцам.
Последний абзац верен Напомню - султан Реджеп качает уже лет пять черноморский газ и продаёт его в ЕС под видом катарского или какой там по трубе мимо Трабзона идёт. Населению и бизнесу квотно бесплатно, под развитие бизнеса - по крайне низкой цене, не как на заправке, где и так дешевле нашего топливо. Непонятно зачем рассеянцам впарился наш газ с нашего шельфа, но заруба в основном естественно из-за него. Возможно на Ямале их не очень то легко и качается, откуда и нарисовывается банкротство Газпрома. А разведывать запасы Таймыра и Моря Лаптевых, где он тоже есть и норм, наверно дороже, чем зарыть пару млн своих дебилов и просрать полтрлн долларов на денацификацию.
это сколько их надо сожрать, чтобы сэкономить скажем 100уе на чём то другом? из дешевой клубники, которую тоже много не съешь, вышло отличное вино.
Еда во всем мире сильно выросла. Ее счас нет дешевой нигде. Особенно парадокс с африканским странами, где 100 дол дикие деньги, а пакет молока длительного - 2 дол, помидоры и картошка 3 доллара . Оно то понятно, что местные в массе едят другую еду, а молоко козье из баклах на жаре на рынке. И там цена наверное 0.5 дол за литр. Но все равно такие вещи шокируют.
это сколько их надо сожрать, чтобы сэкономить скажем 100уе на чём то другом? из дешевой клубники, которую тоже много не съешь, вышло отличное вино.
Еда во всем мире сильно выросла. Ее счас нет дешевой нигде. Особенно парадокс с африканским странами, где 100 дол дикие деньги, а пакет молока длительного - 2 дол, помидоры и картошка 3 доллара . Оно то понятно, что местные в массе едят другую еду, а молоко козье из баклах на жаре на рынке. И там цена наверное 0.5 дол за литр. Но все равно такие вещи шокируют.
європейська імпортована їжа завжди коштувала шалені гроші, на приклад в Луанді місцеві болгарські перці коштували десь 1,5-2,0 дол/кг (маленькі не стиглі, покручені), а супермаркеті(типу нашого Сільпо) в навіть не в центрі місті(а 500м від ворот порту)-є чудові (і червоні , і жовті) па 17дол/кг, яловичина 18-20 дол/кг ( філе), і було реально дивно бачити коли молода (стильно вдягнена) місцева паночна затоварила тячку десь на 500-600 дол різними продуктами, а ми (при бюджеті 8,50 дол на день) купили тільки місцеві арбузи (десь 150кг по 1,5 дол/кг), бо на інше тільки подивилися (молоко, так від 2,0дол за тетропак), так це 2008-2009 рік...сьогодні мабуть +50(60)% до тих цін
колись (у 1996-2005) купували лобстери у рибалок в порту по 5-6дол/кг, але вже у 2008-2010 ціна була 15+ дол/кг
Востаннє редагувалось prodigy в Суб 15 чер, 2024 12:54, всього редагувалось 1 раз.
Игорь Алексеевич написав:Теперь понятно стратегия переговоров, которые рано или поздно состоятся, хотя они идут рабочими группами и не прекращаются. пуйло нужна Донецкая, Луганская, Херсонская и Запорожская обл. и Крым. Значит Харьков уму не нужен. Будет Харьков, как торг взамен на что то из этого. Вывожу войска из Харькова, но в замен оставляю Крым, Донбасс 100% и будет торг что ещё забрать - Запорожскую или Херсонскую.
бо на інше тільки подивилися (молоко, так від 2,0дол за тетропак), так це 2008-2009 рік...сьогодні мабуть +50(60)% до тих цін
Молоко так і є. Від 2-х Але якимось чином по лінії ООН для своїх працівників є опція і молоко по 0.9, і соки кіпрські (гарної якості) по 0.9 , і українська кура по 3 дол, і польська свинина вже варено-копчена по 5-6 дол. Але оонія дивна країна. Американські гроші там ніхто не рахує. Були випадки, коли везли в віддалений оонівський кемп зі столиці 2 т літрів води (по 1.5л) в ящиках, так спалили 4 тис літрів керосу. Це я не рахую роботу логістичних служб , оплата послуг авіакомпанії (близько 30 тис дол в день один вертоліт) . А продаватись ця вода буде по 5 дол за ящик (12 бутилок, або 18 літрів). Також я не згадую про те, що доцільність перебування там цього кемпу взагалі під сумнівом.
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 15 чер, 2024 13:12, всього редагувалось 1 раз.
п’ятницю Путін зайняв більш жорстку позицію, наполягаючи на тому, що він накаже припинити вогонь і вестиме переговори, лише якщо Україна вийде з чотирьох регіонів, які Москва визнала своїми, і відмовиться від своїх прагнень приєднатися до НАТО.
Ще до останньої вимоги пана Путіна експерти казали, що важко уявити повернення до тієї угоди, яка обговорювалася в 2022 році. Україна як ніколи рішуче налаштована приєднатися до НАТО, і це повідомлення посилиться під час наступної зустрічі лідерів альянсу у Вашингтоні місяць.
Натомість більш вірогідним завершенням боїв може стати непросте перемир’я. Марк Веллер, професор міжнародного права з Кембриджа, який спеціалізується на мирних переговорах, сказав, що він очікує, що провідні країни Заходу зосередяться на захисті майбутньої лінії бою України з Росією, «а не шукатимуть примирення через неї».