это сколько их надо сожрать, чтобы сэкономить скажем 100уе на чём то другом? из дешевой клубники, которую тоже много не съешь, вышло отличное вино.
Еда во всем мире сильно выросла. Ее счас нет дешевой нигде. Особенно парадокс с африканским странами, где 100 дол дикие деньги, а пакет молока длительного - 2 дол, помидоры и картошка 3 доллара . Оно то понятно, что местные в массе едят другую еду, а молоко козье из баклах на жаре на рынке. И там цена наверное 0.5 дол за литр. Но все равно такие вещи шокируют.
это сколько их надо сожрать, чтобы сэкономить скажем 100уе на чём то другом? из дешевой клубники, которую тоже много не съешь, вышло отличное вино.
Еда во всем мире сильно выросла. Ее счас нет дешевой нигде. Особенно парадокс с африканским странами, где 100 дол дикие деньги, а пакет молока длительного - 2 дол, помидоры и картошка 3 доллара . Оно то понятно, что местные в массе едят другую еду, а молоко козье из баклах на жаре на рынке. И там цена наверное 0.5 дол за литр. Но все равно такие вещи шокируют.
європейська імпортована їжа завжди коштувала шалені гроші, на приклад в Луанді місцеві болгарські перці коштували десь 1,5-2,0 дол/кг (маленькі не стиглі, покручені), а супермаркеті(типу нашого Сільпо) в навіть не в центрі місті(а 500м від ворот порту)-є чудові (і червоні , і жовті) па 17дол/кг, яловичина 18-20 дол/кг ( філе), і було реально дивно бачити коли молода (стильно вдягнена) місцева паночна затоварила тячку десь на 500-600 дол різними продуктами, а ми (при бюджеті 8,50 дол на день) купили тільки місцеві арбузи (десь 150кг по 1,5 дол/кг), бо на інше тільки подивилися (молоко, так від 2,0дол за тетропак), так це 2008-2009 рік...сьогодні мабуть +50(60)% до тих цін
колись (у 1996-2005) купували лобстери у рибалок в порту по 5-6дол/кг, але вже у 2008-2010 ціна була 15+ дол/кг
Востаннє редагувалось prodigy в Суб 15 чер, 2024 12:54, всього редагувалось 1 раз.
бо на інше тільки подивилися (молоко, так від 2,0дол за тетропак), так це 2008-2009 рік...сьогодні мабуть +50(60)% до тих цін
Молоко так і є. Від 2-х Але якимось чином по лінії ООН для своїх працівників є опція і молоко по 0.9, і соки кіпрські (гарної якості) по 0.9 , і українська кура по 3 дол, і польська свинина вже варено-копчена по 5-6 дол. Але оонія дивна країна. Американські гроші там ніхто не рахує. Були випадки, коли везли в віддалений оонівський кемп зі столиці 2 т літрів води (по 1.5л) в ящиках, так спалили 4 тис літрів керосу. Це я не рахую роботу логістичних служб , оплата послуг авіакомпанії (близько 30 тис дол в день один вертоліт) . А продаватись ця вода буде по 5 дол за ящик (12 бутилок, або 18 літрів). Також я не згадую про те, що доцільність перебування там цього кемпу взагалі під сумнівом.
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 15 чер, 2024 13:12, всього редагувалось 1 раз.
п’ятницю Путін зайняв більш жорстку позицію, наполягаючи на тому, що він накаже припинити вогонь і вестиме переговори, лише якщо Україна вийде з чотирьох регіонів, які Москва визнала своїми, і відмовиться від своїх прагнень приєднатися до НАТО.
Ще до останньої вимоги пана Путіна експерти казали, що важко уявити повернення до тієї угоди, яка обговорювалася в 2022 році. Україна як ніколи рішуче налаштована приєднатися до НАТО, і це повідомлення посилиться під час наступної зустрічі лідерів альянсу у Вашингтоні місяць.
Натомість більш вірогідним завершенням боїв може стати непросте перемир’я. Марк Веллер, професор міжнародного права з Кембриджа, який спеціалізується на мирних переговорах, сказав, що він очікує, що провідні країни Заходу зосередяться на захисті майбутньої лінії бою України з Росією, «а не шукатимуть примирення через неї».
Значит будет торг за Херсонск. и Запорожск. по сег. границам, но не за отдельно взятую полностью область. В 22г. в Турции были др. и лучше для нас предложения - Донбасс и Крым. Теперь плюс Запоржск. и Херсонск. обл.